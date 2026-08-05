NINJA EA PORTFOLIO GUARD MT5

NINJA EA Portfolio Guard MT5 — утилита мониторинга и управления риском всего счета MetaTrader 5. Один экземпляр на одном графике показывает ручные сделки и несколько EA по Magic Number. Программа не прогнозирует рынок, не создает сигналы и не открывает новые сделки.

Важная область действия

CLOSE ALL, DELETE PENDING и автоматическая защита действуют на весь счет, а не только на символ графика. Они могут затронуть ручные сделки, все Magic Number, все EA и все символы. Используйте один экземпляр на счет и сначала тестируйте на демо-счете.

Панель и аналитика

Balance, Equity, Floating, Free margin и Margin

Результат дня с плавающим P/L, недельный и месячный реализованный P/L

Equity DD от сохраненного пика и Closed DD

Positions, общий объем Lots и Pending всего счета

Статусы NORMAL, WATCH, DANGER и MAX USE

Для каждого Magic Number отображаются P/L за 7/14/30 дней, PF и процент побед за 30 дней, максимальная серия убытков, текущие позиции, объем и плавающий P/L. Magic 0 можно показывать как Manual. Пустое значение или AUTO включает автоматическое обнаружение; псевдонимы задаются, например, 0=Manual;123456=Ninja Trinity.

Лимиты

Дневной убыток equity в процентах от скорректированной базы — по умолчанию 4%

Дневной убыток и текущий плавающий убыток в валюте счета

Просадка от сохраненного пика equity — по умолчанию 10%

Максимум открытых позиций и общий объем

Порог WATCH — по умолчанию 80%

Ноль отключает отдельный лимит. Задержки, проскальзывание, гэпы, закрытый рынок, отклонение запроса и ограничения брокера могут привести к превышению установленного значения.

Режимы защиты

ALERT ONLY — безопасный режим по умолчанию: он уведомляет, но не отправляет автоматических торговых запросов. CLOSE ALL пытается закрыть все позиции счета после нарушения лимита, при настройке удаляет все отложенные ордера и включает LOCK ON.

Утилита не может выключить другие EA. LOCK ON обнаруживает и повторно обрабатывает оставшуюся или новую экспозицию после ее появления; он не блокирует ордер до отправки брокеру.

Кнопки и уведомления

CLOSE ALL — закрыть все позиции

DELETE PENDING — удалить все отложенные ордера

RESET GUARD — установить текущую equity как новую дневную базу и пик, снять LOCK ON

Подтверждение Yes/No включено по умолчанию. Перемещайте панель, удерживая синюю шапку или MOVE. Одинаковое активное нарушение не уведомляется каждый цикл. Для Push задайте MetaQuotes ID в Tools > Options > Notifications.

Безопасный тест

На демо-счете оставьте ALERT ONLY. Задайте небольшой временный лимит плавающего убытка и откройте минимальную ручную позицию. Проверьте одно уведомление и отсутствие автозакрытия. Отдельно проверьте CLOSE ALL и DELETE PENDING. Только затем тестируйте автоматический CLOSE ALL и LOCK ON; после теста верните ALERT ONLY.

Algo Trading нужен для запросов закрытия и удаления, но не для отображения. Поддерживаются MT5, hedging, netting и exchange. В netting распределение по Magic может отличаться. DLL, WebRequest и внешние сервисы не используются. Прибыль, полное предотвращение убытков и исполнение точно на лимите не гарантируются.