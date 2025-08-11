КотировкиРазделы
CBOE: Cboe Global Markets Inc

233.88 USD 0.66 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBOE за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 232.37, а максимальная — 237.76.

Следите за динамикой Cboe Global Markets Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
232.37 237.76
Годовой диапазон
187.30 252.11
Предыдущее закрытие
234.54
Open
233.55
Bid
233.88
Ask
234.18
Low
232.37
High
237.76
Объем
1.817 K
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
-1.17%
6-месячное изменение
3.34%
Годовое изменение
14.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.