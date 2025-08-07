货币 / CCOI
CCOI: Cogent Communications Holdings Inc
37.56 USD 0.14 (0.37%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCOI汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点37.27和高点38.41进行交易。
关注Cogent Communications Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CCOI新闻
日范围
37.27 38.41
年范围
32.23 86.76
- 前一天收盘价
- 37.70
- 开盘价
- 37.62
- 卖价
- 37.56
- 买价
- 37.86
- 最低价
- 37.27
- 最高价
- 38.41
- 交易量
- 1.484 K
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- -0.19%
- 6个月变化
- -38.64%
- 年变化
- -50.53%
