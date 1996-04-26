OBVCD Pro MT4
- Индикаторы
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Narayanan Mohanan Mohanan KrishnanРазработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
- Версия: 1.20
- Активации: 10
OBVCD Pro — это импульсный осциллятор, который применяет анализ конвергенции/дивергенции кБалансовый объем (OBV)вместо цены, сочетая адаптивные полосы волатильности с классификатором режимов с 5 состояниями, который можно прочитать визуально на графике или использовать непосредственно советником.
Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает конвергенцию и дивергенцию на основе совокупного объемного потока, поэтому он измеряет участие в движении рынка, а не только само движение. Результат сводится к единому значению режима, которое одинаково может использоваться как дискреционным трейдером, так и алгоритмической системой.
Как это работает
Балансовый объем (OBV) рассчитывается на основе выбранного источника объема. Тиковый объем используется по умолчанию, а реальный объем применяется автоматически там, где его предоставляет брокер.
Быстрая и медленная скользящая средняя рассчитывается по серии OBV (по умолчанию EMA 12 и EMA 26). Разница между ними образуетГистограмма OBVCD. АСигнальная линиязатем рассчитывается по этой гистограмме, используя по умолчанию 9-периодную SMA.
Верхняя и нижняя полосы волатильности рассчитываются на основе 20-периодного стандартного отклонения с множителем отклонения 1,618. Полосы можно наносить либо на сигнальную линию, либо непосредственно на гистограмму.
Поскольку полосы основаны на стандартном отклонении, они автоматически расширяются в периоды высокой рыночной активности и сужаются, когда активность падает. Это позволяет использовать один набор настроек по умолчанию для самых разных инструментов вместо того, чтобы полагаться на фиксированные пороговые значения.
Логика импульса с 5 состояниями
Гистограмма с цветовой кодировкой оценивает положение импульса относительно полос адаптивной волатильности и классифицирует каждый завершенный столбик как одно из пяти состояний рынка.
- Сильный бычий (лаймово-зеленый)— гистограмма находится выше верхней полосы, бычий импульс продолжает расширяться. Значение: +2
- Слабый бычий (светло-зеленый)— гистограмма остается выше верхней полосы, но бычий импульс начинает затухать. Значение: +1
- Консолидация (серый)— гистограмма находится внутри полос, что указывает на нейтральный или диапазонный рынок. Значение: 0
- Слабый медвежий (оранжевый)— гистограмма находится ниже нижней полосы, но давление продаж начинает ослабевать. Значение: −1
- Сильный медвежий (красный)— гистограмма находится ниже нижней полосы, и медвежий импульс продолжает расширяться. Значение: −2
Ключевой характеристикой этой логики является различие между ходом, которыйрасширенныйи тот, которыйвсе еще расширяется. Прорыв полосы сам по себе не означает, что ход сохраняет свою силу; направление импульса — это то, что отличает продолжение от истощения.
Алгоритмическая интеграция и советник
Рассчитанное состояние рынка записывается в специальный буфер, поэтому советник может считать готовое значение без проверки цветов и повторной реализации внутренней логики.
Буфер 8возвращает одно из следующих значений:
- 2.0 = сильный бычий настрой
- 1,0 = Слабый бычий
- 0,0 = Консолидация
- −1,0 = Слабый медвежий настрой
- −2,0 = сильный медвежий настрой
Получите дескриптор индикатора с помощьюiCustom(). ЧтениеСмена 1— рекомендуется использовать последний полностью заполненный бар, так как это значение является окончательным и не изменится.
Карта публичного буфера
- Буфер 0— Гистограмма OBVCD (нейтральная)
- Буфер 1— Гистограмма OBVCD (сильный бык)
- Буфер 2— Гистограмма OBVCD (бычья слабость)
- Буфер 3— Гистограмма OBVCD (Bear Strong)
- Буфер 4— Гистограмма OBVCD (медвежья слабость)
- Буфер 5— Сигнальная линия
- Буфер 6— Верхняя полоса
- Буфер 7— Нижний диапазон
- Буфер 8- Режим предвзятости
Обратите внимание, что MQL4 не поддерживает буферы индекса цвета, поэтому гистограмме требуется пять отдельных буферов данных для отображения 5 состояний (буферы от 0 до 4). Таким образом, смещением режима является Буфер 8. Буферы с 9 по 11 используются исключительно для внутренних вычислений и скрыты из Окна данных.
Входы
- Источник громкости— Тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем, если это поддерживается брокером.
- Быстрая скользящая средняя— период 12, по умолчанию EMA
- Медленная скользящая средняя— период 26, по умолчанию EMA
- Сигнальная скользящая средняя— период 9, SMA по умолчанию
- Поддерживаемые методы МА— EMA, SMA, SMMA и LWMA
- Включить полосы Боллинджера— включено по умолчанию
- Полосы применяются к— Сигнальная линия (по умолчанию) или гистограмма
- Период полос— 20
- Отклонение полос— 1,618
При отключенных полосах Боллинджера индикатор работает как классический осциллятор конвергенции/дивергенции OBV с сигнальной линией, а Regime Bias возвращает 0 на каждом баре.
Что показывают скриншоты
- EURUSD, Ежемесячно— Демонстрирует долгосрочный анализ объемной дивергенции. Гистограмма с 5 состояниями отслеживает изменения режима структурного объема в течение многолетних циклов.
- US30, Ежедневно— Отображает применение пользовательских параметров (Быстрая MA 50, Медленная MA 200, Период полос 20, Отклонение 1,5). Расширение периодов и сужение множителя адаптируют индикатор к долгосрочным тенденциям индекса.
- XAUUSD, H1— Демонстрирует механику адаптивного диапазона волатильности во время консолидации цен и последующих прорывов. Сокращение полосы предшествует направленному движению.
- Окно данных (DXY, M5)— Подтверждает доступность буфера режима смещения. Визуальное состояние напрямую отображается в дискретное значение с плавающей запятой (например, 2,0000) для потребления EA.
- Диалог ввода (BTCUSD, Daily)— Подтверждает параметры конфигурации для методов скользящего среднего, применяемого объема и логики полос Боллинджера.
Поведение вычислений
Все значения рассчитываются исключительно на основе полных исторических данных. После закрытия бара его значения больше не меняются. По мере поступления новых тиков обновляется только формирующийся в данный момент бар.
Для подтвержденных показаний следует использовать Shift 1, а не Shift 0. Индикатор не использует прогнозные данные и не перерисовывает значения после закрытия бара.
Примечания
- Отображается в отдельном окне индикатора.
- 8 видимых участков.
- 13 индикаторных буферов.
- Полупрозрачная гистограмма делает панель читаемой при использовании вместе с другими индикаторами.
- Никаких внешних зависимостей.Каждое значение рассчитывается внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.
Что это такое, а что нет
Это инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не подает сигналов на покупку или продажу, не дает никаких советов по инвестированию, не открывает позиции и не управляет ими.
Он носит скорее описательный, чем прогнозирующий характер, и никаких претензий к его эффективности не делается.
Бесплатная демо-версия работает в тестере стратегий. Сопоставьте это с инструментами и таймфреймами, которыми вы фактически торгуете, и оцените их по своим собственным графикам.
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Я создаю индикаторы и советники MT4/MT5, уделяя особое внимание чистому, документированному коду, не требующему перерисовки — логике закрытого бара, проверенным буферам и отсутствию зависимостей от других индикаторов.
Классификация режимов пяти государств здесь является частьюНабор режимов осциллятора, который применяет его к рядам, полученным на основе объема, а не к цене на графике.
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Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.
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