Neuron Quant EURUSD

Neuron Quant EURUSD — это Expert Advisor, разработанный специально для автоматической торговли EURUSD в MetaTrader 5. Основная рабочая конфигурация предназначена для таймфрейма M1.

Система сочетает технический анализ, распознавание паттернов, мультитаймфреймовый контекст, анализ волатильности, силу тренда, импульс и фильтрацию с использованием нейронной сети.

Вместо использования одного индикатора Neuron Quant EURUSD анализирует несколько рыночных условий одновременно перед открытием сделки.

Цель системы — сформировать структурированный процесс принятия решений, в котором направление, сила движения, волатильность и поведение цены должны соответствовать внутренним условиям стратегии.

Торговая стратегия

Стратегия непрерывно анализирует EURUSD и обрабатывает различные технические параметры.

В анализ входят данные, основанные на:

RSI

ADX

MACD

ATR

Скользящих средних

Относительном объеме

Momentum

Силе тренда

Структуре свечей

Положении цены относительно скользящих средних

Волатильности

Мультитаймфреймовом контексте

Внутренних BUY и SELL паттернах

Эти параметры объединяются внутренней логикой стратегии перед подтверждением входа.

Условия BUY и SELL анализируются отдельно, что позволяет системе учитывать направление и структуру текущего движения рынка.

Основная конфигурация стратегии разработана для EURUSD M1.

Анализ с помощью нейронной сети

Neuron Quant EURUSD включает компонент нейронной сети, интегрированный в процесс принятия торговых решений.

Этот модуль анализирует данные, связанные с волатильностью, импульсом, силой тренда, структурой свечей и поведением цены.

Нейронная сеть используется как дополнительный аналитический фильтр совместно с основной торговой логикой.

Она помогает оценивать комбинации рыночных параметров вместо использования отдельных изолированных сигналов.

Нейронная сеть не гарантирует прогноз будущего движения рынка и не устраняет торговый риск.

Анализ рыночных условий

EA анализирует различные состояния рынка перед открытием позиции.

Система проверяет согласованность направления тренда, импульса, волатильности и поведения цены.

Поэтому разные комбинации технических условий могут приводить к решению BUY, SELL или отсутствию сделки.

Take Profit и Stop Loss

Автоматические позиции открываются с заранее определенными уровнями Take Profit и Stop Loss.

Перед отправкой ордера EA проверяет торговые параметры символа, включая:

Доступную маржу

Минимальный объем

Максимальный объем

Шаг объема

Tick Size

Минимальную дистанцию Stop Loss

Минимальную дистанцию Take Profit

Ryan Jones Fixed Ratio

Neuron Quant EURUSD использует управление капиталом на основе метода Ryan Jones Fixed Ratio.

Размер позиции может изменяться в соответствии с накопленным результатом и настроенным параметром Delta.

Рекомендуемый начальный объем — 0.01 лота.

Размер позиции должен соответствовать балансу счета, кредитному плечу, условиям брокера и уровню риска пользователя.

Торговая панель

EA включает графическую панель, интегрированную в MetaTrader 5.

На панели отображаются:

Дневной результат

Общий результат

Баланс счета

Свободная маржа

Текущий спред

Текущий объем

Уровень Ryan Jones

Прогресс Delta

Также доступны ручные кнопки BUY, SELL и CLOSE ALL.

Основная конфигурация

Символ: EURUSD

Таймфрейм: M1

Начальный лот: 0.01

Управление капиталом: Ryan Jones Fixed Ratio

Take Profit: включен

Stop Loss: включен

Платформа: MetaTrader 5

Тип счета: Standard или Cent

Начальный депозит около 100 USD может использоваться как ориентир для тестирования стандартной конфигурации.

Брокер и условия исполнения

Результаты могут отличаться между брокерами из-за спреда, комиссии, ликвидности, скорости исполнения, времени сервера, спецификаций контракта и качества исторических данных.

Рекомендуемое тестирование

Символ: EURUSD

Таймфрейм: M1

Модель: Every Tick Based on Real Ticks

Начальный лот: 0.01

Рекомендуемый период тестирования: 3 года

Доступность исторических реальных тиков зависит от брокера.

При анализе рекомендуется учитывать drawdown, количество сделок, profit factor, поведение equity и распределение результатов во времени.

Уведомление о риске

Торговля финансовыми инструментами связана с риском.

Исторические результаты и backtests не гарантируют будущую доходность.

Перед использованием на реальном счете рекомендуется провести собственное тестирование в Strategy Tester и на демо-счете.