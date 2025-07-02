Devises / AME
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AME: AMETEK Inc
187.90 USD 0.76 (0.40%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AME a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 187.30 et à un maximum de 189.45.
Suivez la dynamique AMETEK Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AME Nouvelles
- Barclays initiates coverage on Ametek stock with Equalweight rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Cowen upgrades Ametek stock rating to Hold from Sell on improving conditions
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Zacks Industry Outlook Highlights AMETEK and Itron
- Amphenol Rises 10% in a Month: Should Investors Buy the Stock?
- 2 Electronics Testing Stocks to Watch From a Challenging Industry
- AMETEK declares quarterly dividend of $0.31 per share
- Unlocking Ametek (AME) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- AMETEK Stock Gains 5% as Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Compared to Estimates, Ametek (AME) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Ametek (AME) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- KLAC Set to Report Q4 Earnings: How Should You Play the Stock?
- TTM Set to Report Q2 Earnings: How Should You Play the Stock?
- CARR Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- AMETEK: Highest Margins Among Electrical Components Players (NYSE:AME)
- Will Ametek (AME) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Ametek (AME) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- AMETEK completes acquisition of FARO Technologies for $920 million
- FARO Technologies Stock: A Strategic Pivot That Fell Short (NASDAQ:FARO)
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
- Melius downgrades Ingersoll-Rand stock to Hold on narrowing growth outlook
- Melius downgrades Ametek stock to Hold from Buy on narrowing growth
- MADE: New ETF Centered On U.S. Manufacturing Companies (NYSEARCA:MADE)
Range quotidien
187.30 189.45
Range Annuel
145.02 198.33
- Clôture Précédente
- 188.66
- Ouverture
- 189.22
- Bid
- 187.90
- Ask
- 188.20
- Plus Bas
- 187.30
- Plus Haut
- 189.45
- Volume
- 1.471 K
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- 1.90%
- Changement à 6 Mois
- 9.49%
- Changement Annuel
- 9.07%
20 septembre, samedi