ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

108.42 USD 1.98 (1.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARKQ a changé de 1.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.98 et à un maximum de 108.75.

Suivez la dynamique ARK Autonomous Technology & Robotics ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
106.98 108.75
Range Annuel
55.53 108.75
Clôture Précédente
106.44
Ouverture
107.13
Bid
108.42
Ask
108.72
Plus Bas
106.98
Plus Haut
108.75
Volume
453
Changement quotidien
1.86%
Changement Mensuel
13.56%
Changement à 6 Mois
65.22%
Changement Annuel
77.77%
20 septembre, samedi