COAL: Exchange Traded Concepts Trust Range Global Coal Index ETF

21.93 USD 0.08 (0.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COAL fiyatı bugün 0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.81 ve Yüksek fiyatı olarak 21.96 aralığında işlem gördü.

Exchange Traded Concepts Trust Range Global Coal Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.81 21.96
Yıllık aralık
14.34 25.17
Önceki kapanış
21.85
Açılış
21.92
Satış
21.93
Alış
22.23
Düşük
21.81
Yüksek
21.96
Hacim
21
Günlük değişim
0.37%
Aylık değişim
7.61%
6 aylık değişim
26.91%
Yıllık değişim
-7.39%
21 Eylül, Pazar