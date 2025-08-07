FiyatlarBölümler
Dövizler / CCOI
Geri dön - Hisse senetleri

CCOI: Cogent Communications Holdings Inc

36.62 USD 1.30 (3.43%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCOI fiyatı bugün -3.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.59 ve Yüksek fiyatı olarak 38.50 aralığında işlem gördü.

Cogent Communications Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCOI haberleri

Günlük aralık
36.59 38.50
Yıllık aralık
32.23 86.76
Önceki kapanış
37.92
Açılış
38.00
Satış
36.62
Alış
36.92
Düşük
36.59
Yüksek
38.50
Hacim
2.645 K
Günlük değişim
-3.43%
Aylık değişim
-2.68%
6 aylık değişim
-40.17%
Yıllık değişim
-51.77%
21 Eylül, Pazar