DFE: WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

69.82 USD 0.04 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DFE para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.82 e o mais alto foi 69.87.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DFE hoje?

Hoje WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) está avaliado em 69.82. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 69.78, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFE em tempo real.

As ações de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund está avaliado em 69.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.44% e USD. Monitore os movimentos de DFE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DFE?

Você pode comprar ações de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) pelo preço atual 69.82. Ordens geralmente são executadas perto de 69.82 ou 70.12, enquanto 5 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DFE?

Investir em WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund envolve considerar a faixa anual 54.24 - 72.09 e o preço atual 69.82. Muitos comparam 1.44% e 14.35% antes de enviar ordens em 69.82 ou 70.12. Estude as mudanças diárias de preço de DFE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

O maior preço de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) no último ano foi 72.09. As ações oscilaram bastante dentro de 54.24 - 72.09, e a comparação com 69.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

O menor preço de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) no ano foi 54.24. A comparação com o preço atual 69.82 e 54.24 - 72.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFE?

No passado WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.78 e 11.44% após os eventos corporativos.

Faixa diária
69.82 69.87
Faixa anual
54.24 72.09
Fechamento anterior
69.78
Open
69.82
Bid
69.82
Ask
70.12
Low
69.82
High
69.87
Volume
5
Mudança diária
0.06%
Mudança mensal
1.44%
Mudança de 6 meses
14.35%
Mudança anual
11.44%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8