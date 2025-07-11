Валюты / AIT
AIT: Applied Industrial Technologies Inc
262.68 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 258.55, а максимальная — 265.67.
Следите за динамикой Applied Industrial Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AIT
Дневной диапазон
258.55 265.67
Годовой диапазон
199.96 282.98
- Предыдущее закрытие
- 262.68
- Open
- 263.69
- Bid
- 262.68
- Ask
- 262.98
- Low
- 258.55
- High
- 265.67
- Объем
- 340
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- 17.13%
- Годовое изменение
- 19.67%
