CBOE: Cboe Global Markets Inc
233.88 USD 0.66 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBOE за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 232.37, а максимальная — 237.76.
Следите за динамикой Cboe Global Markets Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CBOE
CBOE на Форуме Сообщества
- Как из страницы интернета вытянуть данные в терминал ? (31)
- Друзья, помогите найти CBOE Equity Put/Call Ratios с 1990 года
- Чикагская биржа опционов (CBOE) задерживает открытие торговой площадки на одну неделю
- Обсуждение статьи "Как опередить любой рынок (Часть IV): Индексы волатильности евро и золота CBOE"
Торговые приложения для CBOE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Добро пожаловать в HiperCube VIX Код скидки на 25% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Этот индикатор предоставляет вам реальную информацию о рынке объема sp500 / us500 Определение HiperCube VIX, известный как индекс волатильности CBOE, является широко признанным показателем рыночного страха или стресса. Он сигнализирует об уровне неопределенности и волатильности на фондовом рынке, используя индекс S&P 500 в качестве прокси для широкого рынка. Индекс VIX рассчитывается на основе цен опционных кон
FREE
VIX index
Carlos Andrés Moya Erazo
The VIX Index, or CBOE Volatility Index, is an indicator designed for MetaTrader 5 that transforms historical volatility into an easy-to-interpret oscillator, placing the volatility range between 0 (minimum) and 100 (maximum) based on a configurable normalization period. Unlike a simple ATR, this oscillator shows you on the chart when volatility is abnormally low or high compared to its recent behavior. Additionally, the indicator provides context and information about the famous VIX Volatility
FREE
Universal Volatility Compass
Guillermo Pineda
Universal Volatility Compass (UVC): Управляйте Рыночными Циклами с Уверенностью на Всех Активах С момента своего появления в 1993 году, Индекс Волатильности CBOE (VIX) стал основным показателем рыночного риска и страха инвесторов на фондовом рынке. Высокие показания VIX сигнализируют о повышенной волатильности и часто совпадают с рыночными минимумами, в то время как низкие показания предполагают самоуспокоенность и рыночные максимумы. Но как быть с огромной вселенной за пределами S&P 500, Nasda
CME CallPut Option Ratio MT5
Vasiliy Sokolov
Call/Put Ratio является одним из самых известных индикаторов настроения толпы (сантимента). Индикатор был разработан Мартином Цвейгом, и его работа основывается на учете реальных объемов опционного рынка CBOE. Известно, что опцион Call дает право владельцу купить базовый актив по заранее фиксированной цене. Опцион Put, напротив, дает право его продать. Таким образом, увеличение объемов по Call-опционам указывает, что спрос на товар начинает увеличиваться. Когда растет объем Put-опционов, предлож
CME CallPut Option Ratio MT4
Vasiliy Sokolov
Call/Put Ratio является одним из самых известных индикаторов настроения толпы (сантимента). Индикатор был разработан Мартином Цвейгом, и его работа основывается на учете реальных объемов опционного рынка CBOE. Известно, что опцион Call дает право владельцу купить базовый актив по заранее фиксированной цене. Опцион Put, напротив, дает право его продать. Таким образом, увеличение объемов по Call-опционам указывает, что спрос на товар начинает увеличиваться. Когда растет объем Put-опционов, предлож
Дневной диапазон
232.37 237.76
Годовой диапазон
187.30 252.11
- Предыдущее закрытие
- 234.54
- Open
- 233.55
- Bid
- 233.88
- Ask
- 234.18
- Low
- 232.37
- High
- 237.76
- Объем
- 1.817 K
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- -1.17%
- 6-месячное изменение
- 3.34%
- Годовое изменение
- 14.21%
