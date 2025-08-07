Währungen / CCOI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CCOI: Cogent Communications Holdings Inc
37.92 USD 0.27 (0.72%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCOI hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.32 bis zu einem Hoch von 38.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cogent Communications Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCOI News
- Cogent: Wachstumsstrategie setzt auf Wellenlängen-Dienste und Effizienzsteigerung
- Cogent at Global Communications Infrastructure Conference: Strategic Growth Plans
- Array Digital (AD) Down 32.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Presents at Goldman Sachs Communicopia +
- Goldman Sachs starts telecom stocks: AT&T and 2 more started at Buy, 2 rated Sell
- Goldman Sachs initiates Cogent Communications stock coverage with Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Cogent Communications stock rating upgraded by Wells Fargo to Overweight
- This CVS Health Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - CVS Health (NYSE:CVS), Cogent Comms Hldgs (NASDAQ:CCOI)
- Cogent Communications stock surges after Wells Fargo double upgrade
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Cogent Q2 2025 slides: wavelength services shine amid overall revenue decline
- Cogent Communications downgraded to ’B’ by S&P on higher leverage
- Cogent at TD Cowen Summit: Navigating Challenges and Opportunities
- This Union Pacific Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Getty Images Holdings (NYSE:GETY), Cogent Comms Hldgs (NASDAQ:CCOI)
- International Markets and Cogent (CCOI): A Deep Dive for Investors
- Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Earnings call transcript: Cogent Communications Q2 2025 EPS Misses, Stock Plummets
- Cogent (CCOI) Q2 Revenue Falls 5.5%
- Cogent (CCOI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Cogent Communications stock hits 52-week low at 41.01 USD
- Cogent Communications (CCOI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Cogent earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
Tagesspanne
37.32 38.16
Jahresspanne
32.23 86.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.65
- Eröffnung
- 37.97
- Bid
- 37.92
- Ask
- 38.22
- Tief
- 37.32
- Hoch
- 38.16
- Volumen
- 3.369 K
- Tagesänderung
- 0.72%
- Monatsänderung
- 0.77%
- 6-Monatsänderung
- -38.05%
- Jahresänderung
- -50.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K