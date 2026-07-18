MTFOpenLineEn

Обзор

Multi Timeframe Open Lines — это удобный индикатор для MetaTrader 5, который отображает уровни цен открытия выбранных таймфреймов непосредственно на текущем графике.

Можно отображать цены открытия старших, младших и одинаковых таймфреймов.

Например, на графике H1 можно отображать цены открытия H4 и D1. Также можно отображать цены открытия M15 на графике H1.

Индикатор поддерживает до трех независимо настраиваемых таймфреймов.

Это вспомогательный инструмент для визуального анализа графика. Индикатор не формирует торговые сигналы, не открывает сделки, не изменяет позиции и не закрывает ордера.

Принцип работы

Каждая линия цены открытия отображается от начала выбранного периода до начала следующего периода.

Это позволяет определить, к какому периоду относится цена открытия, а также увидеть, находится ли текущая рыночная цена выше или ниже этого уровня.

Можно также отображать цену открытия текущего активного периода. Данные обновляются автоматически.

Основные функции

  • Одновременное отображение цен открытия трех таймфреймов

  • Поддержка старших, младших и одинаковых таймфреймов

  • Отдельное включение и отключение каждого таймфрейма

  • Индивидуальная настройка цвета, стиля и толщины линий

  • Настраиваемое количество исторических периодов

  • Отображение цены открытия текущего периода

  • Соединение последовательных уровней вертикальными линиями

  • Отображение последних цен открытия в правой части графика

  • Настройка размера текста меток

  • Настройка интервала обновления

  • Работа с текущим символом графика

Примеры использования

  • Отображение цен открытия H4 и D1 на графике H1

  • Отображение цен открытия H1, H4 и D1 на графике M15

  • Отображение цены открытия M15 на графике H1

  • Отображение цен открытия H1, D1 и W1 на графике M5

Входные параметры

Таймфрейм 1

  • Enable timeframe 1: включает или отключает первую линию

  • Timeframe 1: выбирает таймфрейм первой цены открытия

  • Line color 1: устанавливает цвет линии и метки

  • Line style 1: устанавливает стиль линии

  • Line width 1-5: устанавливает толщину линии от 1 до 5

Таймфрейм 2

  • Enable timeframe 2: включает или отключает вторую линию

  • Timeframe 2: выбирает таймфрейм второй цены открытия

  • Line color 2: устанавливает цвет линии и метки

  • Line style 2: устанавливает стиль линии

  • Line width 1-5: устанавливает толщину линии от 1 до 5

Таймфрейм 3

  • Enable timeframe 3: включает или отключает третью линию

  • Timeframe 3: выбирает таймфрейм третьей цены открытия

  • Line color 3: устанавливает цвет линии и метки

  • Line style 3: устанавливает стиль линии

  • Line width 1-5: устанавливает толщину линии от 1 до 5

Общие настройки

  • Number of historical open periods: количество отображаемых исторических периодов

  • Show current period open: отображает цену открытия текущего периода

  • Connect steps with vertical lines: соединяет последовательные уровни вертикальными линиями

  • Show latest open labels: отображает название таймфрейма и последнюю цену открытия справа

  • Label font size: устанавливает размер текста меток

  • Refresh interval (seconds): устанавливает интервал обновления в секундах

  • Object name prefix: префикс объектов графика, который обычно не требуется изменять

Примечания

Цены открытия и границы периодов рассчитываются на основе котировок и серверного времени брокера. Поэтому время открытия дневных и недельных периодов может различаться у разных брокеров.

При отображении младшего таймфрейма на графике старшего таймфрейма линии будут короткими и могут перекрываться в зависимости от масштаба графика.

Если необходимые исторические данные еще не загружены в MetaTrader 5, прошлые линии могут отображаться не сразу.

Индикатор предназначен только для визуального анализа графика и не гарантирует торговых результатов.


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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Ninja Kurohayate Eurusd
Atsushi Katayama
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Ninja EA Portfolio Guard MT5
Atsushi Katayama
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Atsushi Katayama
Утилиты
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NINJA Market Radar MT5
Atsushi Katayama
Утилиты
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