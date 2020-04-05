XAU channel breakout — автоматическая торговая система для золота (XAUUSD), построенная на пробое канала (цена не может находиться все время в одном диапазоне).

✔️ Полный контроль рисков: ограничение просадки, управление лотом, трейлинг.

✔️ Все настройки прозрачны, нет «черных ящиков».

Начните торговать пробои по золоту системно.

//Initial lot = 0.01;(минимальный начал //Maximum lot = 0.5;(максимальный лот после достижения которого идет сброс к начальному )

////Channel width = 0.02;(ширина канала пробития которого ждем в % от цены, рекомендую не задавать слишком большой а как можно меньше)

//Target profit = 0.1;(ожидаемая прибыль за сделку в % от баланса) //Distance for recovery = 1.5;( дистанция при прошествии ценой данного расстояния для получения прибыли % от цены, рекомендую ставить >0.5)

//Take_Profit_Percent = 0.09; (тейк профит позиции % от цены)

//Reset_On_Max_Lot = true;

(сброс к начальной позиции при достижении максимального лота, рекомендую оставить= true; )

//Magic number= 123456;

//Maximum slippage in points= 30; (проскальзывание)

Параметры управления рисками (рекомендуемые используемые в тесте)

//Use money management= true;

// Maximum margin usage = 15.0; (%)

// Maximum allowed drawdown = 20.0; (%)

// Max_Consecutive_Losses = 5;(рекомендуемые используемые в тесте >50)

Параметры отображения

//Upper channel line color= clrBlue; (цвет верхней линии канала цены)

//Lower channel line color= clrRed;(цвет нижней линии канала цены)

//Line width= 1;

//Line style= 0;





Важно: рассчитывая свои риски при установке на реальный счет, обязательно обратите внимание на максимальную просадку и начальный депозит в данных тестах.

Удачных торгов.

