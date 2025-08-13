Валюты / ARKQ
ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
104.02 USD 0.91 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARKQ за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.52, а максимальная — 104.07.
Следите за динамикой ARK Autonomous Technology & Robotics ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
102.52 104.07
Годовой диапазон
55.53 104.07
- Предыдущее закрытие
- 103.11
- Open
- 103.49
- Bid
- 104.02
- Ask
- 104.32
- Low
- 102.52
- High
- 104.07
- Объем
- 237
- Дневное изменение
- 0.88%
- Месячное изменение
- 8.96%
- 6-месячное изменение
- 58.52%
- Годовое изменение
- 70.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.