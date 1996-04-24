Goldforge Gold Signals

Goldforge Gold Signals

Обзор

Goldforge Gold Signals — это сигнальный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для XAUUSD (золото). Он анализирует только завершённые свечи M5 и использует подтверждение M15 и старших таймфреймов, отображая на графике возможные сигналы на покупку и продажу.

Рекомендуемый таймфрейм графика — M5. При изменении видимого таймфрейма расчётный механизм продолжает работать на базе M5. Продукт не открывает и не сопровождает сделки автоматически. Пользователь самостоятельно принимает торговые решения и размещает ордера.

Основные функции

- Расчёт по закрытым свечам; после закрытия исходной свечи стрелка не перемещается
- Логика M5/M15 для токийской/азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий
- Три режима частоты: QUALITY, BALANCED и HIGH FREQUENCY
- Стрелки BUY/SELL с уровнями Entry, TP, SL и плановым Time Exit
- Три уровня относительной силы: STR 3, STR 2 и STR 1
- Панель тренда по пяти таймфреймам
- Всплывающие, мобильные push-, email- и звуковые уведомления
- Автоматическое определение смещения времени брокера относительно UTC и ручной режим

Режимы сигналов

QUALITY: минимальный и наиболее избирательный набор сигналов.

BALANCED: режим QUALITY плюс логика ускорения тренда M15.

HIGH FREQUENCY: объединяет доступные алгоритмы M5/M15 для Азии, Лондона и Нью-Йорка. При нескольких условиях на одной свече выбирается сигнал с наивысшим приоритетом; за скользящий 15-минутный интервал отображается не более двух сигналов. Если условия тренда, спреда, волатильности и закрытой свечи не совпадают, индикатор не создаёт сигнал принудительно, поэтому периоды без сигналов являются нормальными.

Оценка силы

STR 3: внутренний Grade A, самый сильный относительный класс индикатора.

STR 2: внутренний Grade B, стандартный класс.

STR 1: внутренний Grade C, более низкий относительный класс.

STR — это относительная внутренняя оценка, а не фиксированная вероятность выигрыша и не гарантия прибыльной сделки. Значок STR отображается у трёх последних стрелок; сведения о более старых стрелках доступны при наведении курсора.

Отображение на графике

На графике остаются только последний комплект линий TP/SL и два предыдущих. Бесконечные линии через весь график не используются. Последний комплект отображается короткими сплошными отрезками с подписями, а два предыдущих — более короткими пунктирными отрезками без текста. Точное плановое время Time Exit доступно на панели и во всплывающей подсказке.

Историческое исследование

В исследовании использовались предоставленные пользователем данные Dukascopy Bid/Ask: 534 144 свечи M5 в UTC за период с 1 января 2019 года по 22 июля 2026 года. Реконструкция режима HIGH FREQUENCY включала 12 243 сигнала, долю выигрышных сигналов 59,32%, profit factor 1,079 и в среднем 5,21 сигнала на торговый день. Отдельный токийско-азиатский модуль AT15 включал 603 сигнала, долю выигрышных сигналов 62,85% и profit factor 1,303.

Эти значения получены во внешней исследовательской реконструкции и не являются результатами нетронутого форвард-теста или отчётом реального счёта MT5. Если TP и SL достигались внутри одной свечи M5, сначала учитывался SL. Комиссии, свопы, стоимость финансирования, отклонённые ордера, влияние на рынок и налоги не включены. Котировки, спреды, спецификации символа и история цен брокера могут изменить результат. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Рекомендуемые настройки

- Символ: XAUUSD или соответствующий символ золота у брокера
- Рекомендуемый таймфрейм: M5
- Режим времени: обычно GF_TIME_AUTO
- GF_TIME_MANUAL следует использовать только при необходимости указать известное смещение UTC для тестера или исторических данных

Входные параметры

- Signal frequency preset: выбор QUALITY, BALANCED или HIGH FREQUENCY
- Popup alert: всплывающее уведомление на экране
- Mobile push notification: push-уведомление в мобильный MetaTrader
- Email alert: уведомление по электронной почте
- Sound alert: звуковое уведомление
- Broker UTC-offset mode: автоматическая или ручная настройка смещения времени
- Manual broker UTC offset: смещение UTC для ручного режима

Важная информация

Это индикатор, а не автоматический торговый советник. Сигналы на разных свечах независимы и могут перекрываться по времени. Продукт не ограничивается одной открытой позицией. Для каждого сигнала задан SL; сетка и мартингейл не используются. Перед использованием на реальном счёте проверьте работу на демо-счёте и данных своего брокера.
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5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
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