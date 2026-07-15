Smart Safe Gold Grid Cents
- Эксперты
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Astik JauraHi, my name is Astik Jaura, but you can call me AJ.
I have been studying and trading the Forex market for over four years. For the past year, I have focused on developing automated trading systems and Expert Advisors for MetaTrader 5. I currently have three algorithms running profitably.
- Версия: 1.35
- Активации: 5
МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 150 000 USC
Счета с балансом ниже 150 000 USC считаются СЧЕТАМИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ. Рекомендуемый минимальный депозит не устраняет торговые риски. Используйте консервативные настройки и обязательно протестируйте советник на демо-счёте перед торговлей на реальных средствах.
SMART SAFE GOLD GRID CENTS
Smart Safe Gold Grid Cents — это полностью автоматический торговый советник для торговли GOLD/XAUUSD на платформе MetaTrader 5.
Советник разработан преимущественно для центовых счетов. Он автоматически открывает и сопровождает позиции, управляет торговой корзиной, рассчитывает цели по прибыли и закрывает все позиции корзины при выполнении заданных условий.
Внутренняя логика входа и торговая стратегия защищены и не раскрываются в данном описании.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
• Полностью автоматическая торговля GOLD/XAUUSD
• Автоматическое открытие и управление торговыми корзинами
• Настраиваемый начальный и максимальный торговый лот
• Цель по прибыли в виде фиксированной суммы или процента от баланса
• Автоматический расчёт и обновление общего Basket Take Profit
• Встроенная защита маржи перед открытием дополнительных позиций
• Аварийное закрытие корзины при достижении критического уровня маржи
• Возможность ограничения максимального количества позиций в корзине
• Настраиваемая пауза перед открытием новой торговой корзины
• Автоматическое восстановление состояния корзины после перезапуска терминала или советника
• Защита от конфликтов с ручными сделками или другими советниками на том же символе
• Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов
• Автоматическая проверка торгового объёма, маржи и условий брокера
• Компактная информационная панель на графике
ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАФИКЕ
Советник может отображать на графике следующую информацию:
• Прибыль или убыток за текущий день
• Количество сделок, открытых сегодня
• Количество активных сделок
• Текущая плавающая прибыль
• Текущий плавающий убыток
• Цель по прибыли торговой корзины
• Текущий баланс счёта
• Текущая эквити счёта
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Торговый символ: XAUUSD или GOLD
Платформа: MetaTrader 5
Рекомендуемый тип счёта: центовый счёт
Минимальный депозит: 150 000 USC
Рекомендуемые условия: брокер с низким спредом и стабильное VPS-соединение
Советник следует устанавливать только на график GOLD или XAUUSD.
Не открывайте ручные позиции по тому же торговому символу во время работы советника.
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Данный торговый советник может одновременно управлять несколькими позициями в рамках одной торговой корзины. При сильном или продолжительном движении рынка в неблагоприятном направлении торговая нагрузка на счёт может значительно увеличиваться.
Торговля GOLD/XAUUSD связана с высоким риском и может привести к частичной или полной потере средств на счёте.
Минимальный депозит 150 000 USC является только рекомендацией для снижения риска и не гарантирует безопасность счёта или получение прибыли.
Счета с балансом ниже 150 000 USC считаются счетами с особенно высоким риском.
Результаты торговли могут отличаться в зависимости от кредитного плеча, спреда, комиссии, скорости исполнения, условий брокера, волатильности рынка и выбранных настроек.
Прибыль не гарантируется. Результаты тестирования или предыдущей торговли на реальном счёте не гарантируют аналогичных результатов в будущем.
Перед использованием на реальном счёте протестируйте советник в тестере стратегий MetaTrader 5, а затем на демо-счёте. Используйте только те средства, потерю которых вы можете себе позволить.
НАЗВАНИЕ СОВЕТНИКА: Smart Safe Gold Grid Cents
РАЗРАБОТЧИК: ASTIK JAURA
E-MAIL: ASTIKJAURA2014@GMAIL.COM