MTFOpenLineEn

Обзор

Multi Timeframe Open Lines — это удобный индикатор для MetaTrader 5, который отображает уровни цен открытия выбранных таймфреймов непосредственно на текущем графике.

Можно отображать цены открытия старших, младших и одинаковых таймфреймов.

Например, на графике H1 можно отображать цены открытия H4 и D1. Также можно отображать цены открытия M15 на графике H1.

Индикатор поддерживает до трех независимо настраиваемых таймфреймов.

Это вспомогательный инструмент для визуального анализа графика. Индикатор не формирует торговые сигналы, не открывает сделки, не изменяет позиции и не закрывает ордера.

Принцип работы

Каждая линия цены открытия отображается от начала выбранного периода до начала следующего периода.

Это позволяет определить, к какому периоду относится цена открытия, а также увидеть, находится ли текущая рыночная цена выше или ниже этого уровня.

Можно также отображать цену открытия текущего активного периода. Данные обновляются автоматически.

Основные функции

Одновременное отображение цен открытия трех таймфреймов

Поддержка старших, младших и одинаковых таймфреймов

Отдельное включение и отключение каждого таймфрейма

Индивидуальная настройка цвета, стиля и толщины линий

Настраиваемое количество исторических периодов

Отображение цены открытия текущего периода

Соединение последовательных уровней вертикальными линиями

Отображение последних цен открытия в правой части графика

Настройка размера текста меток

Настройка интервала обновления

Работа с текущим символом графика

Примеры использования

Отображение цен открытия H4 и D1 на графике H1

Отображение цен открытия H1, H4 и D1 на графике M15

Отображение цены открытия M15 на графике H1

Отображение цен открытия H1, D1 и W1 на графике M5

Входные параметры

Таймфрейм 1

Enable timeframe 1: включает или отключает первую линию

Timeframe 1: выбирает таймфрейм первой цены открытия

Line color 1: устанавливает цвет линии и метки

Line style 1: устанавливает стиль линии

Line width 1-5: устанавливает толщину линии от 1 до 5

Таймфрейм 2

Enable timeframe 2: включает или отключает вторую линию

Timeframe 2: выбирает таймфрейм второй цены открытия

Line color 2: устанавливает цвет линии и метки

Line style 2: устанавливает стиль линии

Line width 1-5: устанавливает толщину линии от 1 до 5

Таймфрейм 3

Enable timeframe 3: включает или отключает третью линию

Timeframe 3: выбирает таймфрейм третьей цены открытия

Line color 3: устанавливает цвет линии и метки

Line style 3: устанавливает стиль линии

Line width 1-5: устанавливает толщину линии от 1 до 5

Общие настройки

Number of historical open periods: количество отображаемых исторических периодов

Show current period open: отображает цену открытия текущего периода

Connect steps with vertical lines: соединяет последовательные уровни вертикальными линиями

Show latest open labels: отображает название таймфрейма и последнюю цену открытия справа

Label font size: устанавливает размер текста меток

Refresh interval (seconds): устанавливает интервал обновления в секундах

Object name prefix: префикс объектов графика, который обычно не требуется изменять

Примечания

Цены открытия и границы периодов рассчитываются на основе котировок и серверного времени брокера. Поэтому время открытия дневных и недельных периодов может различаться у разных брокеров.

При отображении младшего таймфрейма на графике старшего таймфрейма линии будут короткими и могут перекрываться в зависимости от масштаба графика.

Если необходимые исторические данные еще не загружены в MetaTrader 5, прошлые линии могут отображаться не сразу.

Индикатор предназначен только для визуального анализа графика и не гарантирует торговых результатов.