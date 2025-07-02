Валюты / AME
AME: AMETEK Inc
187.18 USD 2.46 (1.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AME за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 186.46, а максимальная — 189.67.
Следите за динамикой AMETEK Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
186.46 189.67
Годовой диапазон
145.02 198.33
- Предыдущее закрытие
- 189.64
- Open
- 189.53
- Bid
- 187.18
- Ask
- 187.48
- Low
- 186.46
- High
- 189.67
- Объем
- 1.950 K
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 9.07%
- Годовое изменение
- 8.66%
