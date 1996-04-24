Structure Flow and Trailing Stop

  • Индикаторы
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1052
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними.

Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся.

Линия потока

Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне, и слабо — когда цена идёт направленно, поэтому линия держится близко во время движения, не гоняясь за каждым колебанием в боковике. Ею управляют три параметра: окно измерения, а также самое быстрое и самое медленное допустимое сглаживание.

Шумовой фильтр удерживает линию на месте, пока цена не отошла от неё достаточно далеко, чтобы за ней стоило следовать. Порог задаётся в ATR, поэтому он масштабируется под инструмент, а не опирается на фиксированное значение в пунктах.

Трейлинг-стоп и его пять методов

Стоп продвигается только в направлении тренда. Он никогда не идёт против тренда и никогда не отступает, поэтому во время консолидации удерживает свой уровень, а не подползает к цене. Когда цена его пересекает, тренд разворачивается, и стоп переходит на другую сторону.

  • Разворотный пивот — привязан к последнему развороту линии потока либо к трейлингу по ATR, если тот оказывается ближе. Структурный: находится там, где рынок разворачивался в последний раз.
  • Трейлинг по ATR — фиксированное расстояние в ATR от линии потока, подтягиваемое бар за баром. Самый плавный из пяти, поскольку наследует сглаживание самой линии потока.
  • SuperTrend — полоса в ATR вокруг медианной цены каждого бара, разворот происходит при пересечении закрытием. Не плавный, а угловатый: он шагает вместе с барами, а не изгибается вместе со средней.
  • Chandelier — привязан к наивысшей или наинизшей точке линии потока за период. Выдерживает откаты, на которых более тесные методы уже разворачиваются.
  • Канал Дончиана — максимум максимумов и минимум минимумов за период, полностью без составляющей ATR. Самый широкий из пяти и самый медленный на разворот.

Поскольку они привязаны к разным вещам, они отвечают по-разному. На одном из скриншотов три метода показаны на одном и том же дневном графике биткоина: один медвежий уже 111 баров, другой медвежий 61 бар, третий бычий 20. Одни данные, одни настройки — три обоснованных прочтения. Какое подходит именно вам — вопрос о том, как вы торгуете, а не о том, какое из них верное.

На одном графике можно запустить несколько экземпляров, каждый со своим методом и своей панелью — именно так и сделан этот скриншот.

Панель состояния

На каждом баре оцениваются четыре условия: направление потока, его положение относительно полосы волатильности, свинговая структура рынка и величина текущего импульса. Панель показывает, сколько из них совпадает и в каком направлении, а также длительность тренда потока, режим волатильности и показатель сжатия.

Это описание того, где находится рынок, а не указание к действию. Совпадение четырёх условий описывает настоящее, но не предсказывает то, что последует дальше.

Панель можно разместить в любом углу или по центру по вертикали, а также переключить в компактный вид из двух строк, когда на графике работает несколько экземпляров.

Чтение из советника

Все восемь буферов доступны и документированы. Четыре из них вообще не отрисовываются — они существуют для того, чтобы советник читал выводы индикатора числами, а не выводил их из рисунка.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "StructureFlowTrailingStop"); double stop[], regime[]; ArraySetAsSeries(stop, true); ArraySetAsSeries(regime, true); CopyBuffer(h, 2, 0, 100, stop); // уровень трейлинг-стопа CopyBuffer(h, 7, 0, 100, regime); // 1..5, см. ниже

  • 0 — линия потока
  • 1 — индекс цвета линии потока
  • 2 — уровень трейлинг-стопа
  • 3 — индекс цвета стопа
  • 4 — качество условий, от 0 до 100
  • 5 — битовая маска условий: 1 поток, 2 волатильность, 4 структура, 8 импульс; значение 15 означает совпадение всех четырёх
  • 6 — направление тренда, +1 или −1
  • 7 — режим: 1 трендовый, 2 боковой, 3 сжатие, 4 расширение, 5 истощение

Особого внимания заслуживает буфер 7. Система, которая должна воздерживаться от торговли на ротационном рынке, может читать его напрямую, а не выводить собственное определение режима.

На одном из скриншотов показано окно данных с этими значениями и подписями на одном баре.

Входные параметры

  • Линия потока — окно адаптации, самое быстрое и самое медленное сглаживание и порог шума в ATR
  • Трейлинг-стоп — метод, период и множитель ATR, период канала и настройки пивотов
  • Структура рынка — сколько баров с каждой стороны образуют свинг и сколько пробоев подтверждают смену
  • Условия — порог импульса, сколько баров должен держаться режим, чтобы считаться, и насколько далеко назад вести оценку
  • Отображение — два цвета, а также угол панели, положение по вертикали, отступы, размер шрифта и компактный режим

Что показано на скриншотах

  • Дневной биткоин с тремя работающими методами — разворотный пивот, Chandelier и SuperTrend, каждый со своей панелью, расходятся в оценке одного и того же графика.
  • Окно данных — все доступные буферы на одном баре, включая режим и битовую маску условий.
  • US30 на пяти минутах — стоп идёт вплотную за устойчивым восстановлением, удерживая свой уровень на каждой паузе.
  • Дневное золото — полный цикл: стоп сопровождает рост, разворачивается на вершине, затем ведёт снижение.
  • Часовой AUDJPY, а также дневные ETHUSD, GOOGL и EURCAD — то же поведение на форексе, крипте и акциях.
  • Панель и окно параметров — все настройки и пять методов в выпадающем списке.

Поведение расчёта

Значения на закрытых барах окончательны. Формирующийся бар пересчитывается на каждом тике по копии внутреннего состояния, поэтому стоп реагирует на живую цену, тогда как состояние, от которого зависит история, продвигается лишь однажды — при закрытии бара. Трейлинг-стоп, обновляющийся только на закрытии, стоял бы на месте именно в те моменты, которые имеют значение.

Ничего не рисуется, пока расчёт не располагает необходимой историей, и ни одно значение не вычисляется по неполному окну, чтобы затем быть выведенным как полноценное.

Примечания

  • Рисуется на ценовом графике. Две видимые линии, без отдельного окна.
  • К одному графику можно подключить несколько экземпляров, каждый со своим методом и своей панелью. Двум экземплярам с одним и тем же методом следует задать разное положение панели.
  • Стоп — это уровень, а не ордер. Индикатор рисует, где находился бы трейлинг-стоп. Он не знает вашей позиции, не выставляет и не изменяет ордера и не управляет сделками.
  • Объёмные показатели используют тиковый объём, который предоставляет любой брокер.
  • Никаких внешних зависимостей. Все значения рассчитываются внутри индикатора. Он не вызывает другие индикаторы, поэтому нет хендлов, которые могли бы дать сбой, нечего устанавливать дополнительно и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикаторов.

Чем это является и чем не является

Это инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, он не выдаёт сигналов на покупку или продажу, не даёт инвестиционных рекомендаций и не открывает позиции и не управляет ими.

Стрелок входа здесь нет намеренно. Уровень стопа и число совпадающих условий описывают, где находится рынок; превратить это в решение — задача читателя, а не индикатора.

Он описывает, а не прогнозирует, и никаких заявлений о доходности не делается.

Бесплатная демоверсия работает в тестере стратегий. Поставьте её на те инструменты и таймфреймы, которыми вы действительно торгуете, попробуйте каждый из пяти методов стопа и оцените её на собственных графиках.

Другие инструменты этого разработчика

Я разрабатываю индикаторы и советники для MT5, уделяя особое внимание чистому, документированному коду без перерисовки: логика на закрытых барах, проверенные буферы и отсутствие зависимостей от других индикаторов.

Классификация режимов по пяти состояниям здесь та же, что и в Oscillator Regime Suite, где она применяется к рядам, производным от объёма, в отдельном окне, а не к цене на графике.

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Есть вопросы о расчёте, буферах или использовании индикатора в собственном советнике? Напишите мне в личные сообщения — с удовольствием отвечу.

Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT5/MQL5.

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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
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Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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