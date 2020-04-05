Trend Bottom Catcher
- Эксперты
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 4 июля 2026
- Активации: 10
Trend Bottom Catcher
Двухтаймфреймовый EMA тренд + вход на откате. Не гонись за трендом. Позволь ему прийти к тебе.
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Рекомендуемый брокер: Bybit — Торгуйте криптовалютой, форекс и индексами с глубокой ликвидностью.
Регистрация: https://partner.bybit.com/b/159687
Реальный сигнал: https://www.mql5.com/zh/signals/2381461
Рождается новая легенда!
После extensive тестирования на живом рынке появился советник нового поколения для ловли тренда.
Всего 1,000 пожизненных лицензий. Когда они закончатся — всё.
Скидочная цена $499. Цена увеличивается на $50 за каждые 10 проданных копий. Финальная цена $999.
ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и настройке.
Никакого Мартингейла. Никаких Сеток.
Trend Bottom Catcher НЕ использует стратегии мартингейла или сеток. Каждая сделка — независимая позиция с заранее установленным стоп-лоссом и тейк-профитом до входа. Никакого удержания убытков. Никакого усреднения. Никаких азартных игр.
Каждая сделка защищена с самого начала: стоп-лосс привязывается к предыдущему свинг-минимуму/максимуму — не произвольное количество пунктов, а реальная поддержка/сопротивление, определённое рыночной структурой. Тейк-профит нацелен на противоположную свинг-точку или настроенное соотношение риск-прибыль.
Это основа его высокого винрейта и высокого R:R — вход только тогда, когда тренд наиболее ясен, а откат наиболее глубок, с последующим движением рынка к цели.
Стратегия — Слияние двух таймфреймов + Вход на откате
Советник оценивает тренд независимо на двух таймфреймах. Только когда оба таймфрейма полностью согласны, тренд считается подтверждённым.
Трендовый таймфрейм (по умолчанию 1H): Цена должна находиться выше EMA-каскада при бычьем выравнивании или ниже обратного каскада при медвежьем выравнивании. Пять EMA формируют трендовый замок — вы торгуете только в направлении старшего тренда.
Таймфрейм входа (по умолчанию 30M): Цена должна быть выше быстрой EMA и выше середины Bollinger (краткосрочный бычий настрой) или наоборот (краткосрочный медвежий настрой). Краткосрочный и долгосрочный должны резонировать, отфильтровывая ложные пробои и шум.
После подтверждения советник не гонится за ценой. Он ждёт, пока цена естественно откатится в зону EMA–середины Bollinger — покупка на откате к поддержке в восходящем тренде, продажа на отскоке от сопротивления в нисходящем тренде.
Почему трейдеры выбирают Trend Bottom Catcher
• 5 EMA + Bollinger Bands двухтаймфреймовый трендовый движок
• Вход на откате в зону — никакой погони за хаями, никаких продаж на лоях
• Стоп-лосс по фрактальным свинг-точкам — реальная рыночная структура, а не случайные линии
• Тейк-профит по фрактальным свингам или R:R — выходы так же дисциплинированы, как и входы
• Фильтр минимального R:R — сразу отсеивает низкокачественные сетапы
• Опциональное подтверждение пробоя — ожидание выхода за предыдущий хай/лоу после отката
• Фильтр поглощающих разворотов — автоматически избегает разворотных свечных паттернов
• Умное управление сделками — предустановленный SL + двухэтапная защита (безубыток + трейлинг) + свинг-трейлинг
• Выход по возврату к MA — фиксирует прибыль при возврате цены к MA после достижения R-цели
• Ежедневное/еженедельное авто-закрытие — никаких незащищённых позиций на выходные
• Встроенная P&L панель — общая и дневная прибыль/убыток с одного взгляда
Каждая сделка следует полному плану
Перед входом: Двухтаймфреймовый тренд → Откат в зону → Сигнал → (Опционально) Подтверждение пробоя → Проверка R:R
На входе: Фрактальный SL + Свинг/R:R TP → Проверка лимита маржи → Исполнение
В процессе: Безубыток → Трейлинг → Свинг-трейлинг → Выход по возврату к MA → Закрытие по времени
Никаких эмоций. Никаких импульсов. Никаких догадок. Только дисциплинированное исполнение правил.
Минимальные требования и рекомендации
• Платформа: MetaTrader 5
• Тип счёта: Hedging
• Рекомендуемые инструменты: Лучший: XAUUSD. Также: Крипто (BTCUSDT, ETHUSDT и т.д.), Forex, Индексы, Сырьевые товары
• Рекомендуемые таймфреймы: 1H тренд + 30M вход (свободно настраивается)
• Минимальный депозит: $500
• Рекомендуемый депозит: $1,000+
• Минимальное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500)
• VPS: Рекомендуется для бесперебойной работы 24/5
• Трендовому таймфрейму требуется ~700 баров для полного расчёта EMA-каскада
Важно: После покупки напишите мне для получения оптимального .set файла и руководства по использованию!
Дисклеймер
Торговля на Forex и CFD сопряжена с экстремальным риском и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Хотя Trend Bottom Catcher тщательно разработан для достижения высокого винрейта и соотношения риск-прибыль посредством дисциплинированного управления сделками, торговля всегда сопряжена с риском, и убытки возможны. Трейдерам, незнакомым с автоматической торговлей, настоятельно рекомендуется тестировать советник на демо-счёте перед переходом на реальный. Советник ориентирован на выявление высоковероятностных возможностей, а не на непрерывную торговлю — активность естественно колеблется в зависимости от рыночных условий. В некоторые дни может быть несколько сделок, в другие — мало или ни одной.
Цель Trend Bottom Catcher — не просто генерировать сделки, а исполнять с точностью, разумно управлять риском и сохранять капитал в долгосрочной перспективе.
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Trend Bottom Catcher — Не гонись за трендом. Позволь ему прийти к тебе.