XAU Bar Break
- Эксперты
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- Версия: 3.6
- Активации: 20
📈 Прорыв баров на H1: простота и эффективность
XAU Bar Break — это полностью автоматический советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD) на часовом таймфрейме. Стратегия основана на анализе объёмов текущего и предыдущего бара: сигнал на вход генерируется, когда размер текущей свечи превышает размер предыдущей на заданный коэффициент Inp_ExpansionRatio (по умолчанию 1.1). Такой подход отсеивает рыночный шум и ложные выносы, которые характерны для младших таймфреймов.
✅ Рекомендуемый таймфрейм: H1. Более низкие периоды создают избыточный шум и увеличивают количество ложных сигналов.
🔥 Ключевые преимущества
|Характеристика
|Описание
|Инструмент
|XAUUSD (золото)
|Таймфрейм
|H1 (оптимальный)
|Сигнал
|Сравнение размера текущего бара с предыдущим + коэффициент расширения
|Риск-менеджмент
|Полный контроль: ограничение максимального лота, трейлинг, динамический стоп-лосс
|Прозрачность
|Нет «чёрных ящиков» — все параметры доступны для настройки
|Тест 2025–2026
|Рост депозита в 2,5 раза на истории XAUUSD
⚙️ Как работает стратегия?
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Советник анализирует размер каждой завершённой свечи на H1.
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Если текущий бар превышает предыдущий на коэффициент Inp_ExpansionRatio (например, 1.1 → на 10% длиннее), открывается сделка в направлении пробоя.
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Управление позицией осуществляется через трейлинг-стоп, динамическую фиксацию прибыли и ежедневную целевую прибыль.
🛡️ Полный контроль рисков
// ======= Signals =======
Inp_ExpansionRatio = 1.1; Коэффициент расширения бара
Inp_UseHighLowSignal = true;// Закрытие при противоположном сигнале
Inp_InvertSignal = false;// Инвертирование сигналов
// ======= Risk Management =======
Inp_BaseLot = 0.01;// Базовый лот
Inp_MaxLotLimit = 0.2;// Максимальный лот (при достижении — возврат к базовому)
Inp_TargetMovePercent = 15.0; // Цель в % для отыгрыша просадки (меньше = агрессивнее)
Inp_DailyTargetProfitUSD = 10.0; // Ежедневная желаемая прибыль (добавляется в 13:00)
Inp_DailyResetHour = 13; // Час сброса ежедневной цели
// ======= Manual Stop Loss =======
Inp_UseDynamicStop = true; // Динамический стоп на противоположной стороне бара
Inp_FixedStopLossPoints = 50; // Фиксированный стоп (если динамический отключён)
Inp_RiskRewardRatio = 2.0; // Соотношение риск/прибыль на сделку
// ======= Trailing Stop =======
Inp_UseTrailing = true; // Включение трейлинга
Inp_TrailingStart = 150; // Активация трейлинга (в пипсах)
Inp_TrailingStep = 50; // Шаг трейлинга
// ======= Other Settings =======
Inp_MagicNumber = 202413; // Идентификатор советника
Inp_Slippage = 20; // Допустимое проскальзывание
📊 Результаты тестирования (2025–2026)
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Инструмент: XAUUSD, H1
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Начальный депозит: $1000
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Итоговый депозит: $2500
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Прирост: +150% за период
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Максимальная просадка: контролируется настройками риск-менеджмента
Важно: прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед реальной торговлей.
🎯 Почему XAU Bar Break?
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📐 Чёткое правило входа – только расширение бара без сложных индикаторов.
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🔄 Адаптивность – настройка коэффициента расширения под любую волатильность.
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🧠 Умный риск-менеджмент – динамический стоп-лосс, трейлинг, ежедневная цель.
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🧪 Полная прозрачность – все параметры открыты для оптимизации.
⚠️ Важное предупреждение
Перед установкой на реальный счёт обязательно:
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Протестируйте советник в стратегическом тестере MQL5 на истории.
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Оцените максимальную просадку и требуемый начальный депозит.
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Настройте риск-менеджмент под свою торговую стратегию и аппетит к риску.
Начните торговать пробои по золоту системно. Установите XAU Bar Break уже сегодня!