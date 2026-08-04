Ninja Trend Matrix MT5

Ninja Trend Matrix MT5 — индикатор для MetaTrader 5, который объединяет направление тренда на нескольких таймфреймах, относительную силу и волатильность на основе ATR в одной панели. Он помогает быстро оценить рыночную среду перед самостоятельным решением или использованием другой торговой системы.

Индикатор не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он не показывает стрелки входа, уровни TP/SL, процент выигрышных сделок или прогноз прибыли.

Основные функции

Классификация каждого выбранного таймфрейма: STRONG UP, UP, RANGE, DOWN, STRONG DOWN или N/A

Относительная сила тренда от 0 до 100

Волатильность по ATR: LOW, NORMAL, HIGH или SHOCK

Совместный анализ EMA 20/50, наклона EMA, структуры максимумов/минимумов, ADX и +DI/-DI

Расчёт по закрытым барам, а не по формирующейся свече

Перетаскивание панели, сворачивание, автоматическая компоновка и компактная сетка

Таймфреймы

Режим DEFAULT показывает M5, M15, H1, H4 и D1. В режиме CUSTOM можно указать список через запятую, например M1,M5,M30,H1,W1,MN1. Режим ALL показывает все 21 стандартных таймфрейма MT5 от M1 до MN1.

Общее состояние и уведомления

Панель отображает BULLISH ALIGNMENT, BULLISH BIAS, MIXED, RANGE, BEARISH BIAS или BEARISH ALIGNMENT. Всплывающее, звуковое и push-уведомление можно включить только для полного совпадения всех выбранных таймфреймов вверх или вниз. RANGE и N/A не считаются полным совпадением. Одно и то же состояние не повторяется каждую минуту.

Обновление и инструменты

Стандартный интервал обновления — 60 секунд. Пока история загружается, недоступные таймфреймы показывают N/A и повторно проверяются каждые пять секунд. После подготовки данных расчёт обновляется только при появлении нового закрытого бара соответствующего таймфрейма. Анализируется текущий символ графика с префиксом или суффиксом брокера. При наличии достаточной истории можно использовать Forex, металлы, индексы, акции и CFD на криптовалюты.

DLL и WebRequest не используются. Спред показан в пунктах брокера, время обновления — серверное время брокера. W1 и MN1 могут временно показывать N/A во время загрузки истории.

Важно

Показатель силы не является вероятностью, ожидаемой доходностью или торговым сигналом. Индикатор предназначен только для анализа, не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результат.