XAU Bar Break

XAU Bar Break — автоматическая торговая система для золота (XAUUSD)

📈 Прорыв баров на H1: простота и эффективность

XAU Bar Break — это полностью автоматический советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD) на часовом таймфрейме. Стратегия основана на анализе объёмов текущего и предыдущего бара: сигнал на вход генерируется, когда размер текущей свечи превышает размер предыдущей на заданный коэффициент Inp_ExpansionRatio (по умолчанию 1.1). Такой подход отсеивает рыночный шум и ложные выносы, которые характерны для младших таймфреймов.

 Рекомендуемый таймфрейм: H1. Более низкие периоды создают избыточный шум и увеличивают количество ложных сигналов.

🔥 Ключевые преимущества

Характеристика Описание
Инструмент XAUUSD (золото)
Таймфрейм H1 (оптимальный)
Сигнал Сравнение размера текущего бара с предыдущим + коэффициент расширения
Риск-менеджмент Полный контроль: ограничение максимального лота, трейлинг, динамический стоп-лосс
Прозрачность Нет «чёрных ящиков» — все параметры доступны для настройки
Тест 2025–2026 Рост депозита в 2,5 раза на истории XAUUSD

⚙️ Как работает стратегия?

  1. Советник анализирует размер каждой завершённой свечи на H1.

  2. Если текущий бар превышает предыдущий на коэффициент Inp_ExpansionRatio (например, 1.1 → на 10% длиннее), открывается сделка в направлении пробоя.

  3. Управление позицией осуществляется через трейлинг-стоп, динамическую фиксацию прибыли и ежедневную целевую прибыль.

🛡️ Полный контроль рисков

cpp

// ======= Signals =======

Inp_ExpansionRatio = 1.1; Коэффициент расширения бара

Inp_UseHighLowSignal = true;// Закрытие при противоположном сигнале

Inp_InvertSignal = false;// Инвертирование сигналов

// ======= Risk Management =======

Inp_BaseLot = 0.01;// Базовый лот

Inp_MaxLotLimit = 0.2;// Максимальный лот (при достижении — возврат к базовому)

Inp_TargetMovePercent = 15.0; // Цель в % для отыгрыша просадки (меньше = агрессивнее)

Inp_DailyTargetProfitUSD = 10.0; // Ежедневная желаемая прибыль (добавляется в 13:00)

Inp_DailyResetHour = 13; // Час сброса ежедневной цели

// ======= Manual Stop Loss =======

Inp_UseDynamicStop = true; // Динамический стоп на противоположной стороне бара

Inp_FixedStopLossPoints = 50; // Фиксированный стоп (если динамический отключён)

Inp_RiskRewardRatio = 2.0; // Соотношение риск/прибыль на сделку

// ======= Trailing Stop =======

Inp_UseTrailing = true; // Включение трейлинга

Inp_TrailingStart = 150; // Активация трейлинга (в пипсах)

Inp_TrailingStep = 50; // Шаг трейлинга

// ======= Other Settings =======

Inp_MagicNumber = 202413; // Идентификатор советника

Inp_Slippage = 20; // Допустимое проскальзывание

📊 Результаты тестирования (2025–2026)

  • Инструмент: XAUUSD, H1

  • Начальный депозит: $1000

  • Итоговый депозит: $2500

  • Прирост: +150% за период

  • Максимальная просадка: контролируется настройками риск-менеджмента

Важно: прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед реальной торговлей.

🎯 Почему XAU Bar Break?

  • 📐 Чёткое правило входа – только расширение бара без сложных индикаторов.

  • 🔄 Адаптивность – настройка коэффициента расширения под любую волатильность.

  • 🧠 Умный риск-менеджмент – динамический стоп-лосс, трейлинг, ежедневная цель.

  • 🧪 Полная прозрачность – все параметры открыты для оптимизации.

⚠️ Важное предупреждение

Перед установкой на реальный счёт обязательно:

  • Протестируйте советник в стратегическом тестере MQL5 на истории.

  • Оцените максимальную просадку и требуемый начальный депозит.

  • Настройте риск-менеджмент под свою торговую стратегию и аппетит к риску.

Начните торговать пробои по золоту системно. Установите XAU Bar Break уже сегодня!

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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
XAU channel breakout
Dmitriy Golubev
Эксперты
XAU channel breakout  — автоматическая торговая система для золота (XAUUSD), построенная на пробое канала (цена не может находиться все время в одном диапазоне). ️ Полный контроль рисков: ограничение просадки, управление лотом, трейлинг. ️ Все настройки прозрачны, нет «черных ящиков». Начните торговать пробои по золоту системно. //Initial lot = 0.01;(минимальный начал //Maximum lot = 0.5;(максимальный лот после достижения которого идет сброс к начальному ) // //Channel width = 0.02;(ширина ка
XAU Hit the jackpot
Dmitriy Golubev
Эксперты
Представляю торговую систему работающую по  принципу возврата цены в торговый канал от экстремумов. Выбирайте более волатильные пары такие как XAU, GBP.  В систему добавлены настройки мартингейла которые можно использовать для увеличения прибыли но предварительно протестировав для подбора параметров. Добавлена система расчета по риску.  На графиках 1,2,3 представлены результаты теста  на таймфрейме 5 минут с начального депозита в 1000 usd и включённой системой по расчету  Automatically adjust l
Scalper at bars
Dmitriy Golubev
Эксперты
Советник торгует по максимумам и минимумам баров. При снижении покупает при повышении продает. В советнике предусмотрена система добавления к позиции (мартингейл по умолчанию 5 можно настроить) добавочный лот рассчитывается из расчета отыгрыша на расстоянии InpRecoveryDistance что существенно повышает доходность но и создает нагрузку на депозит. Советник лучше себя чувствует во флете и при плавных движениях ранка хуже при резких затяжных движениях есть функция отключения тренда InpUseTrendFilte
PairTrade
Dmitriy Golubev
Эксперты
PairTrade EA – Интеллектуальная система парного трейдинга О Советнике PairTrade EA   — это автоматическая торговая система, построенная на фундаментальном принципе   парного трейдинга (Pairs Trading) . Стратегия основана на статистическом арбитраже между двумя коррелирующими инструментами. Суть стратегии проста и эффективна: бот одновременно открывает две сделки на разных, но исторически связанных инструментах в противоположных направлениях. Алгоритм вычисляет текущее расхождение (спред) межд
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