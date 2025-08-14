Divisas / CBOE
CBOE: Cboe Global Markets Inc
236.89 USD 3.01 (1.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CBOE de hoy ha cambiado un 1.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 235.03, mientras que el máximo ha alcanzado 237.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cboe Global Markets Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Aplicaciones comerciales para CBOE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Bienvenido a HiperCube VIX Código del -25% de descuento en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Este indicador le proporciona información real del mercado de volumen de sp500 / us500 Definición HiperCube VIX, conocido como el índice de volatilidad CBOE, es una medida ampliamente reconocida del miedo o estrés del mercado. Señala el nivel de incertidumbre y volatilidad en el mercado de valores, utilizando el índice S&P 500 como un indicador del mercado en general. El índice VIX se calcula en función de
FREE
VIX index
Carlos Andrés Moya Erazo
El índice VIX, o Índice de Volatilidad CBOE, es un indicador diseñado para MetaTrader 5 que convierte la volatilidad histórica en un oscilador fácil de interpretar, ubicando el rango de volatilidad entre 0 (mínima) y 100 (máxima) según un período de normalización configurable. A diferencia de un simple ATR, este oscilador te muestra en el gráfico cuándo la volatilidad está anormalmente baja o alta comparada con su comportamiento reciente. Además, el indicador añade información y contexto sobre
FREE
Universal Volatility Compass
Guillermo Pineda
Universal Volatility Compass (UVC): Navegue los Ciclos del Mercado con Confianza en Todos los Activos Desde su introducción en 1993, el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) se ha convertido en la medida de referencia para el riesgo de mercado y el miedo de los inversores en el mercado de valores. Las lecturas altas del VIX señalan una mayor volatilidad y a menudo coinciden con los mínimos del mercado, mientras que las lecturas bajas sugieren complacencia y los máximos del mercado. Pero, ¿qué pasa c
CME CallPut Option Ratio MT5
Vasiliy Sokolov
Call/Put Ratio es uno de los indicadores más conocidos del sentimiento del mercado. El indicador ha sido desarrollado por Martin Zweig. Se basa en los volúmenes reales del mercado de opciones CBOE. Como sabemos, una opción Call da a su propietario el derecho a comprar el activo subyacente a un precio predeterminado. Una opción de venta da derecho a venderlo. Por lo tanto, el aumento de los volúmenes de las opciones Call indica el aumento de la demanda. El crecimiento de los volúmenes de opciones
CME CallPut Option Ratio MT4
Vasiliy Sokolov
Call/Put Ratio is one of the most well-known indicators of the market sentiment. The indicator has been developed by Martin Zweig. It is based on real volumes of the CBOE option market. As we know, a Call option gives its owner the right to buy the underlying asset at a predetermined price. A Put option gives the right to sell it. Thus, increasing volumes for Call options indicate the increasing demand. The growth of Put option volumes shows that supply starts exceeding demand. If we divide the
Rango diario
235.03 237.04
Rango anual
187.30 252.11
- Cierres anteriores
- 233.88
- Open
- 235.99
- Bid
- 236.89
- Ask
- 237.19
- Low
- 235.03
- High
- 237.04
- Volumen
- 634
- Cambio diario
- 1.29%
- Cambio mensual
- 0.10%
- Cambio a 6 meses
- 4.67%
- Cambio anual
- 15.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B