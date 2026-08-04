Ninja Trend Matrix MT5

Ninja Trend Matrix MT5

Ninja Trend Matrix MT5 — индикатор для MetaTrader 5, который объединяет направление тренда на нескольких таймфреймах, относительную силу и волатильность на основе ATR в одной панели. Он помогает быстро оценить рыночную среду перед самостоятельным решением или использованием другой торговой системы.

Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он не показывает стрелки входа, уровни TP/SL, процент выигрышных сделок или прогноз прибыли.

Основные функции

  • Классификация каждого выбранного таймфрейма: STRONG UP, UP, RANGE, DOWN, STRONG DOWN или N/A
  • Относительная сила тренда от 0 до 100
  • Волатильность по ATR: LOW, NORMAL, HIGH или SHOCK
  • Совместный анализ EMA 20/50, наклона EMA, структуры максимумов/минимумов, ADX и +DI/-DI
  • Расчёт по закрытым барам, а не по формирующейся свече
  • Перетаскивание панели, сворачивание, автоматическая компоновка и компактная сетка

Таймфреймы

Режим DEFAULT показывает M5, M15, H1, H4 и D1. В режиме CUSTOM можно указать список через запятую, например M1,M5,M30,H1,W1,MN1. Режим ALL показывает все 21 стандартных таймфрейма MT5 от M1 до MN1.

Общее состояние и уведомления

Панель отображает BULLISH ALIGNMENT, BULLISH BIAS, MIXED, RANGE, BEARISH BIAS или BEARISH ALIGNMENT. Всплывающее, звуковое и push-уведомление можно включить только для полного совпадения всех выбранных таймфреймов вверх или вниз. RANGE и N/A не считаются полным совпадением. Одно и то же состояние не повторяется каждую минуту.

Обновление и инструменты

Стандартный интервал обновления — 60 секунд. Пока история загружается, недоступные таймфреймы показывают N/A и повторно проверяются каждые пять секунд. После подготовки данных расчёт обновляется только при появлении нового закрытого бара соответствующего таймфрейма. Анализируется текущий символ графика с префиксом или суффиксом брокера. При наличии достаточной истории можно использовать Forex, металлы, индексы, акции и CFD на криптовалюты.

DLL и WebRequest не используются. Спред показан в пунктах брокера, время обновления — серверное время брокера. W1 и MN1 могут временно показывать N/A во время загрузки истории.

Важно

Показатель силы не является вероятностью, ожидаемой доходностью или торговым сигналом. Индикатор предназначен только для анализа, не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результат.

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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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