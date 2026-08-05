Ninja EA Portfolio Guard MT5

NINJA EA PORTFOLIO GUARD MT5

NINJA EA Portfolio Guard MT5 — утилита мониторинга и управления риском всего счета MetaTrader 5. Один экземпляр на одном графике показывает ручные сделки и несколько EA по Magic Number. Программа не прогнозирует рынок, не создает сигналы и не открывает новые сделки.

Важная область действия

CLOSE ALL, DELETE PENDING и автоматическая защита действуют на весь счет, а не только на символ графика. Они могут затронуть ручные сделки, все Magic Number, все EA и все символы. Используйте один экземпляр на счет и сначала тестируйте на демо-счете.

Панель и аналитика

  • Balance, Equity, Floating, Free margin и Margin
  • Результат дня с плавающим P/L, недельный и месячный реализованный P/L
  • Equity DD от сохраненного пика и Closed DD
  • Positions, общий объем Lots и Pending всего счета
  • Статусы NORMAL, WATCH, DANGER и MAX USE

Для каждого Magic Number отображаются P/L за 7/14/30 дней, PF и процент побед за 30 дней, максимальная серия убытков, текущие позиции, объем и плавающий P/L. Magic 0 можно показывать как Manual. Пустое значение или AUTO включает автоматическое обнаружение; псевдонимы задаются, например, 0=Manual;123456=Ninja Trinity.

Лимиты

  • Дневной убыток equity в процентах от скорректированной базы — по умолчанию 4%
  • Дневной убыток и текущий плавающий убыток в валюте счета
  • Просадка от сохраненного пика equity — по умолчанию 10%
  • Максимум открытых позиций и общий объем
  • Порог WATCH — по умолчанию 80%

Ноль отключает отдельный лимит. Задержки, проскальзывание, гэпы, закрытый рынок, отклонение запроса и ограничения брокера могут привести к превышению установленного значения.

Режимы защиты

ALERT ONLY — безопасный режим по умолчанию: он уведомляет, но не отправляет автоматических торговых запросов. CLOSE ALL пытается закрыть все позиции счета после нарушения лимита, при настройке удаляет все отложенные ордера и включает LOCK ON.

Утилита не может выключить другие EA. LOCK ON обнаруживает и повторно обрабатывает оставшуюся или новую экспозицию после ее появления; он не блокирует ордер до отправки брокеру.

Кнопки и уведомления

  • CLOSE ALL — закрыть все позиции
  • DELETE PENDING — удалить все отложенные ордера
  • RESET GUARD — установить текущую equity как новую дневную базу и пик, снять LOCK ON

Подтверждение Yes/No включено по умолчанию. Перемещайте панель, удерживая синюю шапку или MOVE. Одинаковое активное нарушение не уведомляется каждый цикл. Для Push задайте MetaQuotes ID в Tools > Options > Notifications.

Безопасный тест

  1. На демо-счете оставьте ALERT ONLY.
  2. Задайте небольшой временный лимит плавающего убытка и откройте минимальную ручную позицию.
  3. Проверьте одно уведомление и отсутствие автозакрытия.
  4. Отдельно проверьте CLOSE ALL и DELETE PENDING.
  5. Только затем тестируйте автоматический CLOSE ALL и LOCK ON; после теста верните ALERT ONLY.

Algo Trading нужен для запросов закрытия и удаления, но не для отображения. Поддерживаются MT5, hedging, netting и exchange. В netting распределение по Magic может отличаться. DLL, WebRequest и внешние сервисы не используются. Прибыль, полное предотвращение убытков и исполнение точно на лимите не гарантируются.

Рекомендуем также
Ping Monitor
Jason Smith
Утилиты
Ping-Monitor — Never Miss a Tick Again! Do you run EAs and worry about silent chart freezes or data feed stalls ?  This utility is your ultimate watchdog, alerting you the moment your charts stop receiving updates. Ping-Monitor is designed to detect when a chart freezes or the data feed stalls, even if MT5 still shows that the connection is active. It works by tracking the time of the last incoming tick. Every time the chart receives a new price update, the EA records the timestamp. Then, on a
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
Утилиты
Real-Time Spread Display Tool A   real-time spread display tool   is a specialized software or application designed to provide traders and investors with instant, live data on the   spread —the difference between the bid price (the price at which buyers are willing to purchase an asset) and the ask price (the price at which sellers are willing to sell it)—for various financial instruments. This tool is critical in markets such as forex (FX), stocks, futures, and cryptocurrencies, where price f
WPR with 2 Moving Averages MT5 rq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "WPR с 2 скользящими средними" для MT5, без перерисовки. - Сам по себе WPR является одним из лучших осцилляторов для скальпинга. - Индикатор "WPR и 2 скользящие средние" позволяет видеть быстрые и медленные скользящие средние осциллятора WPR. - Индикатор дает возможность увидеть коррекцию цены на очень ранней стадии. - Этот индикатор очень легко настроить через параметры, его можно использовать на любом таймфрейме. - Условия входа на покупку и продажу показаны на изображ
MT5 to Telegram bot
Maksim Plotnikov
5 (1)
Утилиты
MT5 к сигналам Telegram Эта утилита проста в использовании и поддерживает широкий спектр настроек: Выберите желаемую группу Telegram и введите токен бота и идентификатор чата. Получайте уведомления, когда заказы размещаются, изменяются, выполняются, закрываются... или любые комбинации состояний. Соедините свой брокерский аккаунт с Telegram и перестаньте пропускать важные уведомления. Хотите получать уведомления в Telegram? Ищете простой способ делиться торговыми сигналами с вашими подписчиками?
FREE
Orion Telegram Notifier Bot
Joao Paulo Botelho Silva
Утилиты
Orion Telegram Notifier Bot  allows the trader to receive trade notifications in his Telegram whenever a position is opened or closed. The EA sends notifications showing the Symbol, Magic Number, Direction, Lot (Volume), Entry Price, Exit Price, Take Profit, Stop-Loss and Profit of the position. How to setup Orion Telegram Notifier? Open Telegram and Search for “BotFather” Click or Type “/newbot” Create a nickname and username (Example: nickname: MT5trades   - username: MT5TelegramBot) *The use
PnL Calendar
Keni Chetankumar Gajanan -
Утилиты
PnL Calendar - analyse to profit PnL Calendar turns your trading history into a clear calendar view, so you can see profitable days, monitor risk in real time, and combine multiple broker accounts into a single portfolio picture using the Multi-Broker data export feature. The Calendar Panel breaks profit down by day, week, month, and year, while the Account Panel tracks balance, equity, margin alerts, multi-timeframe summaries, and overnight gap adjustments. The Risk Dashboard adds leverage, dra
Telegram Sender Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
Руководство пользователя: Telegram Sender Osw Telegram Sender Osw — это экспертный помощник (EA), предназначенный для автоматизации отправки торговых сигналов из MetaTrader в Telegram. Идеально подходит для поставщиков сигналов и управления счетами, мгновенно и профессионально отправляет важные данные (цена, стоп-лосс, тейк-профит, объем). 1. Настройка параметров Общие и подключение Включить EA: Активирует (true) или приостанавливает (false) работу системы. Токен бота: Буквенно-цифровой код,
Gerenciador de ordens manuais
Rodrigo Oliveira Malaquias
Утилиты
Robot Manual Order Manager is a tool that allows you to automatically include Stop Loss, Breakeven, Take Profit and partials in open trades. Be it a market order or a limit order. Besides, it automatically conducts your trade, moving your stop or ending trades, according to the parameters you choose. To make your operations more effective, the Manual Orders Manager Robot has several indicators that can be configured to work on your trade. Among the options you can count on the features: Conducti
Telecontrol MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
3 (1)
Утилиты
Telegram Controls (Telecontrol)  — выполняет связь бота   Телеграм   и терминала  MetaTrader 5 . Помогает агрегировать данные с нескольких терминалов и управлять ими с помощью бота в   Телеграм . Сервис удобен для работы на нескольких терминалах MT5, позволяя индивидуально настраивать каждый терминал для оптимального отображения и восприятия информации. Все данные с терминалов собираются в одном Telegram-канале, а панель настроек позволяет быстро вносить и сохранять изменения в работе и интерфей
FREE
Support Or Resistance Alert Broken
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Утилиты
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
Telegram Monitor
Aleh Piatrenka
Утилиты
Это профессиональная многофункциональная утилита, объединяющая Т орговую Статистику, Автоотчеты, Оповещение Цен и Торговые Уведомления в единую систему Telegram-мониторинга.  Поддерживается удалённое управление прямо из Telegram-канала через команду /menu  , отправляйте торговые отчёты, просматривайте открытые позиции, создавайте, удаляйте и контролируйте активные Price Alerts без необходимости возвращаться к терминалу MetaTrader 5. Поддерживаются автоматические Telegram-отчеты по расписанию, а
Scorpion 74 MT5
Eslam Salman
Утилиты
# Higher-Lower Pending Bot - Advanced Multi-Pending Orders System ## Revolutionize Your Trading with Smart Pending Order Automation Welcome to the **Higher-Lower Pending Bot** - the most sophisticated pending order management system available on MQL5. Designed for traders who want to maximize opportunities while minimizing manual effort, this EA combines intelligent order placement with comprehensive profit tracking in one powerful package. ## What Makes Our Bot Unique? ### Smart D
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Утилиты
Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda. Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial. Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop lo
GDS RiskLab TradeDesk Renko Pro
Andrey Goida
Утилиты
GDS RiskLab TradeDesk Renko Pro - Professional Manual Trading Panel for Renko Traders in MetaTrader 5 GDS RiskLab TradeDesk Renko Pro is a professional manual trading panel for MetaTrader 5, designed for traders who use Renko charts and want a more controlled workflow for execution, position awareness and risk discipline. This is not an automated trading strategy and not a signal system. The trader remains fully responsible for market analysis, risk decisions and execution. TradeDesk Renko Pro i
Auto Template Master Service
Damian Pacanowski
Утилиты
Forget about enabling templates when you launch the window. Auto Template Master Service  is a professional utility tool that runs as a system service in MetaTrader 5, and it will do it for you. Unlike traditional indicators or expert advisors (EAs), the program runs in the background of the entire terminal and doesn't require you to add it to each window individually. As soon as you open a new chart of any instrument (Forex, Stocks, Crypto), the service immediately detects the new window and a
Auto Timed Close Operations
Daniel Cardoso Tavares
Утилиты
Introducing the "Auto Timed Close Operations", a useful utility for MetaTrader 5 traders! This utility has been developed to help traders of all levels automatically close their open positions at the exact moment they desire. With the "Auto Timed Close Operations", you gain the required control over your trades and can avoid unwanted surprises at the end of the day or at any other predefined time. We know how important it is to protect your profits and limit your losses, and that's exactly what
OnlyPlusCloser
Oleksandr Kashyrnyi
Утилиты
OnlyPlusCloser — Закрывай только прибыль. Быстро. Умно. Что делает скрипт: OnlyPlusCloser — это умный скрипт для MetaTrader 5, который автоматически закрывает только прибыльные позиции по текущему символу. Никакой ручной фильтрации. Никакого риска. Только плюсовые сделки — в одно касание. Преимущества для трейдера: Максимум контроля — никакие убыточные сделки не трогаются Высокая скорость — все плюсовые позиции закрываются мгновенно Автоматизация рутины — идеальный инструмент для ск
FREE
Session panel
Timo Mario Hoffmann
Утилиты
Session Panel for MT5 Session Panel is a free MT5 indicator that gives you a fast and convenient live overview of the major trading sessions directly from the chart. Monitor Tokyo, London, and New York session times, see which session is currently active, track countdowns to the next session, and view session overlap information in one compact dashboard. Built for traders who want better market timing, clearer session awareness, and a cleaner chart workflow in live market conditions. Session Pan
FREE
Auto risk manager PRO MT5
Igor Chugay
Утилиты
AUTO RISK MANAGER PRO: ваш партнёр в торговле на Форекс! AUTO RISK MANAGER PRO_MT4  версия для мт4  Demo версия + подробное описание   Перестаньте терять деньги из-за эмоций! Пора доверить управление рисками профессиональному алгоритму. Представьте ситуацию: рынок резко идёт против вашей позиции, а вы в это время спите, работаете или проводите время с семьёй. Обычная история? С Auto Risk Manager Pro — больше нет! Преимущества: Революционный подход к управлению рисками  Автоматическая защита кап
XBOOT Trading Panel for MT5
Cleber Fried Brito
Утилиты
XBOOT BOLETA PRO Professional Manual Trading Panel for MetaTrader 5 XBOOT Boleta Pro is a complete trading panel designed for traders who execute manual trades and want greater speed, organization, and control during every trading session. More than a standard Buy and Sell panel, XBOOT Boleta Pro combines powerful trading tools into a single interface, helping traders analyze the market, manage risk, execute orders, and monitor trading performance without leaving the chart. Its purpose is to sim
Phantom Correlation Shield
Napat Puangjunkum
Утилиты
Phantom Correlation Shield Institutional Over-Exposure & Correlation Guard for MetaTrader 5 Are you running multiple EAs or trading multiple currency pairs at the same time? Then you are almost certainly over-exposed- without knowing it. When you Buy EUR/USD and Buy GBP/USD at the same time, you are essentially doubling your risk on the same trade — because these two pairs move together with a correlation above 0.85. If one trade loses, the other will lose too. Your account takes double the d
Notification Spy Protector
Yudi Sri Warsito
Утилиты
​Notification Spy Protector is a MetaTrader 5 Expert Advisor (Utility) that monitors your trading activity and sends real-time alerts to your mobile device (via MT5 Push) and/or Telegram. Equipped with a solid and reliable Account Protector, this utility is fully compatible and highly recommended for Prop Firm trading to safeguard your accounts from violating drawdown limits. It also provides advanced transaction filters and a clean on-chart dashboard. Never miss a trade. Protect your account f
Keyboard Trader
MARTIN ANDRES DEL NEGRO
Утилиты
Keyboard Trader   - это инструмент, разработанный для   MetaTrader 5 (MT5) , который позволяет торговать с использованием   горячих клавиш . Вот краткое описание его функций: Быстрое выполнение операций : Keyboard Trader позволяет быстро выполнять ордера без необходимости кликов мышью. Вы можете использовать горячие клавиши для открытия и закрытия позиций. Идеально подходит для новостей : Важно быстро реагировать на новостные события, и этот инструмент отлично подходит для торговли в периоды выс
Get news5
Aleksander Gladkov
Утилиты
Утилита для считывания новостей с сайта investing.com Для доступа к сайту в меню терминала Options на закладке Expert Advisors необходимо добавить WebRequest: https://sslecal2.investing.com В случае успешного считывания выводится сообщение о записи файла. Файл INV_week_this.txt записывается в папку MQL5\Files терминала и поддерживается в актуальном состоянии, обновляя данные по своему таймеру. Файл INV_week_last.txt записывается в субботу и сохраняет данные новостей предыдущей недели. Присоед
SYU Copier
Arinze Michael Ejike
Утилиты
Репликация сделок не должна требовать отдельного инструмента для каждой платформы, на которой вы торгуете. SYU Copier построен на одной идее - прочитать сделку один раз, передать её везде. В основе лежит единый MT5 Sender, написанный на MQL5, который отслеживает каждое торговое событие на счёте и записывает его в стандартизированную очередь CSV. Оттуда сигнал может отправиться куда угодно. cTrader Receiver считывает очередь и исполняет сигнал на счёте cTrader. TradeLocker Bridge отправляет тот ж
Robo Sinal Telegram
Edson Cavalca Junior
Утилиты
Send your trades on the Metatrader 5 platform to your Telegram Group! Simple to use, just follow the steps below: Create a group in Telegram and enter the name in the robot parameters; Create a Bot in Telegram with the user BotFather: Send the following message-> /newbot; BotFather will ask for a name for your Bot; Send a message with the desired name; BotFather will ask for a username for your Bot; Send a message with the desired username; BotFather will send the Token; Insert the Token
SyncTradeSQL
Maxim Kuznetsov
Утилиты
Скрипт для быстрого обновления (синхронизации) актуальных данных в базу SQLite. Сохраняет открытые позиции и ордера, текущие котировки. Воспользуйтесь возможностями SQLite для промежуточного хранения данных, аналитики и интеграций платформы MetaTrader. Сохраняйте все данные в едином месте. Используйте сохранённые данные в аналитических запросах SQL, из Питон и других языков, для построения dash-boards Параметры useDefaults true - использовать параметры по умолчанию. Сохранять данные в иерархию C
FREE
Lot Size Calculator Panel
Italo Martins Coutinho
Утилиты
It mesures the lot size based on the points measured by clicking with the MIDDLE MOUSE BUTTON then CLICK and DRAG , previous that configure the indicator based on the risk you accept; The risk can be % based on fixed account, actual account size, and fix capital risk; If the INDICATOR DOESN'T WORK propperly try after configuring it CHANGE the TIMEFRAME and GET BACK to the PREVIOUS timeframe, SOMETIMES  this FIX IT
EasyOrder Risk Manager
Kristina Kurnitskaya
Утилиты
EasyOrder Risk Manager EasyOrder Risk Manager — это профессиональная панель входа с управлением риском для MetaTrader 5, предназначенная для трейдеров, которые ценят структурированное исполнение и строгий контроль риска. Этот инструмент позволяет задать риск как процент от баланса счёта и автоматически рассчитывает корректный размер лота на основе расстояния до Stop Loss. Без ручных расчётов. Без эмоционального подбора объёма. Без ошибок в управлении риском. Ключевые функции Расчёт позиции
A Simple and Practical Order Entry Panel
Shou Xin Geng
Утилиты
This Order Risk Control Panel is designed with the core concept of "Simple, Efficient and Accurate Risk Control". Tailor-made for all types of traders, whether they are beginners or experienced professionals, it allows for quick mastery and realization of refined risk management in every trade. The panel deeply integrates risk control logic into the entire order placement process, fundamentally addressing the pain points of "cumbersome risk control settings and delayed operations" in traditiona
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Другие продукты этого автора
Ninja Trend Matrix MT5
Atsushi Katayama
Индикаторы
Ninja Trend Matrix MT5 Ninja Trend Matrix MT5 — индикатор для MetaTrader 5, который объединяет направление тренда на нескольких таймфреймах, относительную силу и волатильность на основе ATR в одной панели. Он помогает быстро оценить рыночную среду перед самостоятельным решением или использованием другой торговой системы. Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он не показывает стрелки входа, уровни TP/SL, процент выигрышных сделок или прогноз прибыли. Основные функции Классифи
FREE
NINJA Symbol Passport MT5
Atsushi Katayama
Утилиты
NINJA SYMBOL PASSPORT MT5 ОБЗОР NINJA Symbol Passport MT5 — бесплатная утилита только для чтения, предназначенная для проверки торговых параметров символов. Она сканирует символы из «Обзора рынка» или символы сервера с эффективным ограничением до 200. Панель и названия входных параметров представлены на английском языке. ПРОВЕРЯЕМЫЕ ДАННЫЕ Панель отображает торговую сессию, срок действия контракта, режим торговли, примерную стоимость спреда, расчетную маржу для контрольного объема и отношение сп
FREE
MTFOpenLineEn
Atsushi Katayama
Индикаторы
Обзор Multi Timeframe Open Lines — это удобный индикатор для MetaTrader 5, который отображает уровни цен открытия выбранных таймфреймов непосредственно на текущем графике. Можно отображать цены открытия старших, младших и одинаковых таймфреймов. Например, на графике H1 можно отображать цены открытия H4 и D1. Также можно отображать цены открытия M15 на графике H1. Индикатор поддерживает до трех независимо настраиваемых таймфреймов. Это вспомогательный инструмент для визуального анализа графика. И
FREE
Ninja Trinity XAU
Atsushi Katayama
Эксперты
Ninja Trinity XAU Обзор Ninja Trinity XAU — мультистратегический советник для XAUUSD в MetaTrader 5. Сигнальный модуль использует данные M5 и, при необходимости, рыночный контекст старших таймфреймов. Портфель объединяет три функциональные роли: - Покупки и импульс: пробой, ретест, импульс, поддержка и разворот - Продажи: пробой вниз, продолжение и разворот в медвежьем режиме - Общее управление: определение режима рынка, память результатов за 3/9/18 недель, контроль просадки и проверка исполнени
Yenforge Usdjpy Adaptive Signals
Atsushi Katayama
Индикаторы
YENFORGE USDJPY v1.10 Adaptive Fusion 5 YENFORGE USDJPY is a discretionary signal indicator for MetaTrader 5. It evaluates confirmed M5 and M15 bars and displays BUY/SELL candidates together with reference target, stop and time-exit levels. This product is designed and validated primarily for Japanese traders using USDJPY data from the OANDA Japan MT5 Tokyo server. It can start on other broker feeds, but signal timing, prices, spread filtering and historical reconstruction may differ. The interf
Goldforge Gold Signals
Atsushi Katayama
Индикаторы
Goldforge Gold Signals Обзор Goldforge Gold Signals — это сигнальный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для XAUUSD (золото). Он анализирует только завершённые свечи M5 и использует подтверждение M15 и старших таймфреймов, отображая на графике возможные сигналы на покупку и продажу. Рекомендуемый таймфрейм графика — M5. При изменении видимого таймфрейма расчётный механизм продолжает работать на базе M5. Продукт не открывает и не сопровождает сделки автоматически. Пользователь самостоят
Ninja Kagehana XAU
Atsushi Katayama
Эксперты
Ninja Kagehana XAU Советник для XAUUSD, ориентированный на текущий рынок и цикл обновления примерно раз в две недели ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ПОСТОЯННАЯ ПРОВЕРКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПРИМЕРНО РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ Ninja Kagehana XAU не является советником, который предполагается оставлять без изменений на несколько лет. Примерно раз в две недели повторно анализируются последние результаты торговли, актуальные тиковые данные, торговые издержки, состояние рынка и различия между брокерами. Разработка и обновления б
Ninja Kurohayate Eurusd
Atsushi Katayama
Эксперты
Ninja Kurohayate Eurusd Ver 2.00 Ver 2.00 — полная замена стратегии. Предыдущая схема из трех BUY и двух SELL больше не используется. Текущая версия — советник только для SELL на EURUSD/M1 с двумя запланированными сетапами. Логика торговли Лондонский сетап проверяет отрицательную доходность предыдущих 60 минут в 11:30 по эталонному серверу OANDA. Нью-йоркский сетап в 10:30 по местному времени New York требует диапазон предыдущих 60 минут не более 15 пипсов. SELL разрешается только при Pressure S
NINJA Market Radar MT5
Atsushi Katayama
Утилиты
PRODUCT NAME NINJA Market Radar MT5 LANGUAGE Russian (ru) SHORT DESCRIPTION Утилита MT5 только для чтения, ранжирующая видимые символы Обзора рынка по прозрачной оценке Market Context Score от 0 до 100. FULL DESCRIPTION ВАЖНО: АНАЛИТИЧЕСКАЯ УТИЛИТА, А НЕ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ NINJA Market Radar MT5 — это мультисимвольная утилита только для чтения. Она ранжирует текущий рыночный контекст и помогает составить список символов для самостоятельного анализа графиков. BULLISH WATCH, BEARISH WATCH и оцен
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв