КотировкиРазделы
Валюты / AME
Назад в Рынок акций США

AME: AMETEK Inc

187.18 USD 2.46 (1.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AME за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 186.46, а максимальная — 189.67.

Следите за динамикой AMETEK Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AME

Дневной диапазон
186.46 189.67
Годовой диапазон
145.02 198.33
Предыдущее закрытие
189.64
Open
189.53
Bid
187.18
Ask
187.48
Low
186.46
High
189.67
Объем
1.950 K
Дневное изменение
-1.30%
Месячное изменение
1.51%
6-месячное изменение
9.07%
Годовое изменение
8.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.