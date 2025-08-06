CotizacionesSecciones
CACI
CACI: CACI International Inc Class A

495.79 USD 4.23 (0.86%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CACI de hoy ha cambiado un 0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 491.45, mientras que el máximo ha alcanzado 499.99.

El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de CACI International Inc Class A en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses.

Rango diario
491.45 499.99
Rango anual
318.59 586.84
Cierres anteriores
491.56
Open
492.67
Bid
495.79
Ask
496.09
Low
491.45
High
499.99
Volumen
235
Cambio diario
0.86%
Cambio mensual
3.84%
Cambio a 6 meses
36.56%
Cambio anual
-1.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B