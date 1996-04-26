OBVCD Pro MT4

  • Индикаторы
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1052
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.20
  • Активации: 10

OBVCD Pro — это импульсный осциллятор, который применяет анализ конвергенции/дивергенции кБалансовый объем (OBV)вместо цены, сочетая адаптивные полосы волатильности с классификатором режимов с 5 состояниями, который можно прочитать визуально на графике или использовать непосредственно советником.

Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает конвергенцию и дивергенцию на основе совокупного объемного потока, поэтому он измеряет участие в движении рынка, а не только само движение. Результат сводится к единому значению режима, которое одинаково может использоваться как дискреционным трейдером, так и алгоритмической системой.

Как это работает

Балансовый объем (OBV) рассчитывается на основе выбранного источника объема. Тиковый объем используется по умолчанию, а реальный объем применяется автоматически там, где его предоставляет брокер.

Быстрая и медленная скользящая средняя рассчитывается по серии OBV (по умолчанию EMA 12 и EMA 26). Разница между ними образуетГистограмма OBVCD. АСигнальная линиязатем рассчитывается по этой гистограмме, используя по умолчанию 9-периодную SMA.

Верхняя и нижняя полосы волатильности рассчитываются на основе 20-периодного стандартного отклонения с множителем отклонения 1,618. Полосы можно наносить либо на сигнальную линию, либо непосредственно на гистограмму.

Поскольку полосы основаны на стандартном отклонении, они автоматически расширяются в периоды высокой рыночной активности и сужаются, когда активность падает. Это позволяет использовать один набор настроек по умолчанию для самых разных инструментов вместо того, чтобы полагаться на фиксированные пороговые значения.

Логика импульса с 5 состояниями

Гистограмма с цветовой кодировкой оценивает положение импульса относительно полос адаптивной волатильности и классифицирует каждый завершенный столбик как одно из пяти состояний рынка.

  • Сильный бычий (лаймово-зеленый)— гистограмма находится выше верхней полосы, бычий импульс продолжает расширяться. Значение: +2
  • Слабый бычий (светло-зеленый)— гистограмма остается выше верхней полосы, но бычий импульс начинает затухать. Значение: +1
  • Консолидация (серый)— гистограмма находится внутри полос, что указывает на нейтральный или диапазонный рынок. Значение: 0
  • Слабый медвежий (оранжевый)— гистограмма находится ниже нижней полосы, но давление продаж начинает ослабевать. Значение: −1
  • Сильный медвежий (красный)— гистограмма находится ниже нижней полосы, и медвежий импульс продолжает расширяться. Значение: −2

Ключевой характеристикой этой логики является различие между ходом, которыйрасширенныйи тот, которыйвсе еще расширяется. Прорыв полосы сам по себе не означает, что ход сохраняет свою силу; направление импульса — это то, что отличает продолжение от истощения.

Алгоритмическая интеграция и советник

Рассчитанное состояние рынка записывается в специальный буфер, поэтому советник может считать готовое значение без проверки цветов и повторной реализации внутренней логики.

Буфер 8возвращает одно из следующих значений:

  • 2.0 = сильный бычий настрой
  • 1,0 = Слабый бычий
  • 0,0 = Консолидация
  • −1,0 = Слабый медвежий настрой
  • −2,0 = сильный медвежий настрой

Получите дескриптор индикатора с помощьюiCustom(). ЧтениеСмена 1— рекомендуется использовать последний полностью заполненный бар, так как это значение является окончательным и не изменится.

Карта публичного буфера

  • Буфер 0— Гистограмма OBVCD (нейтральная)
  • Буфер 1— Гистограмма OBVCD (сильный бык)
  • Буфер 2— Гистограмма OBVCD (бычья слабость)
  • Буфер 3— Гистограмма OBVCD (Bear Strong)
  • Буфер 4— Гистограмма OBVCD (медвежья слабость)
  • Буфер 5— Сигнальная линия
  • Буфер 6— Верхняя полоса
  • Буфер 7— Нижний диапазон
  • Буфер 8- Режим предвзятости

Обратите внимание, что MQL4 не поддерживает буферы индекса цвета, поэтому гистограмме требуется пять отдельных буферов данных для отображения 5 состояний (буферы от 0 до 4). Таким образом, смещением режима является Буфер 8. Буферы с 9 по 11 используются исключительно для внутренних вычислений и скрыты из Окна данных.

Входы

  • Источник громкости— Тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем, если это поддерживается брокером.
  • Быстрая скользящая средняя— период 12, по умолчанию EMA
  • Медленная скользящая средняя— период 26, по умолчанию EMA
  • Сигнальная скользящая средняя— период 9, SMA по умолчанию
  • Поддерживаемые методы МА— EMA, SMA, SMMA и LWMA
  • Включить полосы Боллинджера— включено по умолчанию
  • Полосы применяются к— Сигнальная линия (по умолчанию) или гистограмма
  • Период полос— 20
  • Отклонение полос— 1,618

При отключенных полосах Боллинджера индикатор работает как классический осциллятор конвергенции/дивергенции OBV с сигнальной линией, а Regime Bias возвращает 0 на каждом баре.

Что показывают скриншоты

  • EURUSD, Ежемесячно— Демонстрирует долгосрочный анализ объемной дивергенции. Гистограмма с 5 состояниями отслеживает изменения режима структурного объема в течение многолетних циклов.
  • US30, Ежедневно— Отображает применение пользовательских параметров (Быстрая MA 50, Медленная MA 200, Период полос 20, Отклонение 1,5). Расширение периодов и сужение множителя адаптируют индикатор к долгосрочным тенденциям индекса.
  • XAUUSD, H1— Демонстрирует механику адаптивного диапазона волатильности во время консолидации цен и последующих прорывов. Сокращение полосы предшествует направленному движению.
  • Окно данных (DXY, M5)— Подтверждает доступность буфера режима смещения. Визуальное состояние напрямую отображается в дискретное значение с плавающей запятой (например, 2,0000) для потребления EA.
  • Диалог ввода (BTCUSD, Daily)— Подтверждает параметры конфигурации для методов скользящего среднего, применяемого объема и логики полос Боллинджера.

Поведение вычислений

Все значения рассчитываются исключительно на основе полных исторических данных. После закрытия бара его значения больше не меняются. По мере поступления новых тиков обновляется только формирующийся в данный момент бар.

Для подтвержденных показаний следует использовать Shift 1, а не Shift 0. Индикатор не использует прогнозные данные и не перерисовывает значения после закрытия бара.

Примечания

  • Отображается в отдельном окне индикатора.
  • 8 видимых участков.
  • 13 индикаторных буферов.
  • Полупрозрачная гистограмма делает панель читаемой при использовании вместе с другими индикаторами.
  • Никаких внешних зависимостей.Каждое значение рассчитывается внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.

Что это такое, а что нет

Это инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не подает сигналов на покупку или продажу, не дает никаких советов по инвестированию, не открывает позиции и не управляет ими.

Он носит скорее описательный, чем прогнозирующий характер, и никаких претензий к его эффективности не делается.

Бесплатная демо-версия работает в тестере стратегий. Сопоставьте это с инструментами и таймфреймами, которыми вы фактически торгуете, и оцените их по своим собственным графикам.

Другие инструменты от этого разработчика

Я создаю индикаторы и советники MT4/MT5, уделяя особое внимание чистому, документированному коду, не требующему перерисовки — логике закрытого бара, проверенным буферам и отсутствию зависимостей от других индикаторов.

Классификация режимов пяти государств здесь является частьюНабор режимов осциллятора, который применяет его к рядам, полученным на основе объема, а не к цене на графике.

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Есть вопросы по расчету, буферам или использованию этого в своем советнике? Пишите мне в личные сообщения — с радостью отвечу.

Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.

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Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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Этот индикатор отображает Cumulative Volume Delta (CVD) — накопительную сумму объёма каждого бара с учётом направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он помогает ответить на вопрос, на который сама цена ответить не может: поддерживается ли движение участием объёма или цена движется по инерции. Накопительная сумма сбрасывается на выбранной вами опорной точке (anchor) — ежедневно, еженедельно или ежемесячно, — поэтому значение всегда рассчитывается относительно тек
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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Индикатор строит историю относительной силы восьми основных валют, раскладывая её из 28 главных пар. Панель показывает, как обстоят дела сейчас. Здесь видно, как рынок к этому пришёл: какая валюта укреплялась, какая уже развернулась и где сменился лидер. Все восемь рядов доступны как документированные буферы индикатора, поэтому советник может читать силу валют напрямую. Как работает декомпозиция Каждая из восьми валют встречается в семи из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее этих семи зна
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Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними. Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся. Линия потока Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне,
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