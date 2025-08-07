Валюты / CCOI
CCOI: Cogent Communications Holdings Inc
37.70 USD 0.36 (0.96%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCOI за сегодня изменился на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.62, а максимальная — 38.19.
Следите за динамикой Cogent Communications Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
36.62 38.19
Годовой диапазон
32.23 86.76
- Предыдущее закрытие
- 37.34
- Open
- 37.35
- Bid
- 37.70
- Ask
- 38.00
- Low
- 36.62
- High
- 38.19
- Объем
- 3.384 K
- Дневное изменение
- 0.96%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- -38.41%
- Годовое изменение
- -50.35%
