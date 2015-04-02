Neuron Quant EURUSD
- Эксперты
-
Tiago Oliveira SilvaOlá, sou *Thiago Silva, Trader e Desenvolvedor, trabalhando junto com minha talentosa equipe, liderada também por **Lucas Farias. Somos especialistas em **desenvolvimento de robôs traders e indicadores personalizados* para o mercado financeiro.
- Версия: 1.1
- Активации: 5
Neuron Quant EURUSD
Neuron Quant EURUSD — это Expert Advisor, разработанный специально для автоматической торговли EURUSD в MetaTrader 5. Основная рабочая конфигурация предназначена для таймфрейма M1.
Система сочетает технический анализ, распознавание паттернов, мультитаймфреймовый контекст, анализ волатильности, силу тренда, импульс и фильтрацию с использованием нейронной сети.
Вместо использования одного индикатора Neuron Quant EURUSD анализирует несколько рыночных условий одновременно перед открытием сделки.
Цель системы — сформировать структурированный процесс принятия решений, в котором направление, сила движения, волатильность и поведение цены должны соответствовать внутренним условиям стратегии.
Торговая стратегия
Стратегия непрерывно анализирует EURUSD и обрабатывает различные технические параметры.
В анализ входят данные, основанные на:
RSI
ADX
MACD
ATR
Скользящих средних
Относительном объеме
Momentum
Силе тренда
Структуре свечей
Положении цены относительно скользящих средних
Волатильности
Мультитаймфреймовом контексте
Внутренних BUY и SELL паттернах
Эти параметры объединяются внутренней логикой стратегии перед подтверждением входа.
Условия BUY и SELL анализируются отдельно, что позволяет системе учитывать направление и структуру текущего движения рынка.
Основная конфигурация стратегии разработана для EURUSD M1.
Анализ с помощью нейронной сети
Neuron Quant EURUSD включает компонент нейронной сети, интегрированный в процесс принятия торговых решений.
Этот модуль анализирует данные, связанные с волатильностью, импульсом, силой тренда, структурой свечей и поведением цены.
Нейронная сеть используется как дополнительный аналитический фильтр совместно с основной торговой логикой.
Она помогает оценивать комбинации рыночных параметров вместо использования отдельных изолированных сигналов.
Нейронная сеть не гарантирует прогноз будущего движения рынка и не устраняет торговый риск.
Анализ рыночных условий
EA анализирует различные состояния рынка перед открытием позиции.
Система проверяет согласованность направления тренда, импульса, волатильности и поведения цены.
Поэтому разные комбинации технических условий могут приводить к решению BUY, SELL или отсутствию сделки.
Take Profit и Stop Loss
Автоматические позиции открываются с заранее определенными уровнями Take Profit и Stop Loss.
Перед отправкой ордера EA проверяет торговые параметры символа, включая:
Доступную маржу
Минимальный объем
Максимальный объем
Шаг объема
Tick Size
Минимальную дистанцию Stop Loss
Минимальную дистанцию Take Profit
Ryan Jones Fixed Ratio
Neuron Quant EURUSD использует управление капиталом на основе метода Ryan Jones Fixed Ratio.
Размер позиции может изменяться в соответствии с накопленным результатом и настроенным параметром Delta.
Рекомендуемый начальный объем — 0.01 лота.
Размер позиции должен соответствовать балансу счета, кредитному плечу, условиям брокера и уровню риска пользователя.
Торговая панель
EA включает графическую панель, интегрированную в MetaTrader 5.
На панели отображаются:
Дневной результат
Общий результат
Баланс счета
Свободная маржа
Текущий спред
Текущий объем
Уровень Ryan Jones
Прогресс Delta
Также доступны ручные кнопки BUY, SELL и CLOSE ALL.
Основная конфигурация
Символ: EURUSD
Таймфрейм: M1
Начальный лот: 0.01
Управление капиталом: Ryan Jones Fixed Ratio
Take Profit: включен
Stop Loss: включен
Платформа: MetaTrader 5
Тип счета: Standard или Cent
Начальный депозит около 100 USD может использоваться как ориентир для тестирования стандартной конфигурации.
Брокер и условия исполнения
Результаты могут отличаться между брокерами из-за спреда, комиссии, ликвидности, скорости исполнения, времени сервера, спецификаций контракта и качества исторических данных.
Рекомендуемое тестирование
Символ: EURUSD
Таймфрейм: M1
Модель: Every Tick Based on Real Ticks
Начальный лот: 0.01
Рекомендуемый период тестирования: 3 года
Доступность исторических реальных тиков зависит от брокера.
При анализе рекомендуется учитывать drawdown, количество сделок, profit factor, поведение equity и распределение результатов во времени.
Уведомление о риске
Торговля финансовыми инструментами связана с риском.
Исторические результаты и backtests не гарантируют будущую доходность.
Перед использованием на реальном счете рекомендуется провести собственное тестирование в Strategy Tester и на демо-счете.