Валюты / COAL
COAL: Exchange Traded Concepts Trust Range Global Coal Index ETF
21.93 USD 0.08 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COAL за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.81, а максимальная — 21.96.
Следите за динамикой Exchange Traded Concepts Trust Range Global Coal Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.81 21.96
Годовой диапазон
14.34 25.17
- Предыдущее закрытие
- 21.85
- Open
- 21.92
- Bid
- 21.93
- Ask
- 22.23
- Low
- 21.81
- High
- 21.96
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 7.61%
- 6-месячное изменение
- 26.91%
- Годовое изменение
- -7.39%
21 сентября, воскресенье