Ninja Kagehana XAU

Ninja Kagehana XAU

Советник для XAUUSD, ориентированный на текущий рынок и цикл обновления примерно раз в две недели

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ПОСТОЯННАЯ ПРОВЕРКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПРИМЕРНО РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ

Ninja Kagehana XAU не является советником, который предполагается оставлять без изменений на несколько лет.

Примерно раз в две недели повторно анализируются последние результаты торговли, актуальные тиковые данные, торговые издержки, состояние рынка и различия между брокерами. Разработка и обновления будут продолжаться. Если тестирование подтверждает значимое улучшение, новая версия публикуется в MQL5 Market.

Если текущая версия остается более сильным вариантом, она сохраняется без бессмысленных формальных изменений, после чего выполняется следующий плановый анализ. Двухнедельный период — это цикл проверки, обслуживания и обновления, а не срок действия. После указанной даты проверки советник не прекращает работу.

MQL5 SIGNAL

Также планируется публичный MQL5 Signal на отдельном счете Ninja Kagehana XAU. Информация будет добавлена на страницу продукта после накопления стабильной форвардной истории.

До публикации Signal все указанные результаты являются результатами бэктеста или независимой тиковой проверки, а не реальной форвардной торговлей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • MetaTrader 5

  • XAUUSD / GOLD

  • Внутренний таймфрейм сигналов: M5

  • Покупки и продажи

  • Два алгоритма: возврат к среднему и пробой с буфером

  • Не более одной открытой позиции

  • Stop Loss и Take Profit в каждой сделке

  • Без сетки

  • Без мартингейла

  • Без усреднения убыточной позиции

  • Максимальный лот: 0.05

  • Закрытие в пятницу без переноса на выходные

Советник использует данные M5 независимо от таймфрейма графика. Рекомендуется отдельный счет.

ТОРГОВЫЕ АЛГОРИТМЫ

  1. Mean Reversion

Ищет подтвержденный разворот после чрезмерного движения цены.

  • Время входа: 10:00 <= UTC < 20:00

  • Stop Loss: 2.10 ATR

  • Ограничение Take Profit: 1.20 ATR

  • Максимальное время удержания: 240 минут

  1. Buffered Breakout

Использует структуру максимумов и минимумов за 48 баров, EMA, импульс и направление H1.

  • Время входа: 00:00 <= UTC < 20:00

  • Stop Loss: 1.70 ATR

  • Ограничение Take Profit: 1.35 ATR

  • Максимальное время удержания: 60 минут

ЗАЩИТА КАПИТАЛА И ОТ РЕЗКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

  • При снижении эквити на 4% от начала UTC-дня позиция советника закрывается, а новые входы блокируются до следующего UTC-дня

  • Если диапазон завершенной H4-свечи не менее чем в 2.40 раза превышает предыдущее среднее значение, новые входы приостанавливаются на 16 часов

  • Незавершенные H4-свечи не активируют защиту

  • Каждая завершенная H4-свеча обрабатывается один раз

  • Аномально большая завершенная M5-свеча блокирует новый вход

  • После пятницы 16:00 UTC новые входы запрещены

  • В пятницу в 19:30 UTC позиции закрываются

  • Перед входом проверяются спред, маржа и правила объема брокера

НАСТРОЙКИ РИСКА

Fixed 0.01:
Для первоначальной проверки брокера и исполнения.

Balanced 2.0%:
Рекомендуемая базовая настройка после проверки.

ProfitAttack 2.5%:
Более высокий расчетный риск. Используйте только после проверки Balanced в Strategy Tester и на демо-счете.

Процент риска рассчитывается по эквити, расстоянию Stop Loss и предполагаемым расходам. Из-за гэпов, проскальзывания, комиссии и исполнения фактический убыток может отличаться от установленного процента.

ТЕКУЩАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ТИКОВАЯ ПРОВЕРКА

  • Период: 2026.05.29–2026.07.29

  • Данные: тики Bid/Ask Dukascopy XAUUSD

  • Обработано тиков: 15,154,739

  • Начальный баланс: 1,000 USD

  • Предполагаемое плечо: 1:100

Balanced 2.0%:

  • Чистая прибыль: +248.43 USD

  • Сделок: 65

  • Доля прибыльных сделок: 76.92%

  • Profit Factor: 2.215

  • Максимальная просадка эквити: 3.13%

ProfitAttack 2.5%:

  • Чистая прибыль: +355.78 USD

  • Сделок: 65

  • Доля прибыльных сделок: 76.92%

  • Profit Factor: 2.491

  • Максимальная просадка эквити: 4.14%

Все четыре отрезка продолжительностью примерно две недели остались прибыльными, включая проверку с повышенными торговыми издержками.

Однако весь указанный период использовался для выбора текущей версии, поэтому это не независимый форвардный тест. При расхождении результатов независимого симулятора и MetaTrader 5 Strategy Tester официальным ориентиром является отчет MT5.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ

  • Core: Magic Number, разрешение покупок и продаж, включение стратегий, блокировка позиций по тому же символу и допустимое отклонение цены

  • Position Size: процент риска или фиксированный лот, максимальный лот, ограничение фактического риска, комиссия, проскальзывание и использование маржи

  • Daily Loss Guard: дневной предел снижения эквити и закрытие позиции

  • Volatility Shock Guard: коэффициент H4-шока и продолжительность паузы

  • Execution: максимальный спред, смещение сервера относительно UTC и пятничное расписание

  • Review Information: рекомендуемая дата следующей проверки и отображение панели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ

Торговля связана с риском. Бэктесты, симуляции и форвардные результаты не гарантируют будущую прибыль.

Спред, проскальзывание, гэпы, разрывы соединения, отказ в исполнении, спецификации символа и условия сервера могут существенно изменить результат. Дневная защита 4% не гарантирует, что убыток всегда останется точно в пределах 4%.

Перед реальной торговлей проверьте символ своего брокера в MetaTrader 5 Strategy Tester и на демо-счете.


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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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