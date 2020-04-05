XAU channel breakout

XAU channel breakout — автоматическая торговая система для золота (XAUUSD), построенная на пробое канала (цена не может находиться все время в одном диапазоне).

✔️ Полный контроль рисков: ограничение просадки, управление лотом, трейлинг.
✔️ Все настройки прозрачны, нет «черных ящиков».

Начните торговать пробои по золоту системно.

//Initial lot = 0.01;(минимальный начал //Maximum lot = 0.5;(максимальный лот после достижения которого идет сброс к начальному )

////Channel width = 0.02;(ширина канала пробития которого ждем в % от цены, рекомендую не задавать слишком большой а как можно меньше)

//Target profit = 0.1;(ожидаемая прибыль за сделку в % от баланса) //Distance for recovery = 1.5;( дистанция при прошествии ценой данного расстояния для получения прибыли % от цены, рекомендую ставить >0.5) 

//Take_Profit_Percent = 0.09;  (тейк профит позиции % от цены)

//Reset_On_Max_Lot = true;

 (сброс к начальной позиции при достижении максимального лота, рекомендую оставить= true; )

 //Magic number= 123456;

//Maximum slippage in points= 30; (проскальзывание)

Параметры управления рисками (рекомендуемые используемые в тесте)

//Use money management= true;

// Maximum margin usage = 15.0; (%)

// Maximum allowed drawdown = 20.0; (%)

// Max_Consecutive_Losses = 5;(рекомендуемые используемые в тесте >50)

 Параметры отображения

//Upper channel line color= clrBlue;  (цвет верхней линии канала цены)

//Lower channel line color= clrRed;(цвет нижней линии канала цены)

//Line width= 1; 

//Line style= 0;  


Важно: рассчитывая свои риски при установке на реальный счет, обязательно обратите внимание на максимальную просадку и начальный депозит в данных тестах.

Удачных торгов.

Рекомендуем также
King of Trades
Renato Takahashi
Эксперты
Let the KING trades!!! KING of TRADES  is a trading system that can be optimized according to: - Trend indicator:  Ichimoku Kinko Hyo (either in different timeframe) - Trigger system:  Fractals - Filter - trade in:  Stochastic Oscillator (values and upper and lower limits) - Stops definition:  ATR (period and long and short takeprofit and stoploss) - General:  magic number, autolot (% balance), symbol digits, max spread and max number of openned orders Default configuration on EURUSD, H1.
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Эксперты
Stocks Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать акциями США любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных акций одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита параллельно с внушительным заработком на
Rsi MA Breakout X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Эксперты
General Idea of the Strategy This robot is built on a simple yet powerful concept .C apturing high-probability trend reversals by combining three essential market elements: Moving Average (MA) : to identify the dominant trend and areas of excess. Price Elasticity  : to detect when the market moves too far from its natural balance. RSI (Relative Strength Index)  : to confirm overbought or oversold zones before a potential reversal. This combination allows the robot to enter trades only when condi
Kilimandjaro
Joan Serfati
Эксперты
This EA is based on the Bollinger Bands indicator. It enters a trade when the candle is closing outside of the external band. The EA closes the trade either when: reaching the middle of the band or when reaching the amout of pips target. (see picture bellow) but the results are better when closing with the #2 above. You should optimise the settings and test with demo account before to go live. Features: Bollinger bands  indicator Strategy for closing the trades: When reaching back the middle ban
Gold Max Trend Pro
Lee Chulho
Эксперты
GoldTrendPro v5.0 – Smart Confluence EA for XAUUSD H1 GoldTrendPro v5.0 is a fully automated Expert Advisor built exclusively for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. Unlike simple grid or martingale systems, GoldTrendPro uses a multi-confluence scoring engine that only enters a trade when multiple independent signals align. No license binding, no expiry. Activation is handled directly by MQL5 Market. Why GoldTrendPro? Most Gold EAs rely on a single indicator. GoldTrendPro aggregates six signal s
Move Detector
Art Charles Gonzales Pinillos
Эксперты
Detector completo para  movimientos de precios, Con stop loss take profit y todas las medidas de seguridad en tu cuenta. El EA consiste en procesar la diferencia de precios para poder saber si es conveniente comprar o vender dependiendo de diferentes circunstancias de volumen movimiento y otros factores. El Bot es único y sirve para cualquier par de divisas.
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Эксперты
Торговый бот для MT5: Превращение $1,000 в $100,000 за год Этот мощный торговый бот для MT5 разработан для достижения исключительного роста и стабильных результатов. За год он продемонстрировал способность превратить первоначальные $1,000 в $100,000, доказав свою эффективность в условиях динамичного рынка. Ключевые особенности: Передовая алгоритмическая торговля: Использует новейшие алгоритмы для выявления высоковероятных торговых возможностей. Оптимизированное управление рисками: Умные стоп-ло
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Эксперты
Force Trade X MT5 is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
XAU Multiestrategia
Alejandro Roma Perez
Эксперты
XAUUSD MULTIESTRATEGIA: La Solución Definitiva para el Trading de Oro Automatizado Descubra   XAUUSD MULTIESTRATEGIA , un innovador Expert Advisor (EA) diseñado específicamente para optimizar su operativa en el volátil y lucrativo mercado del Oro (XAUUSD). Este robot de trading avanzado combina una arquitectura multi-estratégica con un enfoque riguroso en la gestión de riesgo, ofreciendo una solución robusta para traders que buscan consistencia y rendimiento diversificado. Rendimiento Comprobado
Ninja Turtle Scalper EA
BM Trading GmbH
2 (1)
Эксперты
The Ninja Turtle Scalper uses the Donchian Channel EA to find entry signals – just like the famous turtle trades did back then. The indicator is simple but yet effective. It is used by professional traders for many years and now also part of the MT5 framework. If you ever wanted to use the indicator's signals for scalping entries, this is the right EA for you. No AI, Martingale or Grid needed. This is NOT the holy grail of trading. It will not make you rich over night and it is not risk free. Ju
Gold Dual Window
Pedro Salar Montoro
Эксперты
Gold Dual Window is an automated Expert Advisor developed for trading XAUUSD on the M5 timeframe. The strategy combines trend structure, multi-timeframe confirmation and controlled pullbacks. The system only searches for trades during two configurable trading windows, avoiding continuous exposure throughout the entire session. Main features: - EMA 11, 34 and 103 trend structure on M5 - M15 trend confirmation - ADX and +DI / -DI directional filters - Real pullback detection - Recovery candle
DualEngine Pro Breakout y Trend Pullback
Luigi Salvatores Buigues Morillo
Эксперты
Instead of relying on a single market condition that might eventually fail, this EA features an Independent Dual-Engine Architecture . Each engine trades with its own logic, timeframe, and risk management, smoothing your equity curve and protecting your margin at all times. EXCLUSIVE ADVANTAGES (Why we stand out): Zero Toxic Risk: Absolutely NO Grid, NO Martingale, and NO cost averaging. Every single trade has a hard, physical Stop Loss (based on market structure + ATR) and a mathematical Tak
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Эксперты
Alligator Trade X MT5 is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1,   Lipssperiod1, Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2, SellCandlestickShift2,  SellShift3 and SellCandlestickShift3 can be adjusted. Alligator Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal
AI Bolinger PRO
Saniyat Nabiyeva
Эксперты
AI Bolinger Pro — Эволюция Классики. Он из серии ЕА AI PRO что означает что  код на 100% спроектирован и написан  Искусственным Интеллектом,  и оснащен 24 различными функциями сопровождения позиций институционального уровня, это делает его одним из ведущих по числу разнообразия режимов ( ЕА ). Отсутствие человеческого фактора в создании  данного советника посредством ( ИИ ) позволила максимально снизить на него цену для пользователей, аналогичный функционал созданный  реальным программистом обо
Valkiria Gold Scalper AI
Jean Carlos Cedeno Gautreaux
Эксперты
VALKIRIA GOLD SCALPER AI — Paquete de publicación MQL5 Market (La configuracion por defecto no es la mas productiva, escribeme y te dare los parametros que te aseguran de 20 a 30 diarios) DESCRIPCIÓN LARGA (página del producto) Valkiria Gold Scalper AI es un asesor experto (EA) de scalping diseñado específicamente para operar en oro (XAUUSD) en marcos temporales cortos. Combina el cruce de dos medias móviles exponenciales (EMA 20 y EMA 50) con un filtro de momentum basado en el RSI(14) para ide
Aixon gold
Abdulrahman Saad
Эксперты
Account Balance (USD) Recommended Lot Size Risk Level Trading Style Notes 100 – 300 0.01 Very Low Conservative Ideal for small accounts and testing stability 300 – 700 0.02 Low Conservative Better flexibility with controlled risk 700 – 1,500 0.03 – 0.04 Medium Balanced Suitable for steady growth 1,500 – 3,000 0.05 – 0.07 Medium Balanced Recommended for long-term consistency 3,000 – 5,000+ 0.08 – 0.10 Controlled Professional Designed for experienced traders   AIXION GOLD EA is an intelligent tra
FREE
Bollinger Band Scalper
Ross Adam Langlands Nelson
Эксперты
Bollinger Band Scalper EA This EA opens trades when the price hits and bounces off the Bollinger Bands, it closes the trade when it reaches the opposite Bollinger band or if the price reverses into the trailing stoploss. Posisitions are sized dynamically depending on the user's account balance. The EA waits for the price to cross the Bollinger Band and then opens a market order at a set percentage of the bandwidth from the band chosen by the user. The position is sized a percentage of the user's
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.6 (5)
Эксперты
AutoFib EA — это современный экспертный советник, разработанный для использования возможностей уровней коррекции и расширения Фибоначчи для автоматической торговли. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, советник AutoFib сделает вашу торговую стратегию точной и эффективной. Test   The EA Before Risking Real Money.  Отрегулируйте настройки на основе   результатов тестирования. Есть вопросы? Не стесняйтесь   задавать. Основные характеристики: Автоматизированная торгов
FREE
Demigoddess Grid
carl_carl101
Эксперты
My Grid expert advisor for MT5 is a safe and good-quality tool that uses advanced algorithms and technical indicators to automate Grid trading strategies. It offers flexible customization options and can handle both trending and ranging markets on the EURUSD and other pairs. With its take-profit levels, trailing stops, and lot size management, it ensures the safety and profitability of your trading account.  The EA is plug and play, set file is in the comment section. Account monitoring:  https
PipsPro Scalper Gold
Hayyu Imam Muhammad
3 (2)
Эксперты
*This product special for XAUUSD* pair. Therefore, all additional features and strategies in future updates will be included in this product . Published at 2026.04.18 |   --> NEXT PRICE $499 USD. LIVE SIGNAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2385087 Please to send a private message after you make a purchase !!! PipsPro Scalper Gold (MT5) is an Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD trading. It is compatible with both 2-digit and 3-digit brokers for the XAUUSD symbol. Before opening
Aussie Victor MT5
TICK STACK LTD
4.51 (39)
Эксперты
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations.  (Gold Neural Core not included in this offer) Aussie Victor revolutionizes traditional grid trading by combining intelligent positioning with machine learning-powered entry signals, specifically engineered for the AUDCAD currency pair's unique price dynamics. Learn how I personally manage risk when using grid sy
NEXA Ichimoku Directional System
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Ichimoku Directional System Описание NEXA Ichimoku Directional System — это автоматизированная торговая система, предназначенная для определения направления рынка с использованием комбинации экспоненциальной скользящей средней (EMA), индикатора Ichimoku и индекса относительной силы движения (RVI). Система анализирует направление тренда и силу рынка, выполняя сделки только при выполнении заданных условий. В основе лежит последовательный анализ положения цены, структуры облака и динамики импу
Queen Gold
Panyanon Hankhampa
Эксперты
Queen Gold V3.0 — Специалист по пробою золота Профессиональная система для XAUUSD (M30) на основе пробоя уровней High/Low предыдущего дня. ️ Философия: НЕТ Мартингейлу, НЕТ сеткам. Только чистый Price Action и жесткий Stop Loss. Результаты: +320% ROI, Profit Factor 1.66, Sharpe Ratio 14.45. Особенности: Динамический SL/TP по ATR, защита баланса, премиум-панель. Примечание: Можно использовать на BTCUSD . Рекомендуется включить UseTrailingStop = True . Настройки: Депозит от $100, пле
NEXA Ichimoku Pro Max
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Ichimoku Pro Max 1. Обзор продукта NEXA Ichimoku Pro Max — это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, основанная на индикаторе Ichimoku и мульти-таймфреймовом анализе. Система определяет направление рынка на старшем таймфрейме и выполняет вход на младшем таймфрейме. Стандартная конфигурация использует H1 для определения тренда и M15 для входа. 2. Принцип работы Система выполняет сделки только после последовательной проверки условий: определение направления по Ichimoku на старшем
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
ATX Little Wing
Juan Pablo Nolla
Эксперты
ATX Little Wing — Multi-Asset Trend-Following Expert Advisor (M15) OVERVIEW ATX Little Wing is the generalist of the AnyTradeX suite. While the other ATX Experts are specialists — each tuned to a single instrument — Little Wing applies one disciplined, adaptive trend-following logic across many liquid markets on the M15 timeframe: forex majors, stock indices, metals and crypto. It is built on a simple premise: a genuine change of trend, confirmed by several independent conditions at once, is
FREE
V5 Gold Investor
Successwith Joe
Эксперты
This expert advisor opens trades based on a combination of signals from the Envelopes, DeMarker, MACD, and RSI indicators. It also includes a time filter, restricting trades to between 1:00 AM and 11:00 PM broker time. A trade will be closed if an opposite entry signal is generated, the 32-period ATR crosses above 0.0015, a fixed Stop Loss of 2000 pips is hit, or a fixed Take Profit of 8000 pips is hit. The input parameters include a fixed stop loss of 2000 pips, a fixed take profit of 8000 pip
SwingMaster EA
Joshua Johnathan Chung
Эксперты
SwingMaster EA: Advanced Layering & Volatility-Adjusted Trailing System SwingMaster EA is a high-performance MetaTrader 5 utility designed to automate trade management, layering, and sophisticated hedging strategies. By integrating Advanced Volatility-Adjusted Trailing Stops (AVAT SL) and Parabolic SAR logic , this tool transforms individual manual or automated entries into a fortified, multi-layered trading system. Whether you are a professional trader looking to automate complex exit strateg
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
XAU Hit the jackpot
Dmitriy Golubev
Эксперты
Представляю торговую систему работающую по  принципу возврата цены в торговый канал от экстремумов. Выбирайте более волатильные пары такие как XAU, GBP.  В систему добавлены настройки мартингейла которые можно использовать для увеличения прибыли но предварительно протестировав для подбора параметров. Добавлена система расчета по риску.  На графиках 1,2,3 представлены результаты теста  на таймфрейме 5 минут с начального депозита в 1000 usd и включённой системой по расчету  Automatically adjust l
Scalper at bars
Dmitriy Golubev
Эксперты
Советник торгует по максимумам и минимумам баров. При снижении покупает при повышении продает. В советнике предусмотрена система добавления к позиции (мартингейл по умолчанию 5 можно настроить) добавочный лот рассчитывается из расчета отыгрыша на расстоянии InpRecoveryDistance что существенно повышает доходность но и создает нагрузку на депозит. Советник лучше себя чувствует во флете и при плавных движениях ранка хуже при резких затяжных движениях есть функция отключения тренда InpUseTrendFilte
XAU Bar Break
Dmitriy Golubev
Эксперты
XAU Bar Break — автоматическая торговая система для золота (XAUUSD) Прорыв баров на H1: простота и эффективность XAU Bar Break   — это полностью автоматический советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD) на часовом таймфрейме. Стратегия основана на анализе объёмов текущего и предыдущего бара: сигнал на вход генерируется, когда размер текущей свечи превышает размер предыдущей на заданный коэффициент   Inp_ExpansionRatio   (по умолчанию 1.1). Такой подход отсеивает рыночный шум
PairTrade
Dmitriy Golubev
Эксперты
PairTrade EA – Интеллектуальная система парного трейдинга О Советнике PairTrade EA   — это автоматическая торговая система, построенная на фундаментальном принципе   парного трейдинга (Pairs Trading) . Стратегия основана на статистическом арбитраже между двумя коррелирующими инструментами. Суть стратегии проста и эффективна: бот одновременно открывает две сделки на разных, но исторически связанных инструментах в противоположных направлениях. Алгоритм вычисляет текущее расхождение (спред) межд
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв