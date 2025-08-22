시세섹션
통화 / ARKQ
주식로 돌아가기

ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

108.42 USD 1.98 (1.86%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ARKQ 환율이 오늘 1.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 106.98이고 고가는 108.75이었습니다.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARKQ News

일일 변동 비율
106.98 108.75
년간 변동
55.53 108.75
이전 종가
106.44
시가
107.13
Bid
108.42
Ask
108.72
저가
106.98
고가
108.75
볼륨
453
일일 변동
1.86%
월 변동
13.56%
6개월 변동
65.22%
년간 변동율
77.77%
20 9월, 토요일