Ninja Kurohayate Eurusd

Ninja Kurohayate Eurusd Ver 2.00

Ver 2.00 — полная замена стратегии. Предыдущая схема из трех BUY и двух SELL больше не используется. Текущая версия — советник только для SELL на EURUSD/M1 с двумя запланированными сетапами.

Логика торговли

Лондонский сетап проверяет отрицательную доходность предыдущих 60 минут в 11:30 по эталонному серверу OANDA. Нью-йоркский сетап в 10:30 по местному времени New York требует диапазон предыдущих 60 минут не более 15 пипсов. SELL разрешается только при Pressure Score по завершенным M5/M15/H1 ≤ -10, отношении M15 ATR14/ATR100 0.65–1.80 и спреде ≤ 1.0 пипса. Для London TP/SL равны 16/20 пипсов, для New York — 16/18 пипсов; максимальное удержание — 270 минут от минуты сигнала.

  • Только SELL и не более одной позиции по символу
  • Без сетки, мартингейла, усреднения и дополнительных входов
  • Серверные SL и TP для каждого входа
  • Проверки профиля времени брокера, объема, маржи, Stops/Freeze Level
  • Без DLL, WebRequest и внешних индикаторов

Четыре режима управления капиталом

  • Fixed Lot: заданный пользователем объем
  • Low Risk: 0.50% от min(balance, equity)
  • Stable: 1.25% от min(balance, equity)
  • Aggressive: 2.50% от min(balance, equity)

Автоматические режимы через OrderCalcProfit рассчитывают убыток в валюте счета до фактического фиксированного SL и округляют объем вниз по шагу брокера. Для счета около 860 000 JPY ориентиры составляют Low Risk 0.14–0.16, Stable 0.36–0.40 и Aggressive 0.72–0.80 лота. Это только оценка: конвертация валюты, SL 18/20 пипсов, спецификация, шаг лота, плечо и свободная маржа меняют объем или блокируют вход. Aggressive может привести к крупным убыткам.

Справочный тест MT5 на реальных тиках

Тест OANDA Japan MT5 EURUSD M1 за 13 января–3 августа 2026 года в режиме Every tick based on real ticks с Fixed Lot 0.01 дал 76 сделок, около +463.7 пипса, PF 2.828 и максимальную просадку по закрытым сделкам около 64.4 пипса. London/New York: 53/23; выходы TP/SL/time: 38/10/28. Это исторический тест конкретного брокера, а не реальный результат или гарантия будущей прибыли.

Важное изменение и риск

В Ver 2.00 нет прежней остановки по аномальной H4-свече и дневного лимита убытка всего счета. При необходимости используйте отдельную защиту счета. Результаты зависят от серверного времени, спреда, комиссии, свопа, проскальзывания, ликвидности, исполнения и источника данных. Сначала протестируйте EURUSD M1 на реальных тиках с Fixed Lot 0.01 у своего брокера. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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Atsushi Katayama
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PRODUCT NAME NINJA Market Radar MT5 LANGUAGE Russian (ru) SHORT DESCRIPTION Утилита MT5 только для чтения, ранжирующая видимые символы Обзора рынка по прозрачной оценке Market Context Score от 0 до 100. FULL DESCRIPTION ВАЖНО: АНАЛИТИЧЕСКАЯ УТИЛИТА, А НЕ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ NINJA Market Radar MT5 — это мультисимвольная утилита только для чтения. Она ранжирует текущий рыночный контекст и помогает составить список символов для самостоятельного анализа графиков. BULLISH WATCH, BEARISH WATCH и оцен
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