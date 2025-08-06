CotationsSections
AIT: Applied Industrial Technologies Inc

260.45 USD 2.41 (0.92%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIT a changé de -0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 257.76 et à un maximum de 262.25.

Suivez la dynamique Applied Industrial Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
257.76 262.25
Range Annuel
199.96 282.98
Clôture Précédente
262.86
Ouverture
261.00
Bid
260.45
Ask
260.75
Plus Bas
257.76
Plus Haut
262.25
Volume
196
Changement quotidien
-0.92%
Changement Mensuel
0.31%
Changement à 6 Mois
16.14%
Changement Annuel
18.66%
