BKT SmoothBand EA

BKT SmoothBand EA

Пробойная система на сглаженной полосе Боллинджера для MetaTrader 5, которая выставляет виртуальные отложенные ордера впереди цены и управляет закрытием на уровне всего портфеля.

BKT SmoothBand EA — автоматическая торговая система для MetaTrader 5, построенная вокруг одной сильно сглаженной полосы Боллинджера с внутренней полосой, которая рано завершает неподтверждённые пробои. Вместо отправки отложенных ордеров брокеру советник отслеживает уровень пробоя на графике и открывает рыночную позицию только при достижении этого уровня. Тейк-профит рассчитывается по общему числу открытых позиций, а не по каждой отдельно, а базовая линия полосы может сглаживаться одним из одиннадцати методов.

 

Обзор

Базовая линия использует выбираемый метод сглаживания — от простых и экспоненциальных средних до Hull, T3, адаптивного Кауфмана, Arnaud Legoux и фильтра Super Smoother Элерса, с опциональным вторым проходом сглаживания и сглаживаемым отклонением для уменьшения кратковременных колебаний. Когда цена закрывается за внешней полосой, впереди цены выставляется виртуальный ордер, сдвигаясь на фиксированный шаг против движения или отменяясь при возврате цены через внутреннюю полосу. Реальный рыночный ордер отправляется только при достижении виртуального уровня, а правила минимального расстояния не позволяют выставлять новые виртуальные ордера внутри диапазона, уже занятого существующими позициями того же направления.

 

Ключевые особенности

  • Выбираемое сглаживание полосы: одиннадцать методов, включая Super Smoother, T3, Hull, адаптивный Кауфмана и Arnaud Legoux.
  • Виртуальные отложенные ордера: уровни пробоя отслеживаются на графике и становятся рыночными ордерами только при достижении цены.
  • Опциональный фильтр тренда: новые входы можно ограничить направлением, подтверждённым адаптивным фильтром.
  • Контроль расстояния сетки: минимальные расстояния не позволяют новым ордерам выставляться слишком близко к существующим позициям.
  • Прогрессивный объём позиций: размер лота может увеличиваться с каждой дополнительной позицией того же направления.
  • Выход на уровне портфеля: тейк-профит и трейлинг рассчитываются по совокупной прибыли всех позиций, а не по сделке.
  • Опциональная перекрёстная обрезка: убыточная позиция может закрываться полностью или частично за счёт прибыли противоположной позиции.
  • Независимые средства защиты риска: просадка капитала, дневной убыток, спред и лимиты позиций настраиваются отдельно.

 

Как это работает

На каждом новом баре советник пересчитывает полосу выбранным методом. Когда цена выходит за пределы полосы, выставляется виртуальный пробойный ордер, отображаемый на графике и перемещаемый вместе с ценой; рыночный ордер открывается при достижении этого уровня. При одной позиции применяется фиксированная цель прибыли; при открытии второй совокупная прибыль портфеля сравнивается с корзинной целью, а опциональный трейлинг-стоп защищает прибыль по мере приближения к цели.

 

Рекомендуемые настройки

Параметры по умолчанию откалиброваны для XAUUSD, где расстояния в пунктах соответствуют долям доллара; для других символов их следует пересмотреть. Требуется счёт с хеджированием — на счёте с неттингом советник не запустится, поскольку удерживает позиции обоих направлений одновременно.

 

Параметры

Настройки полосы

  • Период полосы — бары для базовой линии и отклонения — По умолчанию: 20
  • Метод сглаживания — алгоритм базовой линии, 11 вариантов — По умолчанию: Hull Moving Average
  • Внешний / внутренний множитель отклонения — ширина полос, внутренняя должна быть меньше — По умолчанию: 1.5 и 0.5
  • Сглаживание отклонения — уменьшает мерцание полосы — По умолчанию: включено

Настройки виртуальных ордеров

  • Расстояние виртуального ордера — от цены до уровня активации, в пунктах — По умолчанию: 300
  • Порог неблагоприятного движения и шаг сдвига, в пунктах — По умолчанию: 150 и 150
  • Минимальный отступ, неблагоприятная и благоприятная сторона, в пунктах — По умолчанию: 500 и 500

Фильтр тренда

  • Включить фильтр тренда — ограничивает входы подтверждённым направлением — По умолчанию: включено
  • Таймфрейм — отдельно от таймфрейма полосы — По умолчанию: 12 минут
  • Период и фактор ATR — чувствительность расчёта тренда — По умолчанию: 10 и 3.4

Исполнение сделок

  • Базовый объём лота — для первого ордера в каждом направлении — По умолчанию: 0.01
  • Коэффициент роста лота — увеличивает объём с каждым доп. ордером, мин. 1.0 — По умолчанию: 1.0
  • Максимальное проскальзывание — при исполнении, в пунктах — По умолчанию: 30

Тейк-профит и трейлинг

  • Цель для одной позиции — при одной открытой позиции — По умолчанию: 5.0
  • Корзинная цель — при двух и более позициях — По умолчанию: 15.0
  • Уровень активации трейлинга и шаг — прибыль активации и откат закрытия — По умолчанию: 5.0 и 3.0

Перекрёстная обрезка

  • Включить перекрёстную обрезку — закрывает убыточную позицию за счёт прибыли другой — По умолчанию: отключено
  • Минимум позиций и порог убытка — условия перед началом обрезки — По умолчанию: 4 и 10.0
  • Максимум прибыльных позиций на обрезку — По умолчанию: 3

Защита от риска

  • Максимум позиций на направление — ограничивает экспозицию — По умолчанию: 5
  • Максимальный спред — блокирует входы выше этого спреда, в пунктах — По умолчанию: 50
  • Защита от просадки — останавливает входы при этой просадке, может закрыть все позиции — По умолчанию: 10.0, принудительное закрытие включено
  • Дневной лимит убытка — останавливает входы при этом убытке — По умолчанию: 50.0

Отображение

  • Показать информационную панель — текущие позиции и статус защиты на графике — По умолчанию: включено

 

Важно

Этот советник может открывать несколько позиций одного направления, с опциональным ростом объёма лота на позицию, и при включённой перекрёстной обрезке фиксирует убыток по одной позиции за счёт прибыли другой. Оцените совокупную экспозицию и просадку с помощью настроек позиций, роста лота и защиты от риска перед запуском на реальном счёте.

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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Другие продукты этого автора
SignalForge One
Khac Thanh Bui
5 (4)
Индикаторы
SignalForge One Система конфлюэнции из 11 индикаторов для MetaTrader 5, объединяющая несколько технических фильтров в чёткие торговые сигналы с встроенным управлением риском на основе ATR и двойным информационным дашбордом. SignalForge One — это инструмент конфлюэнции для MetaTrader 5, разработанный для определения точек входа. Сигнал генерируется только при согласовании нескольких независимых индикаторов одновременно. Вместо использования единственного метода индикатор оценивает до одиннадцати
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REW Signals Advanced RSI
Khac Thanh Bui
5 (3)
Индикаторы
REW Signal Моментум-осциллятор для MetaTrader 5, генерирующий сигналы входа на основе пересечений Hull Moving Average и медленной взвешенной MA, применённых к RSI, с многоуровневым фильтром качества и защитой по тренду старшего таймфрейма. REW Signal — индикатор для MetaTrader 5, отображаемый в отдельном окне. Он строит RSI вместе с двумя сглаживающими слоями — быстрой Hull Moving Average и настраиваемой медленной MA — и отмечает сигналы на покупку и продажу в момент подтверждения условий пересе
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SwingVWAP Thermal Pro
Khac Thanh Bui
5 (5)
Индикаторы
SwingVWAP Thermal Pro Индикатор VWAP, привязанный к свинговым точкам, для MetaTrader 5, объединяющий адаптивный анализ средневзвешенной по объёму цены с тепловой картой ликвидности для определения ключевых ценовых уровней и рыночной структуры. SwingVWAP Thermal Pro — это чартовый индикатор для MetaTrader 5, построенный на двух взаимодополняющих аналитических системах, работающих на одном графике. Первая система определяет свинговые максимумы и минимумы с настраиваемым периодом lookback, классифи
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SMC Compass MT5
Khac Thanh Bui
5 (2)
Индикаторы
SMC Compass MT5 Многомодульный индикатор Smart Money Concepts для MetaTrader 5, объединяющий анализ рыночной структуры, блоки ордеров на нескольких таймфреймах, зоны справедливой стоимости, определение ликвидности и паттерны неудачных пробоев в единый аналитический инструментарий. SMC Compass MT5 — это комплексный индикатор ценового действия, построенный на основе институциональной торговой методологии. Он анализирует рынок через призму концепций Smart Money, выявляя структурные следы, которые о
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PivoTrack VP Pivot Anchored Volume Profile
Khac Thanh Bui
Индикаторы
PivoTrack VP Индикатор профиля объёма для MetaTrader 5, привязанный к точкам разворота и отображающий распределение объёма между последовательными пиковыми максимумами и минимумами. PivoTrack VP — индикатор анализа объёма для MetaTrader 5. Он автоматически определяет точки Pivot High и Pivot Low на любом графике и строит полный профиль объёма для каждого сегмента между ними. Индикатор отображает Точку Контроля, верхнюю и нижнюю границы Зоны Ценности, а также фоновую заливку самой зоны, давая тре
FREE
BKT Monday SMC
Khac Thanh Bui
5 (2)
Индикаторы
BKT Monday Многоуровневый технический индикатор для MetaTrader 5, объединяющий зоны предложения и спроса, уровни поддержки и сопротивления, адаптивный сигнал тренда на основе скользящей средней и встроенную панель управления рисками в одном наложении на график. BKT Monday — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении торговых установок с высокой вероятностью отработки с использованием трёх взаимодополняющих аналитических уровней. Индикатор автоматически строи
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BKT Adaptive RSI EA
Khac Thanh Bui
Эксперты
BKT Adaptive RSI EA Мультистратегийная торговая система на основе RSI для MetaTrader 5, сочетающая классический вход по принципу возврата к среднему с опциональным подтверждением по дивергенции и неудачному развороту, управляемая через модель усреднения позиции с фиксацией прибыли по трейлингу. BKT Adaptive RSI EA — это автоматическая торговая система, построенная на индексе относительной силы (RSI). Она предлагает пять вариантов внутреннего сглаживания плюс дополнительный второй слой сглаживани
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VaultEdge FVG
Khac Thanh Bui
5 (2)
Индикаторы
VaultEdge FVG Индикатор Fair Value Gap для MetaTrader 5, основанный на структуре рынка: он оценивает каждую возможность ретеста с помощью многофакторного движка и подтверждает входы только на закрытых барах — чтобы вы точно знали, что торговать и почему. Большинство трейдеров, работающих с FVG, знают этот момент: цена возвращается к гэпу, а решение всё ещё не очевидно. VaultEdge FVG создан именно для этого. Он подтверждает структурный пробой, находит гэп с наибольшей вероятностью отработки, оцен
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Maxfutures Supertrend Pro
Khac Thanh Bui
Индикаторы
Maxfutures Supertrend Индикатор SuperTrend для MetaTrader 5, использующий кластеризацию волатильности методом K-Means для выбора адаптивных входных значений ATR, с двухлогической системой подтверждения сигналов и информационной панелью в стиле терминала Bloomberg. Maxfutures Supertrend — это трендовый индикатор для MetaTrader 5. Он заменяет фиксированный множитель ATR, используемый в стандартных реализациях SuperTrend, динамическим значением, полученным с помощью K-Means кластеризации последних
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BKT Pro Tooco SR
Khac Thanh Bui
Индикаторы
BKT Pro Tooco Многофункциональный инструмент для определения уровней поддержки и сопротивления в MetaTrader 5, использующий четыре алгоритма обнаружения сигналов в режиме реального времени без перерисовки подтверждённых сигналов. BKT Pro Tooco — индикатор поддержки и сопротивления для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которым требуется надёжное определение зон в различных рыночных структурах. Индикатор предлагает четыре независимых метода обнаружения, позволяя подобрать алгоритм под пре
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BKT ZeroFlow
Khac Thanh Bui
Индикаторы
BKT ZeroFlow Многотаймфреймовый трендовый индикатор для MetaTrader 5, сочетающий Zero Lag EMA с полосами волатильности ATR для одновременного определения направления тренда на пяти таймфреймах. BKT ZeroFlow — трендовый индикатор для MetaTrader 5. Он использует Zero Lag EMA, сглаженную полосами волатильности на основе ATR, для определения бычьей или медвежьей фазы рынка. Стрелки разворота тренда отмечают момент пересечения ценой границы полосы, а стрелки входа появляются на откатах в рамках подтв
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Nonlinear Optimal Velocity Adaptive MA
Khac Thanh Bui
Индикаторы
NOVA LINE Адаптивная скользящая средняя для MetaTrader 5, которая автоматически подстраивает чувствительность к рыночным условиям. Содержит сигналы BUY и SELL без перерисовки, а также встроенные зоны стоп-лосса и тейк-профита.   Принцип работы NOVA LINE заменяет фиксированный период обычной скользящей средней нелинейным механизмом взвешивания. Каждый исторический бар оценивается по размеру ценового движения относительно текущей волатильности: бары, представляющие реальный импульс, получают высок
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GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
5 (2)
Эксперты
GoldStorm Pro — это профессиональное решение для автоматической торговли, разработанное специально для работы в условиях уникальной волатильности рынка золота (XAUUSD). В отличие от стандартных сеточных советников (Grid) или систем мартингейла, которые подвергают торговые счета неограниченному риску, GoldStorm Pro использует сложный движок «Фрактального пробоя» (Fractal Breakout) в сочетании с архитектурой следования за трендом (Trend Following) для выявления точек входа с высокой вероятностью
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Утилиты
EA Performance Monitor Утилита для MetaTrader 5, которая автоматически обнаруживает все активные советники на открытых графиках, сопоставляет каждый советник с его торговыми данными и отображает в одной панели просадку, прибыль, процент побед и метрики открытых позиций в режиме реального времени. EA Performance Monitor — это автоматизированная утилита мониторинга для MetaTrader 5. Она сканирует все открытые графики с настраиваемым интервалом, идентифицирует каждый работающий советник по магическ
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Professional Trading Dashboard
Khac Thanh Bui
Утилиты
Professional Trading Dashboard Профессиональная панель мониторинга счёта для MetaTrader 5, объединяющая данные счёта в реальном времени, историю дневной торговли и месячную статистику в одном отображении прямо на графике. Professional Trading Dashboard — это утилита-индикатор для MetaTrader 5, разработанная для того, чтобы трейдеры всегда имели чёткое и структурированное представление о состоянии своего счёта. Вместо переключения между несколькими окнами терминала вся необходимая информация пред
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Trader Command Center
Khac Thanh Bui
Утилиты
Trader Command Center Полноэкранная торговая панель реального времени для MetaTrader 5, объединяющая мониторинг счёта, отслеживание правил проп-фирмы, управление риск-гейтами и прямое исполнение ордеров в едином интерфейсе на основе Canvas. Trader Command Center — утилита для MetaTrader 5, которая заменяет стандартный вид графика комплексной адаптивной панелью для трейдеров, которым нужно единое рабочее место: один экран для отслеживания состояния счёта, соблюдения правил проп-фирмы, управления
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PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
3.5 (2)
Эксперты
PrecisionGold PRO Автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, объединяющая входы на пробое фракталов с двойным EMA-фильтром тренда и подтверждением импульса по ADX, разработанная для XAUUSD на таймфрейме H1. PrecisionGold PRO — это советник, построенный на стратегии пробоя фракталов применительно к золоту (XAUUSD). Он выявляет подтверждённые ценовые фракталы на H1, проверяет направление пробоя относительно двойного EMA-тренда, рассчитанного на H4, и требует минимального значения ADX и
MaxFutures EA The Power of Trends
Khac Thanh Bui
Эксперты
MaxFutures EA Сеточный советник на основе двухтаймфреймового анализа Хейкен Аши для XAUUSD на MetaTrader 5, с ATR-фильтром тренда и управлением прибылью на уровне портфеля. MaxFutures EA — это автоматизированная торговая система для скальпинга XAUUSD на MetaTrader 5. Советник формирует направленную сетку позиций на основе сигналов Хейкен Аши, считываемых с двух независимых таймфреймов и фильтруемых по направлению Zero Lag EMA, рассчитанной на старшем таймфрейме. Вместо немедленного открытия рыно
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