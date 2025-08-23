Währungen / ARKQ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
108.05 USD 1.61 (1.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKQ hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.98 bis zu einem Hoch von 108.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARK Autonomous Technology & Robotics ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKQ News
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Cathie Woods ARK ETF: Massiver Einstieg bei Brera Holdings, Roku-Position reduziert
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- Cathie Woods ARK ETF fokussiert sich auf Zukäufe bei CRSP und BEAM/n
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- ARKQ: Two Sides Of The Aggressive AI Economy Play (BATS:ARKQ)
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Cathie Woods ARK investiert in Klarna und trennt sich von Tempus AI
- Cathie Woods ARK ETF justiert Portfolio mit strategischen Käufen und Verkäufen
- Blend IVES With ARKQ For Balanced AI Investment (NYSEARCA:IVES)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- A.I. Field Of Dreams
- September 2025 Perspective
- AI Monthly: With Great Power Comes Great Responsibility
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- It’s AI Freak-Out Time Again
Tagesspanne
106.98 108.60
Jahresspanne
55.53 108.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 106.44
- Eröffnung
- 107.13
- Bid
- 108.05
- Ask
- 108.35
- Tief
- 106.98
- Hoch
- 108.60
- Volumen
- 379
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- 13.18%
- 6-Monatsänderung
- 64.66%
- Jahresänderung
- 77.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K