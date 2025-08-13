KurseKategorien
Währungen / CBOE
CBOE: Cboe Global Markets Inc

234.13 USD 2.76 (1.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBOE hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 233.00 bis zu einem Hoch von 237.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cboe Global Markets Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Willkommen bei HiperCube VIX Rabattcode für 25% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Dieser Indikator liefert Ihnen echte Informationen zum Marktvolumen von sp500 / us500 Definition HiperCube VIX, auch bekannt als CBOE Volatility Index, ist ein weithin anerkanntes Maß für Marktangst oder -stress. Er signalisiert das Maß an Unsicherheit und Volatilität auf dem Aktienmarkt und verwendet den S&P 500-Index als Proxy für den breiten Markt. Der VIX-Index wird auf Grundlage der Preise von Optionskontrakt
FREE
VIX index
Carlos Andrés Moya Erazo
Indikatoren
Der VIX-Index (CBOE Volatility Index) ist ein für MetaTrader 5 entwickelter Indikator, der die historische Volatilität in einen einfach zu interpretierenden Oszillator umwandelt, indem er den Volatilitätsbereich zwischen 0 (Minimum) und 100 (Maximum) auf der Grundlage einer konfigurierbaren Normalisierungsperiode anzeigt. Im Gegensatz zu einem einfachen ATR zeigt Ihnen dieser Oszillator auf dem Chart an, wenn die Volatilität im Vergleich zu ihrem jüngsten Verhalten ungewöhnlich hoch oder niedri
FREE
Universal Volatility Compass
Guillermo Pineda
Indikatoren
Universal Volatility Compass (UVC): Marktzyklen auf allen Anlageklassen souverän navigieren Seit seiner Einführung im Jahr 1993 ist der CBOE Volatility Index (VIX) zum Maßstab für Marktrisiko und Anlegerangst am Aktienmarkt geworden. Hohe VIX-Werte signalisieren erhöhte Volatilität und fallen oft mit Markttiefs zusammen, während niedrige Werte Selbstgefälligkeit und Markthochs andeuten. Doch was ist mit dem riesigen Universum jenseits von S&P 500, Nasdaq und Dow? Rohstoffe, Forex, Kryptowährung
CME CallPut Option Ratio MT5
Vasiliy Sokolov
Indikatoren
Das Call/Put-Verhältnis ist einer der bekanntesten Indikatoren für die Marktstimmung. Der Indikator wurde von Martin Zweig entwickelt. Er basiert auf den realen Volumina des CBOE-Optionsmarktes. Wie wir wissen, gibt eine Call-Option ihrem Besitzer das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Eine Put-Option gibt das Recht, ihn zu verkaufen. Steigende Volumina bei Call-Optionen deuten also auf eine steigende Nachfrage hin. Das Wachstum des Volumens
CME CallPut Option Ratio MT4
Vasiliy Sokolov
Indikatoren
Call/Put Ratio is one of the most well-known indicators of the market sentiment. The indicator has been developed by Martin Zweig. It is based on real volumes of the CBOE option market. As we know, a Call option gives its owner the right to buy the underlying asset at a predetermined price. A Put option gives the right to sell it. Thus, increasing volumes for Call options indicate the increasing demand. The growth of Put option volumes shows that supply starts exceeding demand. If we divide the
Tagesspanne
233.00 237.28
Jahresspanne
187.30 252.11
Vorheriger Schlusskurs
236.89
Eröffnung
237.25
Bid
234.13
Ask
234.43
Tief
233.00
Hoch
237.28
Volumen
1.782 K
Tagesänderung
-1.17%
Monatsänderung
-1.07%
6-Monatsänderung
3.45%
Jahresänderung
14.33%
