XAU Bar Break

Познакомьтесь с дружелюбным роботом Pocket Rocket Trading! История Я создал первую версию этого робота в 2018 году как личный вызов: смогу ли я успешно запускать стратегию на основе мартингейла на протяжении нескольких лет? Со временем мои друзья убедили меня создать более удобную для пользователей версию, что вдохновило меня на доработку и оптимизацию робота для удобства и эффективности. Робот Pocket Rocket идеально подходит для новичков или тех, кто совершенно не знаком с трейдингом. Он разраб