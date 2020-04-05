Ninja Trinity XAU Обзор Ninja Trinity XAU — мультистратегический советник для XAUUSD в MetaTrader 5. Сигнальный модуль использует данные M5 и, при необходимости, рыночный контекст старших таймфреймов. Портфель объединяет три функциональные роли: - Покупки и импульс: пробой, ретест, импульс, поддержка и разворот - Продажи: пробой вниз, продолжение и разворот в медвежьем режиме - Общее управление: определение режима рынка, память результатов за 3/9/18 недель, контроль просадки и проверка исполнения Советник не использует сетку, мартингейл или усреднение для восстановления убытка. Внутренние настройки стратегий защищены. В v1.48 пользователю доступны только два входных параметра. Новое в v1.48 - Независимая виртуальная история A–N по закрытым барам M5 - Три окна оценки: 21, 63 и 126 дней, то есть 3, 9 и 18 недель - Контроллер режимов: диапазон, бычий и медвежий тренд, пробой, переход и всплеск волатильности - Три профиля автокомпаундинга: Conservative 0.60x, Balanced 1.00x и Aggressive 1.25x - Conservative 0.60x выбран новым значением по умолчанию - Сворачиваемая панель Capital & Lot Guide в левом нижнем углу - Ускоренный тестер благодаря общим данным цен и индикаторов - Возобновляемое восстановление виртуальной истории и кэша Виртуальный модуль не отправляет ордера и не изменяет баланс. Он формирует контекст результатов для внутреннего риск-контроля. Проверенный торговый путь v1.47 отделен от виртуального модуля и может работать во время подготовки истории. Режимы 0. Fixed Lot Для каждой новой позиции запрашивается объем из FixedLot_Lots. Он должен соответствовать минимуму, максимуму и шагу брокера. Фиксированный лот не означает фиксированный денежный риск. 1. Auto Compounding — Conservative 0.60x Рекомендуемый режим по умолчанию в v1.48. Использует 60% исходного автоматического масштаба риска. Это менее рискованный из трех автоматических профилей, но и он может привести к значительной просадке и убыткам. 2. Auto Compounding — Balanced 1.00x Сохраняет исходный масштаб риска проверенного ядра. Высокорисковый режим. 3. Auto Compounding — Aggressive 1.25x Использует 125% исходного масштаба риска. Очень высокий риск. Больший баланс не делает этот режим безопасным. FixedLot_Lots используется только в режиме 0. Ориентир по капиталу и лоту - Менее 600 USD: только демо; реальная торговля не проверена - 600–1 199 USD: Fixed Lot 0.01 как менее рискованный ориентир - От 1 200 USD: не более 0.01 фиксированного лота на каждые 600 USD либо Conservative 0.60x - Balanced 1.00x: повышенный риск - Aggressive 1.25x: высокий риск Панель носит информационный характер, не меняет режим и не гарантирует безопасность. Контроль портфеля и исполнения - Закрытые дневные данные корректируют риск покупок и продаж - Контроллер режимов обновляется каждые 60 секунд и требует подтверждения тремя закрытыми барами - Риск новых позиций снижается при росте просадки портфеля - Перед входом проверяются спред, волатильность и торговая сессия - Проверяются объем, свободная маржа, режим исполнения, размер тика, расстояние стопа и ограничения брокера - После перезапуска восстанавливаются счетчики сделок за день и максимум equity - Виртуальная история кэшируется и продолжается после обычного перезапуска - DLL, WebRequest и внешние сервисы не используются Рекомендуемая установка - Платформа: MetaTrader 5 - Символ: XAUUSD или эквивалентный GOLD у брокера - График: XAUUSD M5 - Тип счета: предпочтительно hedging - Исполнение: низкий спред и стабильное исполнение - VPS: рекомендуется для непрерывной работы Установите один экземпляр на один график XAUUSD. Внутренний модуль продолжает использовать M5 при изменении видимого таймфрейма. Другие символы, включая EURUSD, не проверялись. Параметры - Operation_Mode - 0 Fixed Lot - 1 Conservative 0.60x — по умолчанию - 2 Balanced 1.00x — повышенный риск - 3 Aggressive 1.25x — высокий риск - FixedLot_Lots Используется только при Operation_Mode = 0. Исторический тест Ниже приведены результаты тестера MetaTrader 5, а не реального счета. - Советник: Ninja Trinity XAU v1.48 Fast7 - Символ: пользовательский XAUUSD-dukatest - Данные: импортированные исторические тики Dukascopy - Таймфрейм: M5 - Период: 2020.01.01–2026.07.21 - Модель: Every tick - Начальный депозит: 10,000 USD - Плечо: 1:100 - Режим: Conservative 0.60x - Качество истории: 98% - Сделок: 3,164 - Чистая прибыль: 8,597,200.71 USD - Конечный баланс: 8,607,200.71 USD - Profit Factor: 2.77 - Максимальная относительная просадка equity: 32.25% - Минимальный уровень маржи: 231.81% - Задержка тестера: идеальное исполнение без задержки - Комиссия тестера: 0.00 USD Во всех трех автоматических профилях было одинаково 3,164 входа и выхода. Отличался только масштаб риска лота: - Conservative 0.60x: баланс 8,607,200.71 USD, PF 2.77, максимальная просадка equity 32.25% - Balanced 1.00x: баланс 22,845,816.50 USD, PF 2.32, максимальная просадка equity 36.84% - Aggressive 1.25x: баланс 26,707,225.67 USD, PF 2.18, максимальная просадка equity 43.48% Все профили достигли внутреннего лимита 100 лотов. Поэтому более высокий множитель риска не дал пропорционального роста конечного баланса. Отдельный ориентир ядра v1.47 с депозитом 600 USD и Fixed Lot 0.01 завершился балансом 6,420.68 USD, PF 1.57 и максимальной просадкой equity 25.45%. Это исторический ориентир, а не прогноз для реального счета. Риски и ограничения Большие конечные суммы получены за счет автокомпаундинга и внутреннего лимита 100 лотов. Их нельзя считать ожидаемым результатом реальной торговли. Тест использовал пользовательский символ, идеальное исполнение без задержки и комиссию 0.00 USD. В реальной торговле есть спред, проскальзывание, задержка и расходы брокера. Спецификации XAUUSD и история цен различаются у брокеров и могут существенно изменить частоту сделок, объем, маржу и результат. Перед реальной торговлей протестируйте советник на данных своего брокера и на демо-счете. Используйте только рисковый капитал и выбирайте режим и объем с учетом своего счета. Результаты тестирования не гарантируют будущую доходность.