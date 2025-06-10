Moedas / COAL
COAL: Exchange Traded Concepts Trust Range Global Coal Index ETF
21.85 USD 0.43 (2.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COAL para hoje mudou para 2.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.52 e o mais alto foi 22.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Exchange Traded Concepts Trust Range Global Coal Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.52 22.01
Faixa anual
14.34 25.17
- Fechamento anterior
- 21.42
- Open
- 21.65
- Bid
- 21.85
- Ask
- 22.15
- Low
- 21.52
- High
- 22.01
- Volume
- 60
- Mudança diária
- 2.01%
- Mudança mensal
- 7.21%
- Mudança de 6 meses
- 26.45%
- Mudança anual
- -7.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh