FiyatlarBölümler
Dövizler / ARKQ
Geri dön - Hisse senetleri

ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

108.42 USD 1.98 (1.86%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARKQ fiyatı bugün 1.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.98 ve Yüksek fiyatı olarak 108.75 aralığında işlem gördü.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARKQ haberleri

Günlük aralık
106.98 108.75
Yıllık aralık
55.53 108.75
Önceki kapanış
106.44
Açılış
107.13
Satış
108.42
Alış
108.72
Düşük
106.98
Yüksek
108.75
Hacim
453
Günlük değişim
1.86%
Aylık değişim
13.56%
6 aylık değişim
65.22%
Yıllık değişim
77.77%
21 Eylül, Pazar