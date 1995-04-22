BKT SmoothBand EA

Пробойная система на сглаженной полосе Боллинджера для MetaTrader 5, которая выставляет виртуальные отложенные ордера впереди цены и управляет закрытием на уровне всего портфеля.

BKT SmoothBand EA — автоматическая торговая система для MetaTrader 5, построенная вокруг одной сильно сглаженной полосы Боллинджера с внутренней полосой, которая рано завершает неподтверждённые пробои. Вместо отправки отложенных ордеров брокеру советник отслеживает уровень пробоя на графике и открывает рыночную позицию только при достижении этого уровня. Тейк-профит рассчитывается по общему числу открытых позиций, а не по каждой отдельно, а базовая линия полосы может сглаживаться одним из одиннадцати методов.

Обзор

Базовая линия использует выбираемый метод сглаживания — от простых и экспоненциальных средних до Hull, T3, адаптивного Кауфмана, Arnaud Legoux и фильтра Super Smoother Элерса, с опциональным вторым проходом сглаживания и сглаживаемым отклонением для уменьшения кратковременных колебаний. Когда цена закрывается за внешней полосой, впереди цены выставляется виртуальный ордер, сдвигаясь на фиксированный шаг против движения или отменяясь при возврате цены через внутреннюю полосу. Реальный рыночный ордер отправляется только при достижении виртуального уровня, а правила минимального расстояния не позволяют выставлять новые виртуальные ордера внутри диапазона, уже занятого существующими позициями того же направления.

Ключевые особенности

Выбираемое сглаживание полосы : одиннадцать методов, включая Super Smoother, T3, Hull, адаптивный Кауфмана и Arnaud Legoux.

: одиннадцать методов, включая Super Smoother, T3, Hull, адаптивный Кауфмана и Arnaud Legoux. Виртуальные отложенные ордера : уровни пробоя отслеживаются на графике и становятся рыночными ордерами только при достижении цены.

: уровни пробоя отслеживаются на графике и становятся рыночными ордерами только при достижении цены. Опциональный фильтр тренда : новые входы можно ограничить направлением, подтверждённым адаптивным фильтром.

: новые входы можно ограничить направлением, подтверждённым адаптивным фильтром. Контроль расстояния сетки : минимальные расстояния не позволяют новым ордерам выставляться слишком близко к существующим позициям.

: минимальные расстояния не позволяют новым ордерам выставляться слишком близко к существующим позициям. Прогрессивный объём позиций : размер лота может увеличиваться с каждой дополнительной позицией того же направления.

: размер лота может увеличиваться с каждой дополнительной позицией того же направления. Выход на уровне портфеля : тейк-профит и трейлинг рассчитываются по совокупной прибыли всех позиций, а не по сделке.

: тейк-профит и трейлинг рассчитываются по совокупной прибыли всех позиций, а не по сделке. Опциональная перекрёстная обрезка : убыточная позиция может закрываться полностью или частично за счёт прибыли противоположной позиции.

: убыточная позиция может закрываться полностью или частично за счёт прибыли противоположной позиции. Независимые средства защиты риска: просадка капитала, дневной убыток, спред и лимиты позиций настраиваются отдельно.

Как это работает

На каждом новом баре советник пересчитывает полосу выбранным методом. Когда цена выходит за пределы полосы, выставляется виртуальный пробойный ордер, отображаемый на графике и перемещаемый вместе с ценой; рыночный ордер открывается при достижении этого уровня. При одной позиции применяется фиксированная цель прибыли; при открытии второй совокупная прибыль портфеля сравнивается с корзинной целью, а опциональный трейлинг-стоп защищает прибыль по мере приближения к цели.

Рекомендуемые настройки

Параметры по умолчанию откалиброваны для XAUUSD, где расстояния в пунктах соответствуют долям доллара; для других символов их следует пересмотреть. Требуется счёт с хеджированием — на счёте с неттингом советник не запустится, поскольку удерживает позиции обоих направлений одновременно.

Параметры

Настройки полосы

Период полосы — бары для базовой линии и отклонения — По умолчанию: 20

Метод сглаживания — алгоритм базовой линии, 11 вариантов — По умолчанию: Hull Moving Average

Внешний / внутренний множитель отклонения — ширина полос, внутренняя должна быть меньше — По умолчанию: 1.5 и 0.5

Сглаживание отклонения — уменьшает мерцание полосы — По умолчанию: включено

Настройки виртуальных ордеров

Расстояние виртуального ордера — от цены до уровня активации, в пунктах — По умолчанию: 300

Порог неблагоприятного движения и шаг сдвига, в пунктах — По умолчанию: 150 и 150

Минимальный отступ, неблагоприятная и благоприятная сторона, в пунктах — По умолчанию: 500 и 500

Фильтр тренда

Включить фильтр тренда — ограничивает входы подтверждённым направлением — По умолчанию: включено

Таймфрейм — отдельно от таймфрейма полосы — По умолчанию: 12 минут

Период и фактор ATR — чувствительность расчёта тренда — По умолчанию: 10 и 3.4

Исполнение сделок

Базовый объём лота — для первого ордера в каждом направлении — По умолчанию: 0.01

Коэффициент роста лота — увеличивает объём с каждым доп. ордером, мин. 1.0 — По умолчанию: 1.0

Максимальное проскальзывание — при исполнении, в пунктах — По умолчанию: 30

Тейк-профит и трейлинг

Цель для одной позиции — при одной открытой позиции — По умолчанию: 5.0

Корзинная цель — при двух и более позициях — По умолчанию: 15.0

Уровень активации трейлинга и шаг — прибыль активации и откат закрытия — По умолчанию: 5.0 и 3.0

Перекрёстная обрезка

Включить перекрёстную обрезку — закрывает убыточную позицию за счёт прибыли другой — По умолчанию: отключено

Минимум позиций и порог убытка — условия перед началом обрезки — По умолчанию: 4 и 10.0

Максимум прибыльных позиций на обрезку — По умолчанию: 3

Защита от риска

Максимум позиций на направление — ограничивает экспозицию — По умолчанию: 5

Максимальный спред — блокирует входы выше этого спреда, в пунктах — По умолчанию: 50

Защита от просадки — останавливает входы при этой просадке, может закрыть все позиции — По умолчанию: 10.0, принудительное закрытие включено

Дневной лимит убытка — останавливает входы при этом убытке — По умолчанию: 50.0

Отображение

Показать информационную панель — текущие позиции и статус защиты на графике — По умолчанию: включено

Важно