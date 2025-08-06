Devises / CACI
CACI: CACI International Inc Class A
498.48 USD 2.37 (0.48%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CACI a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 495.34 et à un maximum de 502.60.
Suivez la dynamique CACI International Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
495.34 502.60
Range Annuel
318.59 586.84
- Clôture Précédente
- 496.11
- Ouverture
- 499.24
- Bid
- 498.48
- Ask
- 498.78
- Plus Bas
- 495.34
- Plus Haut
- 502.60
- Volume
- 270
- Changement quotidien
- 0.48%
- Changement Mensuel
- 4.40%
- Changement à 6 Mois
- 37.30%
- Changement Annuel
- -0.86%
20 septembre, samedi