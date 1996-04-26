OBVCD Pro MT4

OBVCD Pro — это импульсный осциллятор, который применяет анализ конвергенции/дивергенции кБалансовый объем (OBV)вместо цены, сочетая адаптивные полосы волатильности с классификатором режимов с 5 состояниями, который можно прочитать визуально на графике или использовать непосредственно советником.

Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает конвергенцию и дивергенцию на основе совокупного объемного потока, поэтому он измеряет участие в движении рынка, а не только само движение. Результат сводится к единому значению режима, которое одинаково может использоваться как дискреционным трейдером, так и алгоритмической системой.

Как это работает

Балансовый объем (OBV) рассчитывается на основе выбранного источника объема. Тиковый объем используется по умолчанию, а реальный объем применяется автоматически там, где его предоставляет брокер.

Быстрая и медленная скользящая средняя рассчитывается по серии OBV (по умолчанию EMA 12 и EMA 26). Разница между ними образуетГистограмма OBVCD. АСигнальная линиязатем рассчитывается по этой гистограмме, используя по умолчанию 9-периодную SMA.

Верхняя и нижняя полосы волатильности рассчитываются на основе 20-периодного стандартного отклонения с множителем отклонения 1,618. Полосы можно наносить либо на сигнальную линию, либо непосредственно на гистограмму.

Поскольку полосы основаны на стандартном отклонении, они автоматически расширяются в периоды высокой рыночной активности и сужаются, когда активность падает. Это позволяет использовать один набор настроек по умолчанию для самых разных инструментов вместо того, чтобы полагаться на фиксированные пороговые значения.

Логика импульса с 5 состояниями

Гистограмма с цветовой кодировкой оценивает положение импульса относительно полос адаптивной волатильности и классифицирует каждый завершенный столбик как одно из пяти состояний рынка.

Сильный бычий (лаймово-зеленый) — гистограмма находится выше верхней полосы, бычий импульс продолжает расширяться. Значение: +2

— гистограмма находится выше верхней полосы, бычий импульс продолжает расширяться. Значение: +2 Слабый бычий (светло-зеленый) — гистограмма остается выше верхней полосы, но бычий импульс начинает затухать. Значение: +1

— гистограмма остается выше верхней полосы, но бычий импульс начинает затухать. Значение: +1 Консолидация (серый) — гистограмма находится внутри полос, что указывает на нейтральный или диапазонный рынок. Значение: 0

— гистограмма находится внутри полос, что указывает на нейтральный или диапазонный рынок. Значение: 0 Слабый медвежий (оранжевый) — гистограмма находится ниже нижней полосы, но давление продаж начинает ослабевать. Значение: −1

— гистограмма находится ниже нижней полосы, но давление продаж начинает ослабевать. Значение: −1 Сильный медвежий (красный)— гистограмма находится ниже нижней полосы, и медвежий импульс продолжает расширяться. Значение: −2

Ключевой характеристикой этой логики является различие между ходом, которыйрасширенныйи тот, которыйвсе еще расширяется. Прорыв полосы сам по себе не означает, что ход сохраняет свою силу; направление импульса — это то, что отличает продолжение от истощения.

Алгоритмическая интеграция и советник

Рассчитанное состояние рынка записывается в специальный буфер, поэтому советник может считать готовое значение без проверки цветов и повторной реализации внутренней логики.

Буфер 8возвращает одно из следующих значений:

2.0 = сильный бычий настрой

1,0 = Слабый бычий

0,0 = Консолидация

−1,0 = Слабый медвежий настрой

−2,0 = сильный медвежий настрой

Получите дескриптор индикатора с помощьюiCustom(). ЧтениеСмена 1— рекомендуется использовать последний полностью заполненный бар, так как это значение является окончательным и не изменится.

Карта публичного буфера

Буфер 0 — Гистограмма OBVCD (нейтральная)

— Гистограмма OBVCD (нейтральная) Буфер 1 — Гистограмма OBVCD (сильный бык)

— Гистограмма OBVCD (сильный бык) Буфер 2 — Гистограмма OBVCD (бычья слабость)

— Гистограмма OBVCD (бычья слабость) Буфер 3 — Гистограмма OBVCD (Bear Strong)

— Гистограмма OBVCD (Bear Strong) Буфер 4 — Гистограмма OBVCD (медвежья слабость)

— Гистограмма OBVCD (медвежья слабость) Буфер 5 — Сигнальная линия

— Сигнальная линия Буфер 6 — Верхняя полоса

— Верхняя полоса Буфер 7 — Нижний диапазон

— Нижний диапазон Буфер 8- Режим предвзятости

Обратите внимание, что MQL4 не поддерживает буферы индекса цвета, поэтому гистограмме требуется пять отдельных буферов данных для отображения 5 состояний (буферы от 0 до 4). Таким образом, смещением режима является Буфер 8. Буферы с 9 по 11 используются исключительно для внутренних вычислений и скрыты из Окна данных.

Входы

Источник громкости — Тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем, если это поддерживается брокером.

— Тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем, если это поддерживается брокером. Быстрая скользящая средняя — период 12, по умолчанию EMA

— период 12, по умолчанию EMA Медленная скользящая средняя — период 26, по умолчанию EMA

— период 26, по умолчанию EMA Сигнальная скользящая средняя — период 9, SMA по умолчанию

— период 9, SMA по умолчанию Поддерживаемые методы МА — EMA, SMA, SMMA и LWMA

— EMA, SMA, SMMA и LWMA Включить полосы Боллинджера — включено по умолчанию

— включено по умолчанию Полосы применяются к — Сигнальная линия (по умолчанию) или гистограмма

— Сигнальная линия (по умолчанию) или гистограмма Период полос — 20

— 20 Отклонение полос— 1,618

При отключенных полосах Боллинджера индикатор работает как классический осциллятор конвергенции/дивергенции OBV с сигнальной линией, а Regime Bias возвращает 0 на каждом баре.

Что показывают скриншоты

EURUSD, Ежемесячно — Демонстрирует долгосрочный анализ объемной дивергенции. Гистограмма с 5 состояниями отслеживает изменения режима структурного объема в течение многолетних циклов.

— Демонстрирует долгосрочный анализ объемной дивергенции. Гистограмма с 5 состояниями отслеживает изменения режима структурного объема в течение многолетних циклов. US30, Ежедневно — Отображает применение пользовательских параметров (Быстрая MA 50, Медленная MA 200, Период полос 20, Отклонение 1,5). Расширение периодов и сужение множителя адаптируют индикатор к долгосрочным тенденциям индекса.

— Отображает применение пользовательских параметров (Быстрая MA 50, Медленная MA 200, Период полос 20, Отклонение 1,5). Расширение периодов и сужение множителя адаптируют индикатор к долгосрочным тенденциям индекса. XAUUSD, H1 — Демонстрирует механику адаптивного диапазона волатильности во время консолидации цен и последующих прорывов. Сокращение полосы предшествует направленному движению.

— Демонстрирует механику адаптивного диапазона волатильности во время консолидации цен и последующих прорывов. Сокращение полосы предшествует направленному движению. Окно данных (DXY, M5) — Подтверждает доступность буфера режима смещения. Визуальное состояние напрямую отображается в дискретное значение с плавающей запятой (например, 2,0000) для потребления EA.

— Подтверждает доступность буфера режима смещения. Визуальное состояние напрямую отображается в дискретное значение с плавающей запятой (например, 2,0000) для потребления EA. Диалог ввода (BTCUSD, Daily)— Подтверждает параметры конфигурации для методов скользящего среднего, применяемого объема и логики полос Боллинджера.

Поведение вычислений

Все значения рассчитываются исключительно на основе полных исторических данных. После закрытия бара его значения больше не меняются. По мере поступления новых тиков обновляется только формирующийся в данный момент бар.

Для подтвержденных показаний следует использовать Shift 1, а не Shift 0. Индикатор не использует прогнозные данные и не перерисовывает значения после закрытия бара.

Примечания

Отображается в отдельном окне индикатора.

8 видимых участков.

13 индикаторных буферов.

Полупрозрачная гистограмма делает панель читаемой при использовании вместе с другими индикаторами.

Никаких внешних зависимостей.Каждое значение рассчитывается внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.

Что это такое, а что нет

Это инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не подает сигналов на покупку или продажу, не дает никаких советов по инвестированию, не открывает позиции и не управляет ими.

Он носит скорее описательный, чем прогнозирующий характер, и никаких претензий к его эффективности не делается.

Бесплатная демо-версия работает в тестере стратегий. Сопоставьте это с инструментами и таймфреймами, которыми вы фактически торгуете, и оцените их по своим собственным графикам.

Другие инструменты от этого разработчика Я создаю индикаторы и советники MT4/MT5, уделяя особое внимание чистому, документированному коду, не требующему перерисовки — логике закрытого бара, проверенным буферам и отсутствию зависимостей от других индикаторов. Классификация режимов пяти государств здесь является частьюНабор режимов осциллятора, который применяет его к рядам, полученным на основе объема, а не к цене на графике. Посмотреть все опубликованные продукты → Есть вопросы по расчету, буферам или использованию этого в своем советнике? Пишите мне в личные сообщения — с радостью отвечу.

Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.

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