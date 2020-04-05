ZoneRunner EA
- Эксперты
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Samuel Essien EkpeЯ трейдер и разработчик, увлечённый алгоритмической торговлей и программированием на MQL5. Мой фокус — создание надёжных, основанных на данных стратегий, которые сочетают техническую точность с дисциплинированным управлением рисками.
- Версия: 1.3
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 10
ZoneRunner EA 🦾✨ — это советник для MetaTrader 5, специально разработанный для торговли только золотом (XAUUSD). Он использует направленную силу ADX и доминирование +DI/−DI с подтверждением в виде расширения ADX, в сочетании с автоматизированными средствами управления риском (динамический размер позиции, фиксированные SL/TP, автоматизация переноса в безубыток и защита от дневных убытков), чтобы ловить чистые трендовые движения при ограничении операционного риска.
Ключевые преимущества ✅
- 🪙 Оптимизация под один инструмент (XAUUSD) — настроен специально под поведение цены и ликвидность золота для повышения релевантности сигналов и качества исполнения.
- ⚙️ Гибкое определение размера позиции — поддерживает фиксированные лоты или динамический размер, основанный на настраиваемом проценте риска на сделку для последовательного управления риском.
- 🔒 Автоматическая защита сделок — фиксированные стоп‑лосс/тейк‑профит с опциональной автоматизацией переноса в безубыток, которая фиксирует прибыль после достижения настраиваемой части TP.
- 🚫 Контроль дневных убытков — учитывает количество убыточных сделок по позиции и блокирует дальнейшую торговлю после достижения настраиваемого числа дневных убытков, чтобы ограничить просадку и месть‑торговлю.
- 🛡️ Защиты на выходные и операционные меры — блокирует новые входы в период закрытия на выходные и закрывает только убыточные позиции советника после этого времени, чтобы избежать рисков, связанных с выходными.
📊 Независимые отчёты валидации Этот советник был количественно верифицирован с помощью платформы ErgodicLabs Edge Matrix. Для полной прозрачности вы можете ознакомиться с полными отчётами:
- 📈 Отчёт по эффективности портфеля → ZoneRunner_XAUUSDM_Performance_2026-08-07.html
- 📉 Отчёт количественной валидации → ZoneRunner_XAUUSDM_Validation_2026-08-07.html
- 🎲 Отчёт моделирования Монте‑Карло → ZoneRunner_XAUUSDM_MonteCarlo_2026-08-07.html
- ⚙️ Анализ оптимизации → ZoneRunner_XAUUSDM_OptimalPeriod_2026-08-07.html
- 🧠 Полный аналитический отчёт → ZoneRunner_XAUUSDM_FullReport_2026-08-07.html
- 🔍 Отчёт с инсайтами стратегии → ZoneRunner_XAUUSDM_Insights_2026-08-07.html
Каждый отчёт охватывает показатели с учётом риска, анализ просадок, устойчивость по результатам моделирования Монте‑Карло и разбивку по сессиям/дням на основе почти 6,5 лет данных бэктеста.
⚠️ Отказ от ответственности: Это статистический анализ исторических данных. Он не является финансовой консультацией и не гарантирует будущую доходность. Прошлые результаты не являются показателем будущих доходов. Любая торговля связана с риском. Edge Matrix оценивает статистические свойства бэктестов — он не предсказывает поведение рынка.