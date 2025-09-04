QuotazioniSezioni
DFE: WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

69.82 USD 0.04 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFE ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.82 e ad un massimo di 69.87.

Segui le dinamiche di WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFE oggi?

Oggi le azioni WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund sono prezzate a 69.82. Viene scambiato all'interno di 0.06%, la chiusura di ieri è stata 69.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund pagano dividendi?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund è attualmente valutato a 69.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFE.

Come acquistare azioni DFE?

Puoi acquistare azioni WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund al prezzo attuale di 69.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 69.82 o 70.12, mentre 5 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFE?

Investire in WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund implica considerare l'intervallo annuale 54.24 - 72.09 e il prezzo attuale 69.82. Molti confrontano 1.44% e 14.35% prima di effettuare ordini su 69.82 o 70.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 72.09. All'interno di 54.24 - 72.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 69.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) nel corso dell'anno è stato 54.24. Confrontandolo con gli attuali 69.82 e 54.24 - 72.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFE?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 69.78 e 11.44%.

Intervallo Giornaliero
69.82 69.87
Intervallo Annuale
54.24 72.09
Chiusura Precedente
69.78
Apertura
69.82
Bid
69.82
Ask
70.12
Minimo
69.82
Massimo
69.87
Volume
5
Variazione giornaliera
0.06%
Variazione Mensile
1.44%
Variazione Semestrale
14.35%
Variazione Annuale
11.44%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8