Neuron Quant Gold

NEURON GOLD — Советник для XAUUSD

NEURON GOLD — автоматическая торговая система, разработанная специально для Gold / XAUUSD. Она сочетает мультитаймфреймовый анализ, подтверждение тренда, фильтры импульса и автоматическое управление позициями.

Советник анализирует несколько рыночных условий перед открытием позиции и не зависит только от одного индикатора.

Концепция стратегии

Система использует:

анализ тренда H1;

подтверждение тренда EMA;

структуру EMA на M15;

RSI для оценки импульса;

ADX для оценки силы тренда;

фильтры движения свечей;

контролируемое открытие сделок по новой свече.

Мультитаймфреймовый анализ

H1 используется для определения основного направления рынка, а M15 помогает подтвердить импульс и силу тренда перед входом.

Технические фильтры

EMA: определение направления и структуры тренда.

RSI: дополнительное подтверждение импульса.

ADX: измерение силы направленного движения.

Управление сделками

NEURON GOLD включает настраиваемые параметры:

Stop Loss;

Take Profit;

Trailing Stop;

размер лота;

управление позициями;

контроль спреда;

торговые часы;

фильтр новостей;

параметры исполнения.

Стандартная конфигурация использует Stop Loss 5000 и Take Profit 3000.

Neural Network

NEURON GOLD включает нейронный аналитический слой, который работает вместе с техническими правилами стратегии и дополняет процесс принятия решений.

Разработан для XAUUSD

Система ориентирована прежде всего на Gold / XAUUSD.

Рекомендуемое использование

Платформа: MetaTrader 5

Основной символ: XAUUSD / GOLD

Рекомендуемый начальный баланс: 500 USD или выше

Торговля связана с риском. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.