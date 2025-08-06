Divisas / CACI
CACI: CACI International Inc Class A
495.79 USD 4.23 (0.86%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CACI de hoy ha cambiado un 0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 491.45, mientras que el máximo ha alcanzado 499.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CACI International Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CACI News
- CACI gana contrato de 180 millones de dólares para operaciones de red de la Fuerza Aérea
- Here's Why CACI International (CACI) is a Strong Growth Stock
- Why CACI International (CACI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Thornburg Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- CACI secures $124 million contract to protect Canadian forces from drones
- Earnings Growth & Price Strength Make CACI International (CACI) a Stock to Watch
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Goldman Sachs upgrades CACI, cuts Parsons within cautious government IT view
- This CF Industries Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CF Industries Holdings (NYSE:CF), CACI International (NYSE:CACI)
- Goldman Sachs upgrades CACI International stock rating to Buy on tech pivot
- New to Investing? This 1 Computer and Technology Stock Could Be the Perfect Starting Point
- Raymond James reiterates Market Perform rating on CACI International stock
- Raymond James reiterates Market Perform rating on CACI stock
- CACI International stock price target raised to $575 from $550 at Truist Securities
- CACI Stock Gains More Than 3% as Q4 Earnings & Revenues Beat Estimates
- CACI Q4 FY25 presentation: 16% revenue growth, projects 60% FCF increase for FY26
- CACI International (CACI) Q4 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- CACI International (CACI) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Jefferies downgrades CACI International stock to Hold on growth concerns
Rango diario
491.45 499.99
Rango anual
318.59 586.84
- Cierres anteriores
- 491.56
- Open
- 492.67
- Bid
- 495.79
- Ask
- 496.09
- Low
- 491.45
- High
- 499.99
- Volumen
- 235
- Cambio diario
- 0.86%
- Cambio mensual
- 3.84%
- Cambio a 6 meses
- 36.56%
- Cambio anual
- -1.39%
