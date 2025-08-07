通貨 / CCOI
CCOI: Cogent Communications Holdings Inc
37.92 USD 0.27 (0.72%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCOIの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり37.32の安値と38.16の高値で取引されました。
Cogent Communications Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CCOI News
1日のレンジ
37.32 38.16
1年のレンジ
32.23 86.76
- 以前の終値
- 37.65
- 始値
- 37.97
- 買値
- 37.92
- 買値
- 38.22
- 安値
- 37.32
- 高値
- 38.16
- 出来高
- 3.369 K
- 1日の変化
- 0.72%
- 1ヶ月の変化
- 0.77%
- 6ヶ月の変化
- -38.05%
- 1年の変化
- -50.06%
