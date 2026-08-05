Ninja EA Portfolio Guard MT5
- Утилиты
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Atsushi KatayamaI develop and test MetaTrader 5 Expert Advisors with a focus on backtesting, forward testing, and risk management.
My products do not rely on martingale, grid, or averaging strategies.
- Версия: 1.3
- Активации: 10
NINJA EA PORTFOLIO GUARD MT5
NINJA EA Portfolio Guard MT5 — утилита мониторинга и управления риском всего счета MetaTrader 5. Один экземпляр на одном графике показывает ручные сделки и несколько EA по Magic Number. Программа не прогнозирует рынок, не создает сигналы и не открывает новые сделки.
Важная область действия
CLOSE ALL, DELETE PENDING и автоматическая защита действуют на весь счет, а не только на символ графика. Они могут затронуть ручные сделки, все Magic Number, все EA и все символы. Используйте один экземпляр на счет и сначала тестируйте на демо-счете.
Панель и аналитика
- Balance, Equity, Floating, Free margin и Margin
- Результат дня с плавающим P/L, недельный и месячный реализованный P/L
- Equity DD от сохраненного пика и Closed DD
- Positions, общий объем Lots и Pending всего счета
- Статусы NORMAL, WATCH, DANGER и MAX USE
Для каждого Magic Number отображаются P/L за 7/14/30 дней, PF и процент побед за 30 дней, максимальная серия убытков, текущие позиции, объем и плавающий P/L. Magic 0 можно показывать как Manual. Пустое значение или AUTO включает автоматическое обнаружение; псевдонимы задаются, например, 0=Manual;123456=Ninja Trinity.
Лимиты
- Дневной убыток equity в процентах от скорректированной базы — по умолчанию 4%
- Дневной убыток и текущий плавающий убыток в валюте счета
- Просадка от сохраненного пика equity — по умолчанию 10%
- Максимум открытых позиций и общий объем
- Порог WATCH — по умолчанию 80%
Ноль отключает отдельный лимит. Задержки, проскальзывание, гэпы, закрытый рынок, отклонение запроса и ограничения брокера могут привести к превышению установленного значения.
Режимы защиты
ALERT ONLY — безопасный режим по умолчанию: он уведомляет, но не отправляет автоматических торговых запросов. CLOSE ALL пытается закрыть все позиции счета после нарушения лимита, при настройке удаляет все отложенные ордера и включает LOCK ON.
Утилита не может выключить другие EA. LOCK ON обнаруживает и повторно обрабатывает оставшуюся или новую экспозицию после ее появления; он не блокирует ордер до отправки брокеру.
Кнопки и уведомления
- CLOSE ALL — закрыть все позиции
- DELETE PENDING — удалить все отложенные ордера
- RESET GUARD — установить текущую equity как новую дневную базу и пик, снять LOCK ON
Подтверждение Yes/No включено по умолчанию. Перемещайте панель, удерживая синюю шапку или MOVE. Одинаковое активное нарушение не уведомляется каждый цикл. Для Push задайте MetaQuotes ID в Tools > Options > Notifications.
Безопасный тест
- На демо-счете оставьте ALERT ONLY.
- Задайте небольшой временный лимит плавающего убытка и откройте минимальную ручную позицию.
- Проверьте одно уведомление и отсутствие автозакрытия.
- Отдельно проверьте CLOSE ALL и DELETE PENDING.
- Только затем тестируйте автоматический CLOSE ALL и LOCK ON; после теста верните ALERT ONLY.
Algo Trading нужен для запросов закрытия и удаления, но не для отображения. Поддерживаются MT5, hedging, netting и exchange. В netting распределение по Magic может отличаться. DLL, WebRequest и внешние сервисы не используются. Прибыль, полное предотвращение убытков и исполнение точно на лимите не гарантируются.