ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

108.05 USD 1.61 (1.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARKQ hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.98 bis zu einem Hoch von 108.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die ARK Autonomous Technology & Robotics ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
106.98 108.60
Jahresspanne
55.53 108.60
Vorheriger Schlusskurs
106.44
Eröffnung
107.13
Bid
108.05
Ask
108.35
Tief
106.98
Hoch
108.60
Volumen
379
Tagesänderung
1.51%
Monatsänderung
13.18%
6-Monatsänderung
64.66%
Jahresänderung
77.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K