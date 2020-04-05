XAU channel breakout
- Эксперты
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- Версия: 4.0
- Обновлено: 1 августа 2026
- Активации: 20
XAU channel breakout — автоматическая торговая система для золота (XAUUSD), построенная на пробое канала (цена не может находиться все время в одном диапазоне).
✔️ Полный контроль рисков: ограничение просадки, управление лотом, трейлинг.
✔️ Все настройки прозрачны, нет «черных ящиков».
Начните торговать пробои по золоту системно.
//Initial lot = 0.01;(минимальный начал //Maximum lot = 0.5;(максимальный лот после достижения которого идет сброс к начальному )
////Channel width = 0.02;(ширина канала пробития которого ждем в % от цены, рекомендую не задавать слишком большой а как можно меньше)
//Target profit = 0.1;(ожидаемая прибыль за сделку в % от баланса) //Distance for recovery = 1.5;( дистанция при прошествии ценой данного расстояния для получения прибыли % от цены, рекомендую ставить >0.5)
//Take_Profit_Percent = 0.09; (тейк профит позиции % от цены)
//Reset_On_Max_Lot = true;
(сброс к начальной позиции при достижении максимального лота, рекомендую оставить= true; )
//Magic number= 123456;
//Maximum slippage in points= 30; (проскальзывание)
Параметры управления рисками (рекомендуемые используемые в тесте)
//Use money management= true;
// Maximum margin usage = 15.0; (%)
// Maximum allowed drawdown = 20.0; (%)
// Max_Consecutive_Losses = 5;(рекомендуемые используемые в тесте >50)
Параметры отображения
//Upper channel line color= clrBlue; (цвет верхней линии канала цены)
//Lower channel line color= clrRed;(цвет нижней линии канала цены)
//Line width= 1;
//Line style= 0;
Важно: рассчитывая свои риски при установке на реальный счет, обязательно обратите внимание на максимальную просадку и начальный депозит в данных тестах.
Удачных торгов.