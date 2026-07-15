МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 150 000 USC

Счета с балансом ниже 150 000 USC считаются СЧЕТАМИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ. Рекомендуемый минимальный депозит не устраняет торговые риски. Используйте консервативные настройки и обязательно протестируйте советник на демо-счёте перед торговлей на реальных средствах.

SMART SAFE GOLD GRID CENTS

Smart Safe Gold Grid Cents — это полностью автоматический торговый советник для торговли GOLD/XAUUSD на платформе MetaTrader 5.

Советник разработан преимущественно для центовых счетов. Он автоматически открывает и сопровождает позиции, управляет торговой корзиной, рассчитывает цели по прибыли и закрывает все позиции корзины при выполнении заданных условий.

Внутренняя логика входа и торговая стратегия защищены и не раскрываются в данном описании.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Полностью автоматическая торговля GOLD/XAUUSD

• Автоматическое открытие и управление торговыми корзинами

• Настраиваемый начальный и максимальный торговый лот

• Цель по прибыли в виде фиксированной суммы или процента от баланса

• Автоматический расчёт и обновление общего Basket Take Profit

• Встроенная защита маржи перед открытием дополнительных позиций

• Аварийное закрытие корзины при достижении критического уровня маржи

• Возможность ограничения максимального количества позиций в корзине

• Настраиваемая пауза перед открытием новой торговой корзины

• Автоматическое восстановление состояния корзины после перезапуска терминала или советника

• Защита от конфликтов с ручными сделками или другими советниками на том же символе

• Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов

• Автоматическая проверка торгового объёма, маржи и условий брокера

• Компактная информационная панель на графике

ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАФИКЕ

Советник может отображать на графике следующую информацию:

• Прибыль или убыток за текущий день

• Количество сделок, открытых сегодня

• Количество активных сделок

• Текущая плавающая прибыль

• Текущий плавающий убыток

• Цель по прибыли торговой корзины

• Текущий баланс счёта

• Текущая эквити счёта

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Торговый символ: XAUUSD или GOLD

Платформа: MetaTrader 5

Рекомендуемый тип счёта: центовый счёт

Минимальный депозит: 150 000 USC

Рекомендуемые условия: брокер с низким спредом и стабильное VPS-соединение

Советник следует устанавливать только на график GOLD или XAUUSD.

Не открывайте ручные позиции по тому же торговому символу во время работы советника.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Данный торговый советник может одновременно управлять несколькими позициями в рамках одной торговой корзины. При сильном или продолжительном движении рынка в неблагоприятном направлении торговая нагрузка на счёт может значительно увеличиваться.

Торговля GOLD/XAUUSD связана с высоким риском и может привести к частичной или полной потере средств на счёте.

Минимальный депозит 150 000 USC является только рекомендацией для снижения риска и не гарантирует безопасность счёта или получение прибыли.

Счета с балансом ниже 150 000 USC считаются счетами с особенно высоким риском.

Результаты торговли могут отличаться в зависимости от кредитного плеча, спреда, комиссии, скорости исполнения, условий брокера, волатильности рынка и выбранных настроек.

Прибыль не гарантируется. Результаты тестирования или предыдущей торговли на реальном счёте не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Перед использованием на реальном счёте протестируйте советник в тестере стратегий MetaTrader 5, а затем на демо-счёте. Используйте только те средства, потерю которых вы можете себе позволить.

НАЗВАНИЕ СОВЕТНИКА: Smart Safe Gold Grid Cents

РАЗРАБОТЧИК: ASTIK JAURA

E-MAIL: ASTIKJAURA2014@GMAIL.COM