PairTrade

PairTrade EA – Интеллектуальная система парного трейдинга

📊 О Советнике

PairTrade EA — это автоматическая торговая система, построенная на фундаментальном принципе парного трейдинга (Pairs Trading). Стратегия основана на статистическом арбитраже между двумя коррелирующими инструментами.

Суть стратегии проста и эффективна: бот одновременно открывает две сделки на разных, но исторически связанных инструментах в противоположных направлениях. Алгоритм вычисляет текущее расхождение (спред) между валютными парами, продаёт опережающий инструмент и покупает отстающий, ожидая их возврата к среднему значению.

🔑 Ключевые особенности

 Интеллектуальное управление позициями – система добавляет объём при увеличении расхождения, позволяя усредняться без потери контроля над депозитом.

 Каскадное закрытие – проигранные позиции закрываются постепенно, что снижает психологическую и финансовую нагрузку на торговый счёт.

 Модуль Мартингейла – опциональная система увеличения лота для агрессивного восстановления убытков (отключается при необходимости).

 Гибкая настройка корреляции – подходит для любых пар: валютные (EURUSD/GBPUSD), металлы (XAUUSD/XAGUSD), индексы, криптовалюты.

 Автоматический расчёт объёмов – умный механизм уравнивания объёмов в USD для чистоты арбитража.

Ознакомьтесь с настройками:

 // First instrument -Symbol1 = "EURUSD"; Задается первый торговый символ

// Second instrument-Symbol2 = "GBPUSD"; Задается второй торговый символ

// Base trade amount for Symbol1 (USD) = 1000.0; Настройка для сопоставления металлов

// Manual coefficient for Symbol2-= 1.0; разница в величине лотов между Symbol1 и Symbol2, для Symbol1=XAUUSD и Symbol2=XAGUSD ставим = 5.0 либо в соответствии с условиями брокера чтобы объемы позиции в USD были примерно равны.

// Automatically adjust volume by price -если= false; то используется принудительная разница в лотах из настройки выше, если = true;  используется расчет автоматически (может не всегда корректно рассчитывать рекомендуется выставлять разницу в ручную для металла)

// Invert trades (BUY↔SELL), инверсия сигналов на противоположные

 // Base spread step (%)-= 0.2;  расхождение валют если пары сильно коррелируют между собой то устанавливаем до 0,5 если корреляция слабая то увеличиваем значение

// Use progressive threshold (depends on cells count) = true; использование прогрессивного расчета следующих ступеней расхождения (каждая новая больше предыдущей на шаг рекомендуется), если= false то используется линейные ступени с равным расхождением

// Use daily spread for direction (if false – fixed until recovery)= false; следующая ступень открывается в этом же направлении как и предыдущие проигранные ступени, если  = true следующая ступень открывается в соответствии с дневным расхождением валют.

// Lot multiplier= 1.5; величина увеличения лота следующей ступени

// Sum lots from several cells= true; включение суммирования проигранных позиций для отыгрывания

// Number of cells for summing = 2; сколько проигранных позиций брать для отыгрыша

// Take cells from the end of the array = true; начинать отыгрыш с последних проигранных позиций, если  = true начинаем отыгрыш первых проигранных позиций

// Enable maximum lot control= true; включить ограничение по максимальному лоту

// Maximum allowed lot size = 0.9; размер максимального лота

// true - stop EA, false - reset (restart) выбираем остановку либо сброс на начало при достижении максимального лота

// Enable debug prints (disable in tester) вывод информации

// Magic number

// Slippage (points)

// Trade comment= "PairTrade";

⚠️ Важное предупреждение

При установке на реальный счёт обязательно протестируйте стратегию на демо-счёте в течение 1–2 недель. Тщательно изучите показатели максимальной просадки и начального депозита в исторических тестах. Убедитесь, что выбранные параметры соответствуют вашей риск-профилю и размеру капитала.

Рекомендуем также
Aurum Intraday EA
Rodrigo Leonardo Favreau Giuliodoro
Эксперты
Aurum Intraday EA – Advanced Gold Trading Algorithm The Aurum Intraday EA is a powerful automated trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) traders who want to capture strong intraday movements while maintaining full control over risk and strategy configuration. Built with a robust algorithm and optimized for H1 and H4 timeframes (H4 recommended) , this Expert Advisor is capable of identifying high-probability opportunities in the gold market and executing trades with precision and
Aegis BTC Balanced EA
Koji Kuboyama
Эксперты
Aegis BTC Balanced EA Introduction Aegis BTC Balanced EA is a trend-following Expert Advisor designed specifically for BTCUSD on the H4 timeframe . This EA focuses on a balanced approach between profit potential and risk control, aiming to provide a stable trading experience for users who prefer a moderate risk profile. The Aegis BTC Series offers three different risk styles: Stable — Lower risk approach Balanced — Balanced performance and risk Aggressive — Higher growth potential with higher ri
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Эксперты
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Gap Rider
Ofer Dvir
Эксперты
GapRider EA - Динамический экспертный советник для торговли гэпами на стороне покупки Обзор GapRider EA — это сложный и адаптивный экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5, специализирующийся на торговле гэпами на стороне покупки. Этот EA выявляет значительные рыночные гэпы и размещает стратегические ордера на покупку, используя динамическую настройку размеров на основе волатильности рынка для оптимизации входов и выходов из сделок. Благодаря надежному набору функций, GapRider пр
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Эксперты
Этот экспертный торговый инструмент использует индикатор SuperTrend с мощной настраиваемой метрикой оптимизации, чтобы помочь трейдерам найти лучшие системы с низкой застойностью и высоким чистым доходом. Трейдеры открывают позицию (длинную или короткую), когда бар открывается выше или ниже линии индикатора. Вы можете выйти из позиции, когда цена "разворачивается" по сигналу или не выходить и держать ее до закрытия на основе рисков (Take profit, stop loss) или по времени, выходя в конце сессии.
Impulse Hadge
Dilmurad Zamitov
Эксперты
ImpulseHedger XAU: Интеллектуальное золото и математическая защита Вы устали от того, что золото «сливает» ваш депозит одним затяжным трендом? Большинство сеточников гибнут на первом же серьезном безоткате. ImpulseHedger был создан с одной целью: превратить опасную волатильность золота в вашу стабильную прибыль, используя гибридную систему «Импульсной Сетки» и «Умного Замка». В чем уникальность ImpulseHedger? В отличие от стандартных усреднителей, наш робот не просто «набирает лоты». Он ис
Gold Impulse Engine
Maricel Villanueva
Эксперты
Built for traders who refuse to give up — a disciplined impulse‑breakout engine for XAUUSD with real SL/TP, full protection, and a mission to help traders succeed in this career. Gold trading is one of the most unforgiving paths a trader can choose — but also one of the most rewarding. Gold Impulse Engine was created with a simple motivation: to give traders a structured, disciplined tool that supports their journey toward becoming consistently profitable in this chosen career. Gold moves in bur
RealCostXauBasketQualityMT5
Song Bo Zhong
Эксперты
RealCost XAU 一篮子质量 MT5 — 由 MetaTrader 5、MetaTrader 5 和 MT5 组成。 Советник разработан для инструментов XAUUSD-ECN、XAUUSD 和 GOLD на таймфрейме M1。在 VTMarkets-Demo（以及 XAUUSD-ECN，Tаймфрейм M1）上下载условиях торговли золотом с низким спредом。 Это не универсальный робот, подходящий для любых условий。 Он предназначен для работы с брокерами, обеспечивающими стабильное исполнение ордеров по золоту, низкий спред и надежные тиковые данные。 Результаты торговли золотом могут существенно различаться у разных бр
Bitcoin Maniac
Riaan Adriaan Swanepoel
Эксперты
Sale of EA: Bitcoin Maniac (M30) for Exness on MQL5 We present Bitcoin Maniac, an Expert Advisor designed to trade on the M30 timeframe with the default broker Exness. This EA offers a robust strategy with strong statistics, perfect for traders aiming for consistent profitability. Check out the results and learn how it operates. Highlighted Statistics Net Profit: $187.01 (+10.89%) Profit Factor: 1.58 Total Trades: 200 Win Rate: 53.50% (107/200 trades) Average Profit Trade: $6.27 Average L
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
DCAMachineBasicEditon
Ngoc Ha Le
Эксперты
DCA_Machine Basic Edition Overview DCA_Machine Basic is an advanced grid-based Expert Advisor (EA) developed through extensive research, optimization, and historical testing across multiple Forex broker servers and market conditions. The trading model has been carefully refined to focus only on the most stable and reliable currency pairs that have demonstrated strong consistency in both backtesting and live trading environments. The objective is to provide a balanced approach between profitabil
Tortuga Loonie Raider MT5
Stefan Norbert Rudolf
Эксперты
Tortuga Loonie Raider is an advanced adaptive grid system engineered specifically for the Canadian Dollar crosses AUDCAD and NZDCAD. It is not a blind "hit and miss" grid that only survives by stacking averaging orders. It enters on real market structure and manages every basket with adaptive logic and several independent layers of protection. How it works On the M15 timeframe the EA looks for statistically stretched, mean-reverting conditions using Bollinger Bands and RSI. When price is over
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
MovingAverageOscillator Grid EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Moving Average of Oscillator (OsMA) Grid System Momentum Acceleration Entries with Advanced Drawdown Control Many grid systems fail because they rely on heavily lagging indicators or arbitrary price spacing, causing trades to en
Euro Grid Sniper
Yu Yi Lin
Эксперты
For more details, performance records, and strategy breakdown, please visit:   [ https://eruo-grid-sniper.vercel.app ] --- ### Overview EuroGridSniper is a fully automated Expert Advisor designed for the MetaTrader 5 platform. This EA uses a dynamic grid-based trading strategy optimized for trending and ranging market conditions. It combines technical price levels with volatility filters to increase the probability of successful trades. --- ### ️ Key Features - Smart grid algo
FREE
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Эксперты
Magic Grid MT5 - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию (на счету типа хеджинг). Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли). Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютны
Robot Gold Hunter M5
Mohamad Rifandi Djufri
Эксперты
Gold Hunter M5 Expert Advisor – Strategy Summary Gold Hunter M5 is an automated trading system designed primarily for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . The EA uses a combination of trend-following and momentum indicators to identify high-probability entry opportunities while incorporating several layers of risk and account protection . Money Management Parameter Value Fixed Lot Size 0.05 lots Stop Loss 1,887 pips Take Profit 2,664 pips Risk Method Fixed lot only Grid/Martingale Not used The
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Эксперты
Советник QuantumPip ("КвантумПип") - это полностью автоматический советник, который умеет торговать на нескольких символах с одного графика. Советник также использует цены Золота, Нефти, "Шмукси" (мой аналог "Дикси"), DAX или FTSE для расчета входов по этим символам. Советник использует два вида рекуррентной нейронной модели - односетевую (решения "бай" или "селл") и двухсетевую (решения "бай" или неопределенность и "селл" или неопределенность). Таким образом, советник QuantumPip торгует одновре
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
Gold Regime Trader
Yassine Bejjany
Эксперты
Dual-regime gold EA on the daily opening range — fades ranges, rides trends, switching automatically by ATR. XAUUSD M5. Full description: Gold Regime Trader is a dual-regime Expert Advisor built around the daily opening range. It reads conditions with ATR and switches between mean-reversion and momentum automatically — no martingale, no grid. Regime switch: ATR(14) vs its own average → at/above = TREND, below = RANGE. RANGE: fades a Bollinger extreme confirmed by RSI at the opening-range bou
FREE
Maximas e Minimas
Lucas Ricardo Almeida Muniz
Эксперты
LUCRAM EA 2.01 — Configurable Trading Robot for MetaTrader 5 LUCRAM EA is an automated trading robot developed for MetaTrader 5. It allows traders to create different trading configurations by combining high-and-low strategies, moving averages, technical indicators, market filters, and customizable exit rules. The robot can open buy positions, sell positions, or trade in both directions. It is suitable for testing Day Trading and Swing Trading strategies across different financial instruments an
Force Index Grid EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Force Index Grid System Volume-Validated Momentum with Advanced Drawdown Control Most grid systems fail because they rely only on price action while ignoring the actual money flowing through the market. The Force Index Grid EA i
Gold Liquidity Master Pro H4
Oscar Dario Murillo Delgado
Эксперты
Gold Liquidity Master Pro is a high-precision algorithmic trading system designed exclusively for Gold (XAUUSD). Unlike conventional bots that use lagging indicators, this Expert Advisor (EA) operates based on Price Action and Institutional Liquidity Taking, identifying false breakouts on 4-hour (H4) candles where large banks typically "clean up" weak hands before a major move. Recommendations Symbol: XAUUSD (Gold) Timeframe: H4 Minimum Deposit: $500  Account Type: ECN / Raw Spread with low
Venom Gold EA
Mustafa Pishori
Эксперты
Добро пожаловать в Venom EA — высокоточную мультидвижковую систему Здравствуйте, трейдеры! Я рад представить вам Venom EA — отточенную и строго дисциплинированную торговую систему, разработанную специально для современных условий высокой рыночной волатильности. Я создавал этот советник не для того, чтобы он торговал на каждом отдельном ценовом тике. Моя цель заключалась в том, чтобы сфокусироваться на том, что действительно работает: терпении, структурном подходе и агрессивной защите капитала.
Bitcoin Phantom EA
Vhutshilo Evidence Masithembi
Эксперты
Bitcoin Phantom EA – Key Features & Information Strategy: Martingale-based trading system Optimized Timeframe: Works best on the 2-hour (H2) chart Primary Asset: Designed for Bitcoin (BTC/USD) trading Trade Logic: Uses grid-style entries to average positions during market moves Customization: Adjustable lot sizes, multipliers, grid steps, and trade limits Platform: Compatible with MetaTrader Testing Recommended: Backtest and forward-test on demo accounts before live use Risk Warning: Uses a Mart
Brahma Jyoti Vedic Multi Symbol Sacred Time Trader
Alisten A
Эксперты
CHECK OUT OUR OTHER PRODUCTS 24-HRS SALES IS ON  https://www.mql5.com/en/users/alisten/seller Brahma Jyoti — Советник Священного Времени для Нескольких Символов Brahma Jyoti — это профессиональный мультисимвольный советник для MetaTrader 5, построенный на древнем ведическом принципе времени в сочетании с проприетарным многоуровневым механизмом слияния сигналов. Система торгует только при полном совпадении условий — никогда в условиях рыночного шума. Это не мартингейл. Это не сетка. Brahma Jyo
FREE
Mpx Smc6 Order Block Sniper
Punyakorn Prathueangsaenyakorn
Эксперты
MPX-SMC6 — Order Block Sniper EA Gold (XAUUSD) | H1 | MetaTrader 5 Overview MPX-SMC6 is a Smart Money Concepts Expert Advisor for Gold (XAUUSD) on the H1 timeframe. It identifies institutional trading patterns by detecting Liquidity Sweeps followed by a Break of Structure (BOS), then enters at the Order Block — the last opposing candle before the impulsive move. Entries are placed as BuyLimit or SellLimit pending orders, allowing precise execution at the institutional price zone. The EA opens a
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
Эксперты
ПРОМО  - Только для следующих 3 покупателей, выберите одного бесплатного эксперта! НЕ ТРЕБУЕТСЯ 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЗЫВ ЗА ПОДАРОК! 1 -  PORTFOLIO EVOLUTION торговый советник 2 - DYNAMIC PORTFOLIO торговый советник 3 - ALGOFUSION FX торговый советник ИНФОРМАЦИЯ О БЭКТЕСТАХ: Из-за большого количества сделок и сложности алгоритма, бэктест может медленно запускаться, позвольте тестеру загрузить данные с сервера брокера и он запустится Для корректного бэктеста используйте настройки по умолчанию и ре
Gold X Predator
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Gold Predator X v1.0 Premium Expert Advisor for XAU/USD Gold Predator X is a highly optimized, aggressive algorithmic trading system designed exclusively for trading XAU/USD (Gold) on the M15 timeframe. Main Strategy The EA combines three powerful institutional trading components: ADX Trend Filter (14): Identifies strong trends and filters trades in sideways markets. Liquidity Sweeps System: Detects liquidity sweeps (high and low sweeps) with wick confirmation and mitigation, one of the most
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
XAU channel breakout
Dmitriy Golubev
Эксперты
XAU channel breakout  — автоматическая торговая система для золота (XAUUSD), построенная на пробое канала (цена не может находиться все время в одном диапазоне). ️ Полный контроль рисков: ограничение просадки, управление лотом, трейлинг. ️ Все настройки прозрачны, нет «черных ящиков». Начните торговать пробои по золоту системно. //Initial lot = 0.01;(минимальный начал //Maximum lot = 0.5;(максимальный лот после достижения которого идет сброс к начальному ) // //Channel width = 0.02;(ширина ка
XAU Hit the jackpot
Dmitriy Golubev
Эксперты
Представляю торговую систему работающую по  принципу возврата цены в торговый канал от экстремумов. Выбирайте более волатильные пары такие как XAU, GBP.  В систему добавлены настройки мартингейла которые можно использовать для увеличения прибыли но предварительно протестировав для подбора параметров. Добавлена система расчета по риску.  На графиках 1,2,3 представлены результаты теста  на таймфрейме 5 минут с начального депозита в 1000 usd и включённой системой по расчету  Automatically adjust l
Scalper at bars
Dmitriy Golubev
Эксперты
Советник торгует по максимумам и минимумам баров. При снижении покупает при повышении продает. В советнике предусмотрена система добавления к позиции (мартингейл по умолчанию 5 можно настроить) добавочный лот рассчитывается из расчета отыгрыша на расстоянии InpRecoveryDistance что существенно повышает доходность но и создает нагрузку на депозит. Советник лучше себя чувствует во флете и при плавных движениях ранка хуже при резких затяжных движениях есть функция отключения тренда InpUseTrendFilte
XAU Bar Break
Dmitriy Golubev
Эксперты
XAU Bar Break — автоматическая торговая система для золота (XAUUSD) Прорыв баров на H1: простота и эффективность XAU Bar Break   — это полностью автоматический советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD) на часовом таймфрейме. Стратегия основана на анализе объёмов текущего и предыдущего бара: сигнал на вход генерируется, когда размер текущей свечи превышает размер предыдущей на заданный коэффициент   Inp_ExpansionRatio   (по умолчанию 1.1). Такой подход отсеивает рыночный шум
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв