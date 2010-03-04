Neuron Quant Gold
- Эксперты
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Tiago Oliveira SilvaOlá, sou *Thiago Silva, Trader e Desenvolvedor, trabalhando junto com minha talentosa equipe, liderada também por **Lucas Farias. Somos especialistas em **desenvolvimento de robôs traders e indicadores personalizados* para o mercado financeiro.
- Версия: 1.3
- Активации: 5
NEURON GOLD — Советник для XAUUSD
NEURON GOLD — автоматическая торговая система, разработанная специально для Gold / XAUUSD. Она сочетает мультитаймфреймовый анализ, подтверждение тренда, фильтры импульса и автоматическое управление позициями.
Советник анализирует несколько рыночных условий перед открытием позиции и не зависит только от одного индикатора.
Концепция стратегии
Система использует:
- анализ тренда H1;
- подтверждение тренда EMA;
- структуру EMA на M15;
- RSI для оценки импульса;
- ADX для оценки силы тренда;
- фильтры движения свечей;
- контролируемое открытие сделок по новой свече.
Мультитаймфреймовый анализ
H1 используется для определения основного направления рынка, а M15 помогает подтвердить импульс и силу тренда перед входом.
Технические фильтры
EMA: определение направления и структуры тренда.
RSI: дополнительное подтверждение импульса.
ADX: измерение силы направленного движения.
Управление сделками
NEURON GOLD включает настраиваемые параметры:
- Stop Loss;
- Take Profit;
- Trailing Stop;
- размер лота;
- управление позициями;
- контроль спреда;
- торговые часы;
- фильтр новостей;
- параметры исполнения.
Стандартная конфигурация использует Stop Loss 5000 и Take Profit 3000.
Neural Network
NEURON GOLD включает нейронный аналитический слой, который работает вместе с техническими правилами стратегии и дополняет процесс принятия решений.
Разработан для XAUUSD
Система ориентирована прежде всего на Gold / XAUUSD.
Рекомендуемое использование
Платформа: MetaTrader 5
Основной символ: XAUUSD / GOLD
Рекомендуемый начальный баланс: 500 USD или выше
Торговля связана с риском. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.