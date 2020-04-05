Trend Bottom Catcher

Двухтаймфреймовый EMA тренд + вход на откате. Не гонись за трендом. Позволь ему прийти к тебе.

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Рекомендуемый брокер: Bybit — Торгуйте криптовалютой, форекс и индексами с глубокой ликвидностью.









Рождается новая легенда!





После extensive тестирования на живом рынке появился советник нового поколения для ловли тренда.





Всего 1,000 пожизненных лицензий. Когда они закончатся — всё.





Скидочная цена $499. Цена увеличивается на $50 за каждые 10 проданных копий. Финальная цена $999.





ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и настройке.





Никакого Мартингейла. Никаких Сеток.





Trend Bottom Catcher НЕ использует стратегии мартингейла или сеток. Каждая сделка — независимая позиция с заранее установленным стоп-лоссом и тейк-профитом до входа. Никакого удержания убытков. Никакого усреднения. Никаких азартных игр.





Каждая сделка защищена с самого начала: стоп-лосс привязывается к предыдущему свинг-минимуму/максимуму — не произвольное количество пунктов, а реальная поддержка/сопротивление, определённое рыночной структурой. Тейк-профит нацелен на противоположную свинг-точку или настроенное соотношение риск-прибыль.





Это основа его высокого винрейта и высокого R:R — вход только тогда, когда тренд наиболее ясен, а откат наиболее глубок, с последующим движением рынка к цели.





Стратегия — Слияние двух таймфреймов + Вход на откате





Советник оценивает тренд независимо на двух таймфреймах. Только когда оба таймфрейма полностью согласны, тренд считается подтверждённым.





Трендовый таймфрейм (по умолчанию 1H): Цена должна находиться выше EMA-каскада при бычьем выравнивании или ниже обратного каскада при медвежьем выравнивании. Пять EMA формируют трендовый замок — вы торгуете только в направлении старшего тренда.





Таймфрейм входа (по умолчанию 30M): Цена должна быть выше быстрой EMA и выше середины Bollinger (краткосрочный бычий настрой) или наоборот (краткосрочный медвежий настрой). Краткосрочный и долгосрочный должны резонировать, отфильтровывая ложные пробои и шум.





После подтверждения советник не гонится за ценой. Он ждёт, пока цена естественно откатится в зону EMA–середины Bollinger — покупка на откате к поддержке в восходящем тренде, продажа на отскоке от сопротивления в нисходящем тренде.





Почему трейдеры выбирают Trend Bottom Catcher





• 5 EMA + Bollinger Bands двухтаймфреймовый трендовый движок

• Вход на откате в зону — никакой погони за хаями, никаких продаж на лоях

• Стоп-лосс по фрактальным свинг-точкам — реальная рыночная структура, а не случайные линии

• Тейк-профит по фрактальным свингам или R:R — выходы так же дисциплинированы, как и входы

• Фильтр минимального R:R — сразу отсеивает низкокачественные сетапы

• Опциональное подтверждение пробоя — ожидание выхода за предыдущий хай/лоу после отката

• Фильтр поглощающих разворотов — автоматически избегает разворотных свечных паттернов

• Умное управление сделками — предустановленный SL + двухэтапная защита (безубыток + трейлинг) + свинг-трейлинг

• Выход по возврату к MA — фиксирует прибыль при возврате цены к MA после достижения R-цели

• Ежедневное/еженедельное авто-закрытие — никаких незащищённых позиций на выходные

• Встроенная P&L панель — общая и дневная прибыль/убыток с одного взгляда





Каждая сделка следует полному плану





Перед входом: Двухтаймфреймовый тренд → Откат в зону → Сигнал → (Опционально) Подтверждение пробоя → Проверка R:R

На входе: Фрактальный SL + Свинг/R:R TP → Проверка лимита маржи → Исполнение

В процессе: Безубыток → Трейлинг → Свинг-трейлинг → Выход по возврату к MA → Закрытие по времени





Никаких эмоций. Никаких импульсов. Никаких догадок. Только дисциплинированное исполнение правил.





Минимальные требования и рекомендации





• Платформа: MetaTrader 5

• Тип счёта: Hedging

• Рекомендуемые инструменты: Лучший: XAUUSD. Также: Крипто (BTCUSDT, ETHUSDT и т.д.), Forex, Индексы, Сырьевые товары

• Рекомендуемые таймфреймы: 1H тренд + 30M вход (свободно настраивается)

• Минимальный депозит: $500

• Рекомендуемый депозит: $1,000+

• Минимальное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500)

• VPS: Рекомендуется для бесперебойной работы 24/5

• Трендовому таймфрейму требуется ~700 баров для полного расчёта EMA-каскада





Важно: После покупки напишите мне для получения оптимального .set файла и руководства по использованию!





Дисклеймер





Торговля на Forex и CFD сопряжена с экстремальным риском и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Хотя Trend Bottom Catcher тщательно разработан для достижения высокого винрейта и соотношения риск-прибыль посредством дисциплинированного управления сделками, торговля всегда сопряжена с риском, и убытки возможны. Трейдерам, незнакомым с автоматической торговлей, настоятельно рекомендуется тестировать советник на демо-счёте перед переходом на реальный. Советник ориентирован на выявление высоковероятностных возможностей, а не на непрерывную торговлю — активность естественно колеблется в зависимости от рыночных условий. В некоторые дни может быть несколько сделок, в другие — мало или ни одной.





Цель Trend Bottom Catcher — не просто генерировать сделки, а исполнять с точностью, разумно управлять риском и сохранять капитал в долгосрочной перспективе.

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Trend Bottom Catcher — Не гонись за трендом. Позволь ему прийти к тебе.



