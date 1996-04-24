Goldforge Gold Signals
- Индикаторы
-
Atsushi KatayamaI develop and test MetaTrader 5 Expert Advisors with a focus on backtesting, forward testing, and risk management.
My products do not rely on martingale, grid, or averaging strategies.
- Версия: 1.24
- Активации: 5
Goldforge Gold Signals
Обзор
Goldforge Gold Signals — это сигнальный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для XAUUSD (золото). Он анализирует только завершённые свечи M5 и использует подтверждение M15 и старших таймфреймов, отображая на графике возможные сигналы на покупку и продажу.
Рекомендуемый таймфрейм графика — M5. При изменении видимого таймфрейма расчётный механизм продолжает работать на базе M5. Продукт не открывает и не сопровождает сделки автоматически. Пользователь самостоятельно принимает торговые решения и размещает ордера.
Основные функции
- Расчёт по закрытым свечам; после закрытия исходной свечи стрелка не перемещается
- Логика M5/M15 для токийской/азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий
- Три режима частоты: QUALITY, BALANCED и HIGH FREQUENCY
- Стрелки BUY/SELL с уровнями Entry, TP, SL и плановым Time Exit
- Три уровня относительной силы: STR 3, STR 2 и STR 1
- Панель тренда по пяти таймфреймам
- Всплывающие, мобильные push-, email- и звуковые уведомления
- Автоматическое определение смещения времени брокера относительно UTC и ручной режим
Режимы сигналов
QUALITY: минимальный и наиболее избирательный набор сигналов.
BALANCED: режим QUALITY плюс логика ускорения тренда M15.
HIGH FREQUENCY: объединяет доступные алгоритмы M5/M15 для Азии, Лондона и Нью-Йорка. При нескольких условиях на одной свече выбирается сигнал с наивысшим приоритетом; за скользящий 15-минутный интервал отображается не более двух сигналов. Если условия тренда, спреда, волатильности и закрытой свечи не совпадают, индикатор не создаёт сигнал принудительно, поэтому периоды без сигналов являются нормальными.
Оценка силы
STR 3: внутренний Grade A, самый сильный относительный класс индикатора.
STR 2: внутренний Grade B, стандартный класс.
STR 1: внутренний Grade C, более низкий относительный класс.
STR — это относительная внутренняя оценка, а не фиксированная вероятность выигрыша и не гарантия прибыльной сделки. Значок STR отображается у трёх последних стрелок; сведения о более старых стрелках доступны при наведении курсора.
Отображение на графике
На графике остаются только последний комплект линий TP/SL и два предыдущих. Бесконечные линии через весь график не используются. Последний комплект отображается короткими сплошными отрезками с подписями, а два предыдущих — более короткими пунктирными отрезками без текста. Точное плановое время Time Exit доступно на панели и во всплывающей подсказке.
Историческое исследование
В исследовании использовались предоставленные пользователем данные Dukascopy Bid/Ask: 534 144 свечи M5 в UTC за период с 1 января 2019 года по 22 июля 2026 года. Реконструкция режима HIGH FREQUENCY включала 12 243 сигнала, долю выигрышных сигналов 59,32%, profit factor 1,079 и в среднем 5,21 сигнала на торговый день. Отдельный токийско-азиатский модуль AT15 включал 603 сигнала, долю выигрышных сигналов 62,85% и profit factor 1,303.
Эти значения получены во внешней исследовательской реконструкции и не являются результатами нетронутого форвард-теста или отчётом реального счёта MT5. Если TP и SL достигались внутри одной свечи M5, сначала учитывался SL. Комиссии, свопы, стоимость финансирования, отклонённые ордера, влияние на рынок и налоги не включены. Котировки, спреды, спецификации символа и история цен брокера могут изменить результат. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Рекомендуемые настройки
- Символ: XAUUSD или соответствующий символ золота у брокера
- Рекомендуемый таймфрейм: M5
- Режим времени: обычно GF_TIME_AUTO
- GF_TIME_MANUAL следует использовать только при необходимости указать известное смещение UTC для тестера или исторических данных
Входные параметры
- Signal frequency preset: выбор QUALITY, BALANCED или HIGH FREQUENCY
- Popup alert: всплывающее уведомление на экране
- Mobile push notification: push-уведомление в мобильный MetaTrader
- Email alert: уведомление по электронной почте
- Sound alert: звуковое уведомление
- Broker UTC-offset mode: автоматическая или ручная настройка смещения времени
- Manual broker UTC offset: смещение UTC для ручного режима
Важная информация
Это индикатор, а не автоматический торговый советник. Сигналы на разных свечах независимы и могут перекрываться по времени. Продукт не ограничивается одной открытой позицией. Для каждого сигнала задан SL; сетка и мартингейл не используются. Перед использованием на реальном счёте проверьте работу на демо-счёте и данных своего брокера.