介绍一款基于配对交易（Pair Trading）的交易系统。 我们选择相互关联的货币对，例如（EURUSD 和 GBPUSD）或者（XAUUSD 和 XAGUSD）等。机器人会同时在两种货币上以相反方向开仓。为此，它会计算货币之间的价差：卖出领先的货币，买入落后的货币。

系统中设有随着价差扩大而加仓的机制。同时还设有逐步平仓亏损头寸的系统，以降低风险和减轻账户资金压力。系统还包含马丁格尔策略，这会显著提高收益，但同时也会增加账户资金的压力。

请查看以下设置：

// 第一个品种 - Symbol1 = "EURUSD"; – 设置第一个交易品种。

// 第二个品种 - Symbol2 = "GBPUSD"; – 设置第二个交易品种。

// Symbol1 的基础交易金额（美元）= 1000.0； – 用于匹配贵金属（如 XAUUSD 和 XAGUSD）的设置。

// Symbol2 的手动系数 = 1.0； – Symbol1 和 Symbol2 之间的手数差异。如果 Symbol1 = XAUUSD 且 Symbol2 = XAGUSD，则设置为 5.0 （或根据您经纪商的条件调整），以使两个头寸的美元价值大致相等。

// 根据价格自动调整手数 – 如果设为 false ，则使用上述手动设置的手数差异。如果设为 true ，则使用自动计算（可能计算不准确，建议对贵金属手动设置差异）。

// 反转交易（BUY↔SELL） – 将信号反转至相反方向。

// 基础价差步长（%）= 0.2； – 货币对的偏离值。如果货币对高度相关，建议设为 0.5 以内；如果相关性较弱，则增大该数值。

// 使用渐进式阈值（取决于已开仓层数）= true； – 对后续偏离阶梯使用渐进式计算（每级阶梯在前一级基础上增加一个步长，推荐使用）。如果设为 false ，则使用等距线性阶梯。

// 根据当日价差决定方向（若为 false 则固定方向直至回补）= false； – 如果设为 false ，下一阶梯将与之前亏损阶梯的方向相同。如果设为 true ，下一阶梯将根据当日货币价差决定方向。

// 手数倍数 = 1.5； – 下一阶梯的手数放大倍数。

// 合并多阶梯手数 = true； – 启用将多个亏损头寸的手数相加用于回补。

// 用于合并的头寸数量 = 2； – 取多少个亏损头寸用于回补。

// 从数组末尾取头寸 = true； – 如果设为 true ，从最后一批亏损头寸开始回补。如果设为 false ，从首批亏损头寸开始回补。

// 启用最大手数限制 = true； – 开启最大手数限制。

// 允许的最大手数 = 0.9； – 最大手数大小。

// true - 停止 EA，false - 重置（重新开始） – 选择达到最大手数时是停止 EA 还是重置从头开始。

// 启用调试打印（在测试器中禁用） – 输出调试信息。

// 魔术码（Magic Number） – EA 的唯一标识号。

// 滑点（点数） – 允许的滑点。

// 订单注释 = "PairTrade"; – 订单备注。

重要提示： 在实盘账户上设置时，请务必根据这些测试数据关注最大回撤和初始本金要求，合理评估您的风险。

祝交易顺利！