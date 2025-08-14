货币 / ARKQ
ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
103.93 USD 0.09 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARKQ汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点102.12和高点104.46进行交易。
关注ARK Autonomous Technology & Robotics ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ARKQ新闻
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- ARKQ: Two Sides Of The Aggressive AI Economy Play (BATS:ARKQ)
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Cathie Wood的ARK在市场变化中买入Klarna股票，卖出Tempus AI
- Blend IVES With ARKQ For Balanced AI Investment (NYSEARCA:IVES)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- A.I. Field Of Dreams
- September 2025 Perspective
- AI Monthly: With Great Power Comes Great Responsibility
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- It’s AI Freak-Out Time Again
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- AI Over-Exuberance Comparable To 2000 Internet-Inspired Bubble
- Our Thoughts On The AI Arms Race
- The Visible Alpha AI Monitor Update: What's Next For AI?
- Tesla Has Launched Its Robotaxi... Now What?
- ARKQ Is My AI Infrastructure Play, And It’s Delivering (BATS:ARKQ)
- Anything But The Doldrums
- S&P 500 Hits 6,400 on AI Boom: ETFs in Focus
日范围
102.12 104.46
年范围
55.53 104.46
- 前一天收盘价
- 104.02
- 开盘价
- 103.63
- 卖价
- 103.93
- 买价
- 104.23
- 最低价
- 102.12
- 最高价
- 104.46
- 交易量
- 303
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 8.86%
- 6个月变化
- 58.38%
- 年变化
- 70.40%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B