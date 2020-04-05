Trend Bottom Catcher

Trend Bottom Catcher
Двухтаймфреймовый EMA тренд + вход на откате. Не гонись за трендом. Позволь ему прийти к тебе.
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Рекомендуемый брокер: Bybit — Торгуйте криптовалютой, форекс и индексами с глубокой ликвидностью.
Регистрация: https://partner.bybit.com/b/159687

Реальный сигнал: https://www.mql5.com/zh/signals/2381461

Рождается новая легенда!

После extensive тестирования на живом рынке появился советник нового поколения для ловли тренда.

Всего 1,000 пожизненных лицензий. Когда они закончатся — всё.

Скидочная цена $499. Цена увеличивается на $50 за каждые 10 проданных копий. Финальная цена $999.

ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и настройке.

Никакого Мартингейла. Никаких Сеток.

Trend Bottom Catcher НЕ использует стратегии мартингейла или сеток. Каждая сделка — независимая позиция с заранее установленным стоп-лоссом и тейк-профитом до входа. Никакого удержания убытков. Никакого усреднения. Никаких азартных игр.

Каждая сделка защищена с самого начала: стоп-лосс привязывается к предыдущему свинг-минимуму/максимуму — не произвольное количество пунктов, а реальная поддержка/сопротивление, определённое рыночной структурой. Тейк-профит нацелен на противоположную свинг-точку или настроенное соотношение риск-прибыль.

Это основа его высокого винрейта и высокого R:R — вход только тогда, когда тренд наиболее ясен, а откат наиболее глубок, с последующим движением рынка к цели.

Стратегия — Слияние двух таймфреймов + Вход на откате

Советник оценивает тренд независимо на двух таймфреймах. Только когда оба таймфрейма полностью согласны, тренд считается подтверждённым.

Трендовый таймфрейм (по умолчанию 1H): Цена должна находиться выше EMA-каскада при бычьем выравнивании или ниже обратного каскада при медвежьем выравнивании. Пять EMA формируют трендовый замок — вы торгуете только в направлении старшего тренда.

Таймфрейм входа (по умолчанию 30M): Цена должна быть выше быстрой EMA и выше середины Bollinger (краткосрочный бычий настрой) или наоборот (краткосрочный медвежий настрой). Краткосрочный и долгосрочный должны резонировать, отфильтровывая ложные пробои и шум.

После подтверждения советник не гонится за ценой. Он ждёт, пока цена естественно откатится в зону EMA–середины Bollinger — покупка на откате к поддержке в восходящем тренде, продажа на отскоке от сопротивления в нисходящем тренде.

Почему трейдеры выбирают Trend Bottom Catcher

• 5 EMA + Bollinger Bands двухтаймфреймовый трендовый движок
• Вход на откате в зону — никакой погони за хаями, никаких продаж на лоях
• Стоп-лосс по фрактальным свинг-точкам — реальная рыночная структура, а не случайные линии
• Тейк-профит по фрактальным свингам или R:R — выходы так же дисциплинированы, как и входы
• Фильтр минимального R:R — сразу отсеивает низкокачественные сетапы
• Опциональное подтверждение пробоя — ожидание выхода за предыдущий хай/лоу после отката
• Фильтр поглощающих разворотов — автоматически избегает разворотных свечных паттернов
• Умное управление сделками — предустановленный SL + двухэтапная защита (безубыток + трейлинг) + свинг-трейлинг
• Выход по возврату к MA — фиксирует прибыль при возврате цены к MA после достижения R-цели
• Ежедневное/еженедельное авто-закрытие — никаких незащищённых позиций на выходные
• Встроенная P&L панель — общая и дневная прибыль/убыток с одного взгляда

Каждая сделка следует полному плану

Перед входом: Двухтаймфреймовый тренд → Откат в зону → Сигнал → (Опционально) Подтверждение пробоя → Проверка R:R
На входе: Фрактальный SL + Свинг/R:R TP → Проверка лимита маржи → Исполнение
В процессе: Безубыток → Трейлинг → Свинг-трейлинг → Выход по возврату к MA → Закрытие по времени

Никаких эмоций. Никаких импульсов. Никаких догадок. Только дисциплинированное исполнение правил.

Минимальные требования и рекомендации

• Платформа: MetaTrader 5
• Тип счёта: Hedging
• Рекомендуемые инструменты: Лучший: XAUUSD. Также: Крипто (BTCUSDT, ETHUSDT и т.д.), Forex, Индексы, Сырьевые товары
• Рекомендуемые таймфреймы: 1H тренд + 30M вход (свободно настраивается)
• Минимальный депозит: $500
• Рекомендуемый депозит: $1,000+
• Минимальное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500)
• VPS: Рекомендуется для бесперебойной работы 24/5
• Трендовому таймфрейму требуется ~700 баров для полного расчёта EMA-каскада

Важно: После покупки напишите мне для получения оптимального .set файла и руководства по использованию!

Дисклеймер

Торговля на Forex и CFD сопряжена с экстремальным риском и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Хотя Trend Bottom Catcher тщательно разработан для достижения высокого винрейта и соотношения риск-прибыль посредством дисциплинированного управления сделками, торговля всегда сопряжена с риском, и убытки возможны. Трейдерам, незнакомым с автоматической торговлей, настоятельно рекомендуется тестировать советник на демо-счёте перед переходом на реальный. Советник ориентирован на выявление высоковероятностных возможностей, а не на непрерывную торговлю — активность естественно колеблется в зависимости от рыночных условий. В некоторые дни может быть несколько сделок, в другие — мало или ни одной.

Цель Trend Bottom Catcher — не просто генерировать сделки, а исполнять с точностью, разумно управлять риском и сохранять капитал в долгосрочной перспективе.
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Trend Bottom Catcher — Не гонись за трендом. Позволь ему прийти к тебе.

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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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