통화 / AME
AME: AMETEK Inc
187.90 USD 0.76 (0.40%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AME 환율이 오늘 -0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 187.30이고 고가는 189.45이었습니다.
AMETEK Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AME News
일일 변동 비율
187.30 189.45
년간 변동
145.02 198.33
- 이전 종가
- 188.66
- 시가
- 189.22
- Bid
- 187.90
- Ask
- 188.20
- 저가
- 187.30
- 고가
- 189.45
- 볼륨
- 1.471 K
- 일일 변동
- -0.40%
- 월 변동
- 1.90%
- 6개월 변동
- 9.49%
- 년간 변동율
- 9.07%
