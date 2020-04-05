Ninja Kagehana XAU

Советник для XAUUSD, ориентированный на текущий рынок и цикл обновления примерно раз в две недели

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ПОСТОЯННАЯ ПРОВЕРКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПРИМЕРНО РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ

Ninja Kagehana XAU не является советником, который предполагается оставлять без изменений на несколько лет.

Примерно раз в две недели повторно анализируются последние результаты торговли, актуальные тиковые данные, торговые издержки, состояние рынка и различия между брокерами. Разработка и обновления будут продолжаться. Если тестирование подтверждает значимое улучшение, новая версия публикуется в MQL5 Market.

Если текущая версия остается более сильным вариантом, она сохраняется без бессмысленных формальных изменений, после чего выполняется следующий плановый анализ. Двухнедельный период — это цикл проверки, обслуживания и обновления, а не срок действия. После указанной даты проверки советник не прекращает работу.

MQL5 SIGNAL

Также планируется публичный MQL5 Signal на отдельном счете Ninja Kagehana XAU. Информация будет добавлена на страницу продукта после накопления стабильной форвардной истории.

До публикации Signal все указанные результаты являются результатами бэктеста или независимой тиковой проверки, а не реальной форвардной торговлей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MetaTrader 5

XAUUSD / GOLD

Внутренний таймфрейм сигналов: M5

Покупки и продажи

Два алгоритма: возврат к среднему и пробой с буфером

Не более одной открытой позиции

Stop Loss и Take Profit в каждой сделке

Без сетки

Без мартингейла

Без усреднения убыточной позиции

Максимальный лот: 0.05

Закрытие в пятницу без переноса на выходные

Советник использует данные M5 независимо от таймфрейма графика. Рекомендуется отдельный счет.

ТОРГОВЫЕ АЛГОРИТМЫ

Mean Reversion

Ищет подтвержденный разворот после чрезмерного движения цены.

Время входа: 10:00 <= UTC < 20:00

Stop Loss: 2.10 ATR

Ограничение Take Profit: 1.20 ATR

Максимальное время удержания: 240 минут

Buffered Breakout

Использует структуру максимумов и минимумов за 48 баров, EMA, импульс и направление H1.

Время входа: 00:00 <= UTC < 20:00

Stop Loss: 1.70 ATR

Ограничение Take Profit: 1.35 ATR

Максимальное время удержания: 60 минут

ЗАЩИТА КАПИТАЛА И ОТ РЕЗКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

При снижении эквити на 4% от начала UTC-дня позиция советника закрывается, а новые входы блокируются до следующего UTC-дня

Если диапазон завершенной H4-свечи не менее чем в 2.40 раза превышает предыдущее среднее значение, новые входы приостанавливаются на 16 часов

Незавершенные H4-свечи не активируют защиту

Каждая завершенная H4-свеча обрабатывается один раз

Аномально большая завершенная M5-свеча блокирует новый вход

После пятницы 16:00 UTC новые входы запрещены

В пятницу в 19:30 UTC позиции закрываются

Перед входом проверяются спред, маржа и правила объема брокера

НАСТРОЙКИ РИСКА

Fixed 0.01:

Для первоначальной проверки брокера и исполнения.

Balanced 2.0%:

Рекомендуемая базовая настройка после проверки.

ProfitAttack 2.5%:

Более высокий расчетный риск. Используйте только после проверки Balanced в Strategy Tester и на демо-счете.

Процент риска рассчитывается по эквити, расстоянию Stop Loss и предполагаемым расходам. Из-за гэпов, проскальзывания, комиссии и исполнения фактический убыток может отличаться от установленного процента.

ТЕКУЩАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ТИКОВАЯ ПРОВЕРКА

Период: 2026.05.29–2026.07.29

Данные: тики Bid/Ask Dukascopy XAUUSD

Обработано тиков: 15,154,739

Начальный баланс: 1,000 USD

Предполагаемое плечо: 1:100

Balanced 2.0%:

Чистая прибыль: +248.43 USD

Сделок: 65

Доля прибыльных сделок: 76.92%

Profit Factor: 2.215

Максимальная просадка эквити: 3.13%

ProfitAttack 2.5%:

Чистая прибыль: +355.78 USD

Сделок: 65

Доля прибыльных сделок: 76.92%

Profit Factor: 2.491

Максимальная просадка эквити: 4.14%

Все четыре отрезка продолжительностью примерно две недели остались прибыльными, включая проверку с повышенными торговыми издержками.

Однако весь указанный период использовался для выбора текущей версии, поэтому это не независимый форвардный тест. При расхождении результатов независимого симулятора и MetaTrader 5 Strategy Tester официальным ориентиром является отчет MT5.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ

Core: Magic Number, разрешение покупок и продаж, включение стратегий, блокировка позиций по тому же символу и допустимое отклонение цены

Position Size: процент риска или фиксированный лот, максимальный лот, ограничение фактического риска, комиссия, проскальзывание и использование маржи

Daily Loss Guard: дневной предел снижения эквити и закрытие позиции

Volatility Shock Guard: коэффициент H4-шока и продолжительность паузы

Execution: максимальный спред, смещение сервера относительно UTC и пятничное расписание

Review Information: рекомендуемая дата следующей проверки и отображение панели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ

Торговля связана с риском. Бэктесты, симуляции и форвардные результаты не гарантируют будущую прибыль.

Спред, проскальзывание, гэпы, разрывы соединения, отказ в исполнении, спецификации символа и условия сервера могут существенно изменить результат. Дневная защита 4% не гарантирует, что убыток всегда останется точно в пределах 4%.

Перед реальной торговлей проверьте символ своего брокера в MetaTrader 5 Strategy Tester и на демо-счете.