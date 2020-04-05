PairTrade EA – Интеллектуальная система парного трейдинга

📊 О Советнике

PairTrade EA — это автоматическая торговая система, построенная на фундаментальном принципе парного трейдинга (Pairs Trading). Стратегия основана на статистическом арбитраже между двумя коррелирующими инструментами.

Суть стратегии проста и эффективна: бот одновременно открывает две сделки на разных, но исторически связанных инструментах в противоположных направлениях. Алгоритм вычисляет текущее расхождение (спред) между валютными парами, продаёт опережающий инструмент и покупает отстающий, ожидая их возврата к среднему значению.

🔑 Ключевые особенности

✅ Интеллектуальное управление позициями – система добавляет объём при увеличении расхождения, позволяя усредняться без потери контроля над депозитом.

✅ Каскадное закрытие – проигранные позиции закрываются постепенно, что снижает психологическую и финансовую нагрузку на торговый счёт.

✅ Модуль Мартингейла – опциональная система увеличения лота для агрессивного восстановления убытков (отключается при необходимости).

✅ Гибкая настройка корреляции – подходит для любых пар: валютные (EURUSD/GBPUSD), металлы (XAUUSD/XAGUSD), индексы, криптовалюты.

✅ Автоматический расчёт объёмов – умный механизм уравнивания объёмов в USD для чистоты арбитража.

Ознакомьтесь с настройками:

// First instrument -Symbol1 = "EURUSD"; Задается первый торговый символ

// Second instrument-Symbol2 = "GBPUSD"; Задается второй торговый символ

// Base trade amount for Symbol1 (USD) = 1000.0; Настройка для сопоставления металлов

// Manual coefficient for Symbol2-= 1.0; разница в величине лотов между Symbol1 и Symbol2, для Symbol1=XAUUSD и Symbol2=XAGUSD ставим = 5.0 либо в соответствии с условиями брокера чтобы объемы позиции в USD были примерно равны.

// Automatically adjust volume by price -если= false; то используется принудительная разница в лотах из настройки выше, если = true; используется расчет автоматически (может не всегда корректно рассчитывать рекомендуется выставлять разницу в ручную для металла)

// Invert trades (BUY↔SELL), инверсия сигналов на противоположные

// Base spread step (%)-= 0.2; расхождение валют если пары сильно коррелируют между собой то устанавливаем до 0,5 если корреляция слабая то увеличиваем значение

// Use progressive threshold (depends on cells count) = true; использование прогрессивного расчета следующих ступеней расхождения (каждая новая больше предыдущей на шаг рекомендуется), если= false то используется линейные ступени с равным расхождением

// Use daily spread for direction (if false – fixed until recovery)= false; следующая ступень открывается в этом же направлении как и предыдущие проигранные ступени, если = true следующая ступень открывается в соответствии с дневным расхождением валют.

// Lot multiplier= 1.5; величина увеличения лота следующей ступени

// Sum lots from several cells= true; включение суммирования проигранных позиций для отыгрывания

// Number of cells for summing = 2; сколько проигранных позиций брать для отыгрыша

// Take cells from the end of the array = true; начинать отыгрыш с последних проигранных позиций, если = true начинаем отыгрыш первых проигранных позиций

// Enable maximum lot control= true; включить ограничение по максимальному лоту

// Maximum allowed lot size = 0.9; размер максимального лота

// true - stop EA, false - reset (restart) выбираем остановку либо сброс на начало при достижении максимального лота

// Enable debug prints (disable in tester) вывод информации

// Magic number

// Slippage (points)

// Trade comment= "PairTrade";

⚠️ Важное предупреждение