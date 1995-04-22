Ninja Kurohayate Eurusd Ver 2.00

Ver 2.00 — полная замена стратегии. Предыдущая схема из трех BUY и двух SELL больше не используется. Текущая версия — советник только для SELL на EURUSD/M1 с двумя запланированными сетапами.

Логика торговли

Лондонский сетап проверяет отрицательную доходность предыдущих 60 минут в 11:30 по эталонному серверу OANDA. Нью-йоркский сетап в 10:30 по местному времени New York требует диапазон предыдущих 60 минут не более 15 пипсов. SELL разрешается только при Pressure Score по завершенным M5/M15/H1 ≤ -10, отношении M15 ATR14/ATR100 0.65–1.80 и спреде ≤ 1.0 пипса. Для London TP/SL равны 16/20 пипсов, для New York — 16/18 пипсов; максимальное удержание — 270 минут от минуты сигнала.

Только SELL и не более одной позиции по символу

Без сетки, мартингейла, усреднения и дополнительных входов

Серверные SL и TP для каждого входа

Проверки профиля времени брокера, объема, маржи, Stops/Freeze Level

Без DLL, WebRequest и внешних индикаторов

Четыре режима управления капиталом

Fixed Lot: заданный пользователем объем

Low Risk: 0.50% от min(balance, equity)

Stable: 1.25% от min(balance, equity)

Aggressive: 2.50% от min(balance, equity)

Автоматические режимы через OrderCalcProfit рассчитывают убыток в валюте счета до фактического фиксированного SL и округляют объем вниз по шагу брокера. Для счета около 860 000 JPY ориентиры составляют Low Risk 0.14–0.16, Stable 0.36–0.40 и Aggressive 0.72–0.80 лота. Это только оценка: конвертация валюты, SL 18/20 пипсов, спецификация, шаг лота, плечо и свободная маржа меняют объем или блокируют вход. Aggressive может привести к крупным убыткам.

Справочный тест MT5 на реальных тиках

Тест OANDA Japan MT5 EURUSD M1 за 13 января–3 августа 2026 года в режиме Every tick based on real ticks с Fixed Lot 0.01 дал 76 сделок, около +463.7 пипса, PF 2.828 и максимальную просадку по закрытым сделкам около 64.4 пипса. London/New York: 53/23; выходы TP/SL/time: 38/10/28. Это исторический тест конкретного брокера, а не реальный результат или гарантия будущей прибыли.

Важное изменение и риск

В Ver 2.00 нет прежней остановки по аномальной H4-свече и дневного лимита убытка всего счета. При необходимости используйте отдельную защиту счета. Результаты зависят от серверного времени, спреда, комиссии, свопа, проскальзывания, ликвидности, исполнения и источника данных. Сначала протестируйте EURUSD M1 на реальных тиках с Fixed Lot 0.01 у своего брокера. Прошлые результаты не гарантируют будущих.