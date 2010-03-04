Neuron Quant Gold

NEURON GOLD — Советник для XAUUSD

NEURON GOLD — автоматическая торговая система, разработанная специально для Gold / XAUUSD. Она сочетает мультитаймфреймовый анализ, подтверждение тренда, фильтры импульса и автоматическое управление позициями.

Советник анализирует несколько рыночных условий перед открытием позиции и не зависит только от одного индикатора.

Концепция стратегии

Система использует:

  • анализ тренда H1;
  • подтверждение тренда EMA;
  • структуру EMA на M15;
  • RSI для оценки импульса;
  • ADX для оценки силы тренда;
  • фильтры движения свечей;
  • контролируемое открытие сделок по новой свече.

Мультитаймфреймовый анализ

H1 используется для определения основного направления рынка, а M15 помогает подтвердить импульс и силу тренда перед входом.

Технические фильтры

EMA: определение направления и структуры тренда.

RSI: дополнительное подтверждение импульса.

ADX: измерение силы направленного движения.

Управление сделками

NEURON GOLD включает настраиваемые параметры:

  • Stop Loss;
  • Take Profit;
  • Trailing Stop;
  • размер лота;
  • управление позициями;
  • контроль спреда;
  • торговые часы;
  • фильтр новостей;
  • параметры исполнения.

Стандартная конфигурация использует Stop Loss 5000 и Take Profit 3000.

Neural Network

NEURON GOLD включает нейронный аналитический слой, который работает вместе с техническими правилами стратегии и дополняет процесс принятия решений.

Разработан для XAUUSD

Система ориентирована прежде всего на Gold / XAUUSD.

Рекомендуемое использование

Платформа: MetaTrader 5
Основной символ: XAUUSD / GOLD
Рекомендуемый начальный баланс: 500 USD или выше

Торговля связана с риском. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.


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3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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Neuron Quant EURUSD
Tiago Oliveira Silva
Эксперты
Neuron Quant EURUSD Neuron Quant EURUSD — это Expert Advisor, разработанный специально для автоматической торговли EURUSD в MetaTrader 5. Основная рабочая конфигурация предназначена для таймфрейма M1. Система сочетает технический анализ, распознавание паттернов, мультитаймфреймовый контекст, анализ волатильности, силу тренда, импульс и фильтрацию с использованием нейронной сети. Вместо использования одного индикатора Neuron Quant EURUSD анализирует несколько рыночных условий одновременно перед о
Neuro Quant US30
Tiago Oliveira Silva
Эксперты
NEURON US30 NEURON US30 — это торговый советник, разработанный специально для индекса US30 / Dow Jones . Он объединяет мультитаймфреймовый анализ рынка, фильтры импульса и системное управление капиталом. Советник разработан с учетом особенностей US30, включая сильные внутридневные движения, расширение волатильности и выраженные направленные импульсы. Перед открытием позиции торговая логика анализирует несколько рыночных условий. Логика BUY использует ATR на H1, Stochastic на H1, наклон EMA на M1
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