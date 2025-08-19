Divisas / ARKQ
ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
103.93 USD 0.09 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARKQ de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.12, mientras que el máximo ha alcanzado 104.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ARK Autonomous Technology & Robotics ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
102.12 104.46
Rango anual
55.53 104.46
- Cierres anteriores
- 104.02
- Open
- 103.63
- Bid
- 103.93
- Ask
- 104.23
- Low
- 102.12
- High
- 104.46
- Volumen
- 303
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- 8.86%
- Cambio a 6 meses
- 58.38%
- Cambio anual
- 70.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B