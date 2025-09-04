KurseKategorien
DFE: WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

69.82 USD 0.04 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DFE hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.82 bis zu einem Hoch von 69.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von DFE heute?

Die Aktie von WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) notiert heute bei 69.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.78 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von DFE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DFE Dividenden?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund wird derzeit mit 69.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFE zu verfolgen.

Wie kaufe ich DFE-Aktien?

Sie können Aktien von WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) zum aktuellen Kurs von 69.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 69.82 oder 70.12 platziert, während 5 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DFE-Aktien?

Bei einer Investition in WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund müssen die jährliche Spanne 54.24 - 72.09 und der aktuelle Kurs 69.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.44% und 14.35%, bevor sie Orders zu 69.82 oder 70.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

Der höchste Kurs von WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) im vergangenen Jahr lag bei 72.09. Innerhalb von 54.24 - 72.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

Der niedrigste Kurs von WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) im Laufe des Jahres betrug 54.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 69.82 und der Spanne 54.24 - 72.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DFE statt?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.78 und 11.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
69.82 69.87
Jahresspanne
54.24 72.09
Vorheriger Schlusskurs
69.78
Eröffnung
69.82
Bid
69.82
Ask
70.12
Tief
69.82
Hoch
69.87
Volumen
5
Tagesänderung
0.06%
Monatsänderung
1.44%
6-Monatsänderung
14.35%
Jahresänderung
11.44%
