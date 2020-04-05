ZoneRunner EA

  • Эксперты
  • Samuel Essien Ekpe
    Samuel Essien Ekpe

    Samuel Essien Ekpe

    Я трейдер и разработчик, увлечённый алгоритмической торговлей и программированием на MQL5. Мой фокус — создание надёжных, основанных на данных стратегий, которые сочетают техническую точность с дисциплинированным управлением рисками.
  • Версия: 1.3
  • Обновлено: 7 августа 2026
  • Активации: 10

ZoneRunner EA 🦾✨ — это советник для MetaTrader 5, специально разработанный для торговли только золотом (XAUUSD). Он использует направленную силу ADX и доминирование +DI/−DI с подтверждением в виде расширения ADX, в сочетании с автоматизированными средствами управления риском (динамический размер позиции, фиксированные SL/TP, автоматизация переноса в безубыток и защита от дневных убытков), чтобы ловить чистые трендовые движения при ограничении операционного риска.

Ключевые преимущества ✅

  • 🪙 Оптимизация под один инструмент (XAUUSD) — настроен специально под поведение цены и ликвидность золота для повышения релевантности сигналов и качества исполнения.
  • ⚙️ Гибкое определение размера позиции — поддерживает фиксированные лоты или динамический размер, основанный на настраиваемом проценте риска на сделку для последовательного управления риском.
  • 🔒 Автоматическая защита сделок — фиксированные стоп‑лосс/тейк‑профит с опциональной автоматизацией переноса в безубыток, которая фиксирует прибыль после достижения настраиваемой части TP.
  • 🚫 Контроль дневных убытков — учитывает количество убыточных сделок по позиции и блокирует дальнейшую торговлю после достижения настраиваемого числа дневных убытков, чтобы ограничить просадку и месть‑торговлю.
  • 🛡️ Защиты на выходные и операционные меры — блокирует новые входы в период закрытия на выходные и закрывает только убыточные позиции советника после этого времени, чтобы избежать рисков, связанных с выходными.

📊 Независимые отчёты валидации Этот советник был количественно верифицирован с помощью платформы ErgodicLabs Edge Matrix. Для полной прозрачности вы можете ознакомиться с полными отчётами:

Каждый отчёт охватывает показатели с учётом риска, анализ просадок, устойчивость по результатам моделирования Монте‑Карло и разбивку по сессиям/дням на основе почти 6,5 лет данных бэктеста.

⚠️ Отказ от ответственности: Это статистический анализ исторических данных. Он не является финансовой консультацией и не гарантирует будущую доходность. Прошлые результаты не являются показателем будущих доходов. Любая торговля связана с риском. Edge Matrix оценивает статистические свойства бэктестов — он не предсказывает поведение рынка.


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XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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TrendPulse Advisor
Samuel Essien Ekpe
Эксперты
Советник TrendPulse для MT5 «Продвинутый эксперт‑советник для дисциплинированной торговли на золоте, валютном рынке и криптовалютах.» TrendPulse создан для трейдеров, которые ценят структуру и стабильность. Он сочетает несколько рыночных фильтров, чтобы находить качественные возможности, балансируя силу движения, момент входа и условия волатильности перед открытием позиции. Система легко адаптируется к таким активам, как XAUUSD, EURUSD и BTCUSD, уделяя особое внимание контролю рисков и стабил
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