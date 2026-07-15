Smart Safe Gold Grid Cents

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 150 000 USC

Счета с балансом ниже 150 000 USC считаются СЧЕТАМИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ. Рекомендуемый минимальный депозит не устраняет торговые риски. Используйте консервативные настройки и обязательно протестируйте советник на демо-счёте перед торговлей на реальных средствах.

SMART SAFE GOLD GRID CENTS

Smart Safe Gold Grid Cents — это полностью автоматический торговый советник для торговли GOLD/XAUUSD на платформе MetaTrader 5.

Советник разработан преимущественно для центовых счетов. Он автоматически открывает и сопровождает позиции, управляет торговой корзиной, рассчитывает цели по прибыли и закрывает все позиции корзины при выполнении заданных условий.

Внутренняя логика входа и торговая стратегия защищены и не раскрываются в данном описании.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Полностью автоматическая торговля GOLD/XAUUSD
• Автоматическое открытие и управление торговыми корзинами
• Настраиваемый начальный и максимальный торговый лот
• Цель по прибыли в виде фиксированной суммы или процента от баланса
• Автоматический расчёт и обновление общего Basket Take Profit
• Встроенная защита маржи перед открытием дополнительных позиций
• Аварийное закрытие корзины при достижении критического уровня маржи
• Возможность ограничения максимального количества позиций в корзине
• Настраиваемая пауза перед открытием новой торговой корзины
• Автоматическое восстановление состояния корзины после перезапуска терминала или советника
• Защита от конфликтов с ручными сделками или другими советниками на том же символе
• Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов
• Автоматическая проверка торгового объёма, маржи и условий брокера
• Компактная информационная панель на графике

ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАФИКЕ

Советник может отображать на графике следующую информацию:

• Прибыль или убыток за текущий день
• Количество сделок, открытых сегодня
• Количество активных сделок
• Текущая плавающая прибыль
• Текущий плавающий убыток
• Цель по прибыли торговой корзины
• Текущий баланс счёта
• Текущая эквити счёта

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Торговый символ: XAUUSD или GOLD
Платформа: MetaTrader 5
Рекомендуемый тип счёта: центовый счёт
Минимальный депозит: 150 000 USC
Рекомендуемые условия: брокер с низким спредом и стабильное VPS-соединение

Советник следует устанавливать только на график GOLD или XAUUSD.

Не открывайте ручные позиции по тому же торговому символу во время работы советника.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Данный торговый советник может одновременно управлять несколькими позициями в рамках одной торговой корзины. При сильном или продолжительном движении рынка в неблагоприятном направлении торговая нагрузка на счёт может значительно увеличиваться.

Торговля GOLD/XAUUSD связана с высоким риском и может привести к частичной или полной потере средств на счёте.

Минимальный депозит 150 000 USC является только рекомендацией для снижения риска и не гарантирует безопасность счёта или получение прибыли.

Счета с балансом ниже 150 000 USC считаются счетами с особенно высоким риском.

Результаты торговли могут отличаться в зависимости от кредитного плеча, спреда, комиссии, скорости исполнения, условий брокера, волатильности рынка и выбранных настроек.

Прибыль не гарантируется. Результаты тестирования или предыдущей торговли на реальном счёте не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Перед использованием на реальном счёте протестируйте советник в тестере стратегий MetaTrader 5, а затем на демо-счёте. Используйте только те средства, потерю которых вы можете себе позволить.

НАЗВАНИЕ СОВЕТНИКА: Smart Safe Gold Grid Cents

РАЗРАБОТЧИК: ASTIK JAURA

E-MAIL: ASTIKJAURA2014@GMAIL.COM


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Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Эксперты
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
X Gold Nexus
Tingting Yu
Эксперты
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
Эксперты
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Эксперты
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
Эксперты
SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
PivotStorm
Li Yin Fang
Эксперты
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Эксперты
Простите за выдающуюся доходность 340% годовых! Да, вы всё правильно прочитали: такие результаты тестирования в 340% годовых почти что неприлично хороши. Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно — это не маркетинговый трюк, а результат чистого программирования и честных бэктестов. Конечно, такие "сказочные" доходности не могут сохраняться вечно, ведь через несколько лет любой советник в тесте сталкивается с ограничениями по объёму лота. Тем не менее: Stealth 150 DE40 показывает, на что
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
Эксперты
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
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