Валюты / CACI
CACI: CACI International Inc Class A

491.56 USD 3.93 (0.79%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CACI за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 485.27, а максимальная — 495.47.

Следите за динамикой CACI International Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
485.27 495.47
Годовой диапазон
318.59 586.84
Предыдущее закрытие
495.49
Open
491.03
Bid
491.56
Ask
491.86
Low
485.27
High
495.47
Объем
250
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
2.95%
6-месячное изменение
35.40%
Годовое изменение
-2.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.