COAL: Exchange Traded Concepts Trust Range Global Coal Index ETF

21.93 USD 0.08 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COAL за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.81, а максимальная — 21.96.

Следите за динамикой Exchange Traded Concepts Trust Range Global Coal Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости COAL

Дневной диапазон
21.81 21.96
Годовой диапазон
14.34 25.17
Предыдущее закрытие
21.85
Open
21.92
Bid
21.93
Ask
22.23
Low
21.81
High
21.96
Объем
21
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
7.61%
6-месячное изменение
26.91%
Годовое изменение
-7.39%
21 сентября, воскресенье