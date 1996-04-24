Goldforge Gold Signals





Обзор





Goldforge Gold Signals — это сигнальный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для XAUUSD (золото). Он анализирует только завершённые свечи M5 и использует подтверждение M15 и старших таймфреймов, отображая на графике возможные сигналы на покупку и продажу.





Рекомендуемый таймфрейм графика — M5. При изменении видимого таймфрейма расчётный механизм продолжает работать на базе M5. Продукт не открывает и не сопровождает сделки автоматически. Пользователь самостоятельно принимает торговые решения и размещает ордера.





Основные функции





- Расчёт по закрытым свечам; после закрытия исходной свечи стрелка не перемещается

- Логика M5/M15 для токийской/азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий

- Три режима частоты: QUALITY, BALANCED и HIGH FREQUENCY

- Стрелки BUY/SELL с уровнями Entry, TP, SL и плановым Time Exit

- Три уровня относительной силы: STR 3, STR 2 и STR 1

- Панель тренда по пяти таймфреймам

- Всплывающие, мобильные push-, email- и звуковые уведомления

- Автоматическое определение смещения времени брокера относительно UTC и ручной режим





Режимы сигналов





QUALITY: минимальный и наиболее избирательный набор сигналов.





BALANCED: режим QUALITY плюс логика ускорения тренда M15.





HIGH FREQUENCY: объединяет доступные алгоритмы M5/M15 для Азии, Лондона и Нью-Йорка. При нескольких условиях на одной свече выбирается сигнал с наивысшим приоритетом; за скользящий 15-минутный интервал отображается не более двух сигналов. Если условия тренда, спреда, волатильности и закрытой свечи не совпадают, индикатор не создаёт сигнал принудительно, поэтому периоды без сигналов являются нормальными.





Оценка силы





STR 3: внутренний Grade A, самый сильный относительный класс индикатора.





STR 2: внутренний Grade B, стандартный класс.





STR 1: внутренний Grade C, более низкий относительный класс.





STR — это относительная внутренняя оценка, а не фиксированная вероятность выигрыша и не гарантия прибыльной сделки. Значок STR отображается у трёх последних стрелок; сведения о более старых стрелках доступны при наведении курсора.





Отображение на графике





На графике остаются только последний комплект линий TP/SL и два предыдущих. Бесконечные линии через весь график не используются. Последний комплект отображается короткими сплошными отрезками с подписями, а два предыдущих — более короткими пунктирными отрезками без текста. Точное плановое время Time Exit доступно на панели и во всплывающей подсказке.





Историческое исследование





В исследовании использовались предоставленные пользователем данные Dukascopy Bid/Ask: 534 144 свечи M5 в UTC за период с 1 января 2019 года по 22 июля 2026 года. Реконструкция режима HIGH FREQUENCY включала 12 243 сигнала, долю выигрышных сигналов 59,32%, profit factor 1,079 и в среднем 5,21 сигнала на торговый день. Отдельный токийско-азиатский модуль AT15 включал 603 сигнала, долю выигрышных сигналов 62,85% и profit factor 1,303.





Эти значения получены во внешней исследовательской реконструкции и не являются результатами нетронутого форвард-теста или отчётом реального счёта MT5. Если TP и SL достигались внутри одной свечи M5, сначала учитывался SL. Комиссии, свопы, стоимость финансирования, отклонённые ордера, влияние на рынок и налоги не включены. Котировки, спреды, спецификации символа и история цен брокера могут изменить результат. Прошлые результаты не гарантируют будущих.





Рекомендуемые настройки





- Символ: XAUUSD или соответствующий символ золота у брокера

- Рекомендуемый таймфрейм: M5

- Режим времени: обычно GF_TIME_AUTO

- GF_TIME_MANUAL следует использовать только при необходимости указать известное смещение UTC для тестера или исторических данных





Входные параметры





- Signal frequency preset: выбор QUALITY, BALANCED или HIGH FREQUENCY

- Popup alert: всплывающее уведомление на экране

- Mobile push notification: push-уведомление в мобильный MetaTrader

- Email alert: уведомление по электронной почте

- Sound alert: звуковое уведомление

- Broker UTC-offset mode: автоматическая или ручная настройка смещения времени

- Manual broker UTC offset: смещение UTC для ручного режима





Важная информация





Это индикатор, а не автоматический торговый советник. Сигналы на разных свечах независимы и могут перекрываться по времени. Продукт не ограничивается одной открытой позицией. Для каждого сигнала задан SL; сетка и мартингейл не используются. Перед использованием на реальном счёте проверьте работу на демо-счёте и данных своего брокера.