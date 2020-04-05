Ninja Trinity XAU

Ninja Trinity XAU Обзор Ninja Trinity XAU — мультистратегический советник для XAUUSD в MetaTrader 5. Сигнальный модуль использует данные M5 и, при необходимости, рыночный контекст старших таймфреймов. Портфель объединяет три функциональные роли: - Покупки и импульс: пробой, ретест, импульс, поддержка и разворот - Продажи: пробой вниз, продолжение и разворот в медвежьем режиме - Общее управление: определение режима рынка, память результатов за 3/9/18 недель, контроль просадки и проверка исполнения Советник не использует сетку, мартингейл или усреднение для восстановления убытка. Внутренние настройки стратегий защищены. В v1.48 пользователю доступны только два входных параметра. Новое в v1.48 - Независимая виртуальная история A–N по закрытым барам M5 - Три окна оценки: 21, 63 и 126 дней, то есть 3, 9 и 18 недель - Контроллер режимов: диапазон, бычий и медвежий тренд, пробой, переход и всплеск волатильности - Три профиля автокомпаундинга: Conservative 0.60x, Balanced 1.00x и Aggressive 1.25x - Conservative 0.60x выбран новым значением по умолчанию - Сворачиваемая панель Capital & Lot Guide в левом нижнем углу - Ускоренный тестер благодаря общим данным цен и индикаторов - Возобновляемое восстановление виртуальной истории и кэша Виртуальный модуль не отправляет ордера и не изменяет баланс. Он формирует контекст результатов для внутреннего риск-контроля. Проверенный торговый путь v1.47 отделен от виртуального модуля и может работать во время подготовки истории. Режимы 0. Fixed Lot Для каждой новой позиции запрашивается объем из FixedLot_Lots. Он должен соответствовать минимуму, максимуму и шагу брокера. Фиксированный лот не означает фиксированный денежный риск. 1. Auto Compounding — Conservative 0.60x Рекомендуемый режим по умолчанию в v1.48. Использует 60% исходного автоматического масштаба риска. Это менее рискованный из трех автоматических профилей, но и он может привести к значительной просадке и убыткам. 2. Auto Compounding — Balanced 1.00x Сохраняет исходный масштаб риска проверенного ядра. Высокорисковый режим. 3. Auto Compounding — Aggressive 1.25x Использует 125% исходного масштаба риска. Очень высокий риск. Больший баланс не делает этот режим безопасным. FixedLot_Lots используется только в режиме 0. Ориентир по капиталу и лоту - Менее 600 USD: только демо; реальная торговля не проверена - 600–1 199 USD: Fixed Lot 0.01 как менее рискованный ориентир - От 1 200 USD: не более 0.01 фиксированного лота на каждые 600 USD либо Conservative 0.60x - Balanced 1.00x: повышенный риск - Aggressive 1.25x: высокий риск Панель носит информационный характер, не меняет режим и не гарантирует безопасность. Контроль портфеля и исполнения - Закрытые дневные данные корректируют риск покупок и продаж - Контроллер режимов обновляется каждые 60 секунд и требует подтверждения тремя закрытыми барами - Риск новых позиций снижается при росте просадки портфеля - Перед входом проверяются спред, волатильность и торговая сессия - Проверяются объем, свободная маржа, режим исполнения, размер тика, расстояние стопа и ограничения брокера - После перезапуска восстанавливаются счетчики сделок за день и максимум equity - Виртуальная история кэшируется и продолжается после обычного перезапуска - DLL, WebRequest и внешние сервисы не используются Рекомендуемая установка - Платформа: MetaTrader 5 - Символ: XAUUSD или эквивалентный GOLD у брокера - График: XAUUSD M5 - Тип счета: предпочтительно hedging - Исполнение: низкий спред и стабильное исполнение - VPS: рекомендуется для непрерывной работы Установите один экземпляр на один график XAUUSD. Внутренний модуль продолжает использовать M5 при изменении видимого таймфрейма. Другие символы, включая EURUSD, не проверялись. Параметры - Operation_Mode - 0 Fixed Lot - 1 Conservative 0.60x — по умолчанию - 2 Balanced 1.00x — повышенный риск - 3 Aggressive 1.25x — высокий риск - FixedLot_Lots Используется только при Operation_Mode = 0. Исторический тест Ниже приведены результаты тестера MetaTrader 5, а не реального счета. - Советник: Ninja Trinity XAU v1.48 Fast7 - Символ: пользовательский XAUUSD-dukatest - Данные: импортированные исторические тики Dukascopy - Таймфрейм: M5 - Период: 2020.01.01–2026.07.21 - Модель: Every tick - Начальный депозит: 10,000 USD - Плечо: 1:100 - Режим: Conservative 0.60x - Качество истории: 98% - Сделок: 3,164 - Чистая прибыль: 8,597,200.71 USD - Конечный баланс: 8,607,200.71 USD - Profit Factor: 2.77 - Максимальная относительная просадка equity: 32.25% - Минимальный уровень маржи: 231.81% - Задержка тестера: идеальное исполнение без задержки - Комиссия тестера: 0.00 USD Во всех трех автоматических профилях было одинаково 3,164 входа и выхода. Отличался только масштаб риска лота: - Conservative 0.60x: баланс 8,607,200.71 USD, PF 2.77, максимальная просадка equity 32.25% - Balanced 1.00x: баланс 22,845,816.50 USD, PF 2.32, максимальная просадка equity 36.84% - Aggressive 1.25x: баланс 26,707,225.67 USD, PF 2.18, максимальная просадка equity 43.48% Все профили достигли внутреннего лимита 100 лотов. Поэтому более высокий множитель риска не дал пропорционального роста конечного баланса. Отдельный ориентир ядра v1.47 с депозитом 600 USD и Fixed Lot 0.01 завершился балансом 6,420.68 USD, PF 1.57 и максимальной просадкой equity 25.45%. Это исторический ориентир, а не прогноз для реального счета. Риски и ограничения Большие конечные суммы получены за счет автокомпаундинга и внутреннего лимита 100 лотов. Их нельзя считать ожидаемым результатом реальной торговли. Тест использовал пользовательский символ, идеальное исполнение без задержки и комиссию 0.00 USD. В реальной торговле есть спред, проскальзывание, задержка и расходы брокера. Спецификации XAUUSD и история цен различаются у брокеров и могут существенно изменить частоту сделок, объем, маржу и результат. Перед реальной торговлей протестируйте советник на данных своего брокера и на демо-счете. Используйте только рисковый капитал и выбирайте режим и объем с учетом своего счета. Результаты тестирования не гарантируют будущую доходность.

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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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