ZoneRunner EA 🦾✨ — это советник для MetaTrader 5, специально разработанный для торговли только золотом (XAUUSD). Он использует направленную силу ADX и доминирование +DI/−DI с подтверждением в виде расширения ADX, в сочетании с автоматизированными средствами управления риском (динамический размер позиции, фиксированные SL/TP, автоматизация переноса в безубыток и защита от дневных убытков), чтобы ловить чистые трендовые движения при ограничении операционного риска.

Ключевые преимущества ✅

🪙 Оптимизация под один инструмент (XAUUSD) — настроен специально под поведение цены и ликвидность золота для повышения релевантности сигналов и качества исполнения.

⚙️ Гибкое определение размера позиции — поддерживает фиксированные лоты или динамический размер, основанный на настраиваемом проценте риска на сделку для последовательного управления риском.

🔒 Автоматическая защита сделок — фиксированные стоп‑лосс/тейк‑профит с опциональной автоматизацией переноса в безубыток, которая фиксирует прибыль после достижения настраиваемой части TP.

🚫 Контроль дневных убытков — учитывает количество убыточных сделок по позиции и блокирует дальнейшую торговлю после достижения настраиваемого числа дневных убытков, чтобы ограничить просадку и месть‑торговлю.

🛡️ Защиты на выходные и операционные меры — блокирует новые входы в период закрытия на выходные и закрывает только убыточные позиции советника после этого времени, чтобы избежать рисков, связанных с выходными.

📊 Независимые отчёты валидации Этот советник был количественно верифицирован с помощью платформы ErgodicLabs Edge Matrix. Для полной прозрачности вы можете ознакомиться с полными отчётами:

Каждый отчёт охватывает показатели с учётом риска, анализ просадок, устойчивость по результатам моделирования Монте‑Карло и разбивку по сессиям/дням на основе почти 6,5 лет данных бэктеста.

⚠️ Отказ от ответственности: Это статистический анализ исторических данных. Он не является финансовой консультацией и не гарантирует будущую доходность. Прошлые результаты не являются показателем будущих доходов. Любая торговля связана с риском. Edge Matrix оценивает статистические свойства бэктестов — он не предсказывает поведение рынка.