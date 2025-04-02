ZoneRunner EA
- 专家
-
Samuel Essien Ekpe我是交易员和开发者，热衷于算法交易和 MQL5 编程。我的重点是构建可靠的、数据驱动的策略，将技术精确性与严格的风险管理相结合。
📈 专长： 自动化交易系统、策略开发和市场分析。
⚙️ 技能： MQL5 编程、回测、优化和性能调优。
🌍 愿景： 为交易者提供工具，简化决策过程并提升盈利能力。
🤝 社区： 我喜欢合作、分享见解，并为交易生态系统的成长做出贡献。
我的方法以一致性、创新和持续学习为指导。无论是开发稳健的交易解决方案，还是与其他交易者交流，我都希望在算法交易领域产生有意义的影响。
- 版本: 1.5
- 更新: 12 八月 2026
- 激活: 10
ZoneRunner EA 🦾✨ 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 MetaTrader 5 智能交易顾问 (Expert Advisor)。它利用方向性强度信号并结合多层确认，同时集成了自动化风险管理功能，例如动态仓位大小、固定止损/止盈、保本调整以及每日亏损限制。其目标是在保持高可靠性和风险控制的同时，捕捉清晰的市场趋势。
主要优势 ✅
-
🪙 单品种优化 (XAUUSD) — 专门针对黄金的价格行为与流动性进行调优，以提升信号的相关性和执行质量。
-
⚙️ 灵活的仓位管理 — 支持固定手数或基于可配置的单笔风险百分比进行动态仓位管理，实现一致的风险控制。
-
🔒 自动化交易保护 — 固定止损/止盈，并可选择自动保本功能，在达到可配置的部分止盈目标后锁定利润。
-
🚫 每日亏损控制 — 统计单日的亏损交易数量，在达到可配置的亏损次数后停止进一步交易，以限制回撤并避免情绪化交易。
-
🛡️ 周末与操作保护措施 — 在周末截止时间阻止新开仓，并在截止后仅关闭亏损的 EA 仓位，以避免周末持仓风险。
📊 独立验证报告
该智能交易顾问已通过 ErgodicLabs Edge Matrix 平台进行量化验证。为确保透明度，您可以查看完整报告：
-
📈 投资组合绩效报告 → ZoneRunner_XAUUSDM_Performance_2026-08-07.html
-
-
🎲 蒙特卡洛模拟报告 → ZoneRunner_XAUUSDM_MonteCarlo_2026-08-07.html
-
-
-
🔍 策略洞察报告 → ZoneRunner_XAUUSDM_Insights_2026-08-07.html
每份报告涵盖风险调整指标、回撤分析、蒙特卡洛稳健性测试，以及基于近 6.5 年回测数据的交易时段/日别拆分。
⚠️ 免责声明： 本报告为历史数据的统计分析，不构成金融建议，也不保证未来表现。过去的结果不代表未来收益。所有交易均存在风险。Edge Matrix 仅评估回测的统计特性，并不预测市场行为。