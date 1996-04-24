Structure Flow and Trailing Stop

  • 指标
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    我为 MetaTrader 开发测量工具。它们描述市场已经发生了什么，并明确说明每项测量的局限，而不是加以掩饰。
    三十年的生产系统与自动化经验，2020 年转向量化研究。研究工作在 Python 中进行——回测框架、前向验证、对大量候选策略的统计评估——经受住检验的成果才会成为指标或智能交易系统。方法论以证伪为先：在样本外得到验证之前，任何结果都被视为假象。上架的每件工具都载明自身测量的局限，说明读数在何处不再具有意义，并记录两个平台出现分歧之处，而不是悄悄取平均值。
    此处发布的任何产品都不产生交易信号，也都不附带任何业绩宣称。
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5

本指标在价格图表上绘制两条线：一条跟随市场方向的自适应流向线，以及一条只朝该方向移动、绝不回退的跟踪止损。一个小面板显示其背后的市场状态。

跟踪止损可以用五种不同的方法计算。它们并非同一思路的变体——每一种锚定的对象都不同，在同一张图表上它们经常给出不一致的结论。

流向线

一条自适应均线。当价格来回震荡时它平滑得更重，当价格单向行进时平滑得更轻，因此在行情推进时紧贴价格，又不会在震荡区间里追逐每一次波动。三个参数控制它：测量窗口，以及所允许的最快与最慢平滑程度。

噪声过滤会在价格尚未离开该线足够远时保持它不动。该阈值以 ATR 表示，因而会随品种自动缩放，而不是假定某个固定的点值。

跟踪止损及其五种方法

止损只朝趋势方向推进。它绝不逆趋势移动，也绝不回撤，因此在盘整期间会保持原有水平，而不会向价格靠拢。当价格穿越它时，趋势反转，止损移至另一侧。

  • 摆动枢轴 — 锚定于流向线最近一次的摆动位置，若 ATR 跟踪更贴近则改用后者。属于结构型：它位于市场上一次转向的位置。
  • ATR 跟踪 — 与流向线保持固定的 ATR 距离，逐根K线棘轮式推进。五者中最平滑的一种，因为它继承了流向线自身的平滑特性。
  • SuperTrend — 围绕每根K线中位价的 ATR 通道，收盘价穿越时反转。它并不平滑而是呈阶梯状：随K线逐级推移，而非随均线弯曲。
  • 吊灯止损 — 锚定于回溯期内流向线的最高点或最低点。能扛住那些更紧的方法早已放弃的回调。
  • 唐奇安通道 — 回溯期内的最高价与最低价，完全不含 ATR 成分。五者中最宽、反转最慢的一种。

由于锚定对象不同，它们给出的答案也不同。其中一张截图展示了同一张比特币日线图上的三种方法：一种已看跌 111 根K线，一种看跌 61 根，另一种看涨 20 根。相同的数据、相同的设置，却有三种都站得住脚的解读。哪一种适合您，取决于您如何交易，而非哪一种才是正确的。

同一图表上可运行多个实例，各自采用不同的方法并拥有各自的面板——上述截图正是这样制作的。

状态面板

每根K线上评估四项条件：流向的方向、它相对于波动率通道的位置、市场的摆动结构，以及当前推动力的强弱。面板显示其中有多少项达成一致、方向如何，同时给出流向的趋势持续时间、波动率状态与压缩读数。

这是对市场当前所处位置的概括，而非行动指令。四项条件一致描述的是当下，并不预测随后会发生什么。

面板可置于任意角落或垂直居中，当同一图表上运行多个实例时，还可切换为仅两行的紧凑形式。

从 EA 中读取

全部八个缓冲区均已开放并有完整文档。其中四个根本不绘制——它们的存在是为了让 EA 以数值形式读取指标的结论，而不必从图形中推断。

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "StructureFlowTrailingStop"); double stop[], regime[]; ArraySetAsSeries(stop, true); ArraySetAsSeries(regime, true); CopyBuffer(h, 2, 0, 100, stop); // 跟踪止损位 CopyBuffer(h, 7, 0, 100, regime); // 1..5，见下文

  • 0 — 流向线
  • 1 — 流向线颜色索引
  • 2 — 跟踪止损位
  • 3 — 止损颜色索引
  • 4 — 条件质量，0 至 100
  • 5 — 条件位掩码：1 流向、2 波动率、4 结构、8 推动力，故 15 表示四项全部一致
  • 6 — 趋势方向，+1 或 −1
  • 7 — 市场状态：1 趋势、2 震荡、3 压缩、4 扩张、5 衰竭

缓冲区 7 尤其值得留意。需要在轮动行情中暂停操作的系统，可以直接读取它，而不必自行推导一套状态判断。

其中一张截图展示了数据窗口中单根K线上这些数值及其标签。

输入参数

  • 流向线 — 自适应窗口、最快与最慢平滑，以及以 ATR 表示的噪声阈值
  • 跟踪止损 — 方法、ATR 周期与倍数、通道回溯期，以及枢轴设置
  • 市场结构 — 两侧各需多少根K线构成一个摆动，以及多少次突破可确认状态转换
  • 条件 — 推动力阈值、一种状态需维持多少根K线才计入，以及向前评估多少根K线
  • 显示 — 两种颜色，以及面板所在角落、垂直位置、偏移、字号与紧凑模式

截图说明

  • 比特币日线，同时运行三种方法 — 摆动枢轴、吊灯止损与 SuperTrend，各有自己的面板，对同一张图表给出不同结论。
  • 数据窗口 — 单根K线上全部可读缓冲区，包括市场状态与条件位掩码。
  • US30 五分钟图 — 止损紧随一波持续回升，在每一次停顿时保持原有水平。
  • 黄金日线 — 一个完整周期：止损跟随上涨，在顶部反转，随后跟随下跌。
  • AUDJPY 一小时图，以及 ETHUSD、GOOGL 与 EURCAD 日线 — 在外汇、加密货币与股票上呈现同样的行为。
  • 状态面板参数窗口 — 全部设置，以及下拉列表中的五种方法。

计算行为

已收盘K线的数值为最终值。正在形成的K线在每个 tick 上依据内部状态的一份副本重新计算，因此止损能对实时价格作出反应，而历史所依赖的那份状态只在K线收盘时推进一次。一条只在收盘时更新的跟踪止损，恰恰会在最关键的行情中纹丝不动。

在计算取得所需历史数据之前不会绘制任何内容，也绝不会用不完整的窗口算出数值再当作完整结果绘制出来。

说明

  • 绘制在价格图表上。两条可见线条，无独立子窗口。
  • 同一图表可挂载多个实例，各自使用不同方法并拥有独立面板。若两个实例使用相同方法，应为其设置不同的面板位置。
  • 止损是一个价位，而不是订单。本指标绘制的是跟踪止损应处的位置。它不知道您的持仓，不会下单或修改订单，也不管理交易。
  • 成交量读数使用跳动量，任何经纪商都会提供。
  • 无外部依赖。所有数值均在指标内部计算。它不调用任何其他指标，因此没有可能失效的句柄，无需另行安装任何组件，也不依赖您标准指标文件夹的状态。

本产品是什么，不是什么

这是一款用于技术分析和筛选市场状况的工具。它不是交易系统，不产生买卖信号，不提供投资建议，也不会开仓或管理持仓。

这里刻意没有入场箭头。止损位与达成一致的条件数量描述的是市场当前所处的位置；把它转化为决策是读者的工作，而不是指标的工作。

它是描述性的而非预测性的，本产品亦不作任何绩效方面的声明。

免费演示版可在策略测试器中运行。请把它放到您实际交易的品种和周期上，逐一试用五种止损方法，并在自己的图表上作出判断。

该开发者的其他工具

我开发 MT5 指标与 EA，注重代码整洁、文档完整、不重绘——采用收盘K线逻辑、经过验证的缓冲区，且不依赖任何其他指标。

此处的五状态分类与 Oscillator Regime Suite 所用的完全相同，区别在于后者将其应用于独立子窗口中由成交量派生的序列，而非图表上的价格。

查看全部已发布产品 →

对计算方法、缓冲区，或在您自己的 EA 中使用本指标有疑问？欢迎给我发私信，我很乐意解答。

由 MT5/MQL5 开发者 Narayanan Mohanan 开发并维护。

如您发现本页译文有误，欢迎与我联系，我会及时更正。

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M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
作者的更多信息
Anchored Volume Delta with Adaptive Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 累积成交量差值（Cumulative Volume Delta，CVD） —— 即每根 K 线成交量按其收盘方向累加后的运行总和 —— 并将其置于自适应的标准差通道之中。它回答了一个仅靠价格无法回答的问题：这波行情是由市场参与度推动的，还是仅仅在惯性漂移？ 累积总和会在您选择的 锚定周期（anchor） 重新开始 —— 每日、每周或每月 —— 因此读数始终相对于当前交易日、当周或当月，而不是相对于图表历史的起点。正是这一个设置，使同一个指标既适用于五分钟的外汇图表，也适用于日线级别的股票图表；它也正是本指标区别于普通累积成交量线的地方，后者只会从您的历史数据碰巧开始的位置一直累加下去。 工作原理 每根 K 线将自身成交量计入运行总和：收盘价高于前一根收盘价时累加，低于时扣减，收盘价持平时保持不变。默认使用跳动量。也可以选择真实成交量；若经纪商未提供，该K线将回退为跳动量。 随后在该累积序列上计算 20 周期的基准线及其标准差，上下通道则按所选的标准差倍数绘制。由于通道由序列自身的波动性构建，因此在参与度变得剧烈时自动扩张、在趋于平静时收缩 —— 无需为每个品种重新调整固定阈
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MTF Currency Strength Panel MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4 多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。 这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。 单独对对进行排名是有误导性的。当单一货币移动时，包含该货币的每对货币都会随之移动，因此货币对排名的顶部通常是重复七次的同一种货币。该面板通过将整个矩阵分解为单独的货币强度，将驱动因素与重复因素分开。 分解如何进行 八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币是什么，符号都是倒置的——澳元兑日元下跌意味着日元走强，而不是走弱。 每对货币对两种货币都有贡献——对其基础货币为正值，对其报价为负值——因此在全部 28 种货币中，这些贡献相互抵消，八种货币的优势之和为零。专家组将其用作内部检查：如果数值不平衡，分解就会错误。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。 实际效果是八个干净的数字取代了二十八个
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Anchored Volume Delta with Adaptive Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 累积成交量差（CVD） ——将每根K线的成交量按其收盘方向赋予正负后累加得到的滚动总和——并置于自适应标准差通道之中。它回答了单看价格无法回答的问题：这波行情是由参与度推动的，还是只是在漂移？ 累积总和会在您选择的 锚定点 重新开始——按日、按周或按月——因此读数始终相对于当前的交易日、当周或当月，而不是相对于图表历史的起点。正是这一个设置，使同一个指标既适用于一分钟的外汇图表，也适用于日线的指数图表；也正是它，把本指标与那种只会从您历史数据碰巧开始之处不断累加的普通累积成交量线区分开来。 工作原理 每根K线将其成交量计入累积总和：收盘高于前一根收盘时相加，低于时相减，收平时不变。 随后在该累积序列上计算20周期的中轨及其标准差，上下轨则置于标准差的指定倍数处。由于通道由序列自身的波动性构建，参与度剧烈时通道变宽，趋于平稳时收窄——无需为每个品种重新调整固定阈值。 当累积总和到达锚定边界时会归零并重新开始。在图表上这表现为线条的一次干净重启，通道随即围绕新的周期重新成形。 通道说明什么 越出通道意味着相对于该品种近期的表现，成交量流向已变得统计意义上不寻常；回到通道内则意味
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Force Index with Adaptive Volatility Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 力度指数（Force Index） —— 即每根 K 线的价格变动乘以其成交量 —— 并将其置于自适应的标准差通道之中。价格本身只能告诉您市场移动了，而力度指数告诉您推动这次移动付出了多大的力气。 成交量稀薄下的大幅价格变动，与成交量沉重下的小幅变动，是截然不同的两件事，即便 K 线看起来相似。力度指数把两者合并为一个数值来加以区分，而通道则将这个数值放入该品种自身近期表现的背景中。 工作原理 对每根 K 线而言，原始力度指数等于当前收盘价与前一根收盘价之差，再乘以该 K 线的成交量。收盘走高时为正值，走低时为负值，其大小则随成交量而缩放。默认使用 Tick 成交量；当经纪商提供真实成交量时会自动采用。 随后，该原始序列会按您选择的周期与均线算法进行平滑处理。平滑在这里十分关键：未经平滑的力度指数噪声极大，而您所选的周期决定了您观察的是短期力度，还是一段长得多的波动。 接着在平滑后的序列上计算 20 周期基准线及其标准差，上下通道按所选的标准差倍数绘制。由于通道由序列自身的变动性构建，因此在力度变得不稳定时扩张，在其趋于平稳时收缩。 通道为何重要 力度指数随成交量缩放，因此
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Multi Timeframe Currency Strength Panel
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5 多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。 这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。 单纯对货币对进行排名容易产生误导。当某一种货币出现波动时，所有包含它的货币对都会随之波动，因此排名的顶端往往是同一种货币重复出现七次。本面板将整个矩阵分解为各货币自身的强弱，从而把真正的驱动因素与重复项区分开来。 分解的原理 八种货币中的每一种都出现在 28 个货币对中的 7 个之中。它的强弱是这 7 个读数的平均值，并在该货币作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而不是走弱。 每个货币对恰好影响两种货币：对基础货币为正、对报价货币为负。因此在完整的 28 个货币对中，这些贡献相互抵消，八个强弱值之和为零。面板将此作为内部校验：如果这些数值无法相互平衡，说明分解出了问题。这同时意味着，读数是彼此相对的，而非绝对的。一种货币本身并不"强"，它只是相对于这一组
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Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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该指标绘制了 力指数 — 每个条形的价格变化乘以其交易量 — 在自适应标准偏差带内。仅价格可以告诉您市场的变化，而力量指数则可以告诉您为推动市场变化付出了多少努力。 即使蜡烛看起来很相似，成交量较小时价格的大变化和成交量大时价格的小变化是非常不同的事件。力指数通过将两者合并为一个读数来将它们分开，并且乐队将该读数置于仪器自身最近行为的背景下。 它是如何运作的 对于每个柱，原始力量指数是当前收盘价与前一收盘价之间的差值乘以该柱的交易量。当柱线收盘走高时为正值，当收盘走低时为负值，并根据交易量进行调整。默认使用报价量；实际交易量在经纪商提供的地方自动应用。 然后使用您选择的平均方法在选定的时间段内对该原始序列进行平滑处理。平滑在这里很重要：未平滑的力量指数非常嘈杂，您选择的时间段决定您是关注短期努力还是长期波动。 20 个周期的基础及其标准偏差是在平滑序列上计算的，并且上限和下限放置在选定的偏差倍数处。因为这些频段是根据系列自身的可变性构建的，所以当努力变得不稳定时，它们会变宽，而当稳定时，它们会收缩。 为什么乐队很重要 力量指数随交易量变化，因此其原始数据在不同工具之间不具有可比性。这就
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OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
OBVCD Pro 是一款动量振荡器，将收敛/发散分析应用于 能量潮指标（OBV） 而非价格，并结合自适应波动通道与五状态市场划分——既可在图表上直观读取，也可由 EA 直接读取。 大多数经典震荡指标仅分析价格。 OBVCD Pro 根据累积交易量计算收敛和发散，因此它衡量市场变动背后的参与度，而不仅仅是变动本身。结果被简化为单一制度值，该值对于自由交易者和算法系统同样可用。 它是如何运作的 平衡交易量 (OBV) 根据所选交易量源计算。默认情况下使用逐笔交易量，并在经纪商提供的地方自动应用实际交易量。 快速和慢速移动平均线是在 OBV 系列上计算的（默认为 EMA 12 和 EMA 26）。它们之间的差异形成了 OBVCD 直方图 。一个 信号线 然后根据该直方图进行计算，默认使用 9 周期 SMA。 波动率上限和下限是根据 20 周期标准差和 1.618 偏差乘数计算得出的。这些波段可以应用于信号线或直接应用于直方图。 由于区间基于标准差，因此它们在市场活动活跃期间自动扩大，并​​在市场活动下降时收缩。这允许一组默认设置在非常不同的仪器上保持可用，而不是依赖于固定阈值。 五态动量逻
Currency Strength Oscillator MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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MetaTrader 4 的货币强弱振荡器 绘制八个主要货币历史的相对货币强弱指标。 该货币强弱振荡器绘制了八种主要货币的相对强弱历史图，由 28 主要对。虽然标准货币强弱表可以告诉您目前的情况，但它显示了它们是如何到达那里的——哪种货币一直在走强，哪种货币已经转手，以及排名在哪里易手。 所有八个系列均作为记录的指标缓冲区公开，因此 Expert Advisor 可以直接从 MetaTrader 4 读取货币强度。 分解如何进行 八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币在哪里，符号都是倒置的——下跌 AUDJPY 意味着日元走强，而不是走弱。 每对货币对恰好两种货币有贡献，对其基础货币为正值，对其报价为负值，因此在整个货币对中，这些贡献相互抵消，八种优势之和为零。该指标将其用作内部检查：如果值不平衡，则分解将是错误的。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。 由于计算读取的是货币而不是图表，因此无论指标位于哪个符号上，都会出现相同的八条线。 历史表明快照不能 排名告诉你今天的顺序。历史记录会告诉您
Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标将收敛/发散结构——快速移动平均线减去慢速移动平均线，并配以信号线——应用于 由成交量派生的序列 ，而非价格。可选择三种数据源：累积成交量差额、强力指数与能量潮。 结果之上绘制自适应波动率通道，并将每一根已完成的K线归类为五种市场状态之一。该状态以数值缓冲区的形式开放，因此 EA 可以直接读取。 数据源为何重要 标准 MACD 衡量的是价格动量，而这在上方的K线中本就一目了然。这三种数据源衡量的是另一件事：在价格发生该走势的同时，成交量究竟在积累还是在派发。 三者并不可以互相替代。其中一张截图在同一图表上以完全相同的参数同时显示三者，以便并排观察差异。 累积成交量差额 — 带符号成交量的累积值，在每日、每周或每月开始时重新锚定。正是这一锚定使其成为一种交易时段度量，而非全历史度量。 强力指数 — 该K线的价格变动乘以其成交量，再进行平滑。与另外两者属于不同的量。 能量潮 — 带符号成交量的累积值，自历史起点连续累加，不做重置。 累积成交量差额与能量潮共享带符号成交量的累积基础，仅在锚定方式上不同。若将差额的锚定设为连续，两者将产生完全相同的序列，这也是检验两条计算路径是否一致的实
OBVCD Pro
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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OBVCD Pro 是一款动量振荡器，它将收敛/发散分析应用于 On-Balance Volume（OBV，能量潮指标） 而非价格，并结合自适应波动带与五状态市场状态分类器。计算结果既可在图表上直观查看，也可由智能交易系统（Expert Advisor）直接读取。 大多数传统振荡器只分析价格。OBVCD Pro 基于累计成交量计算收敛与发散，因此衡量的是价格变动背后的资金参与程度，而不仅仅是价格本身的变化。最终结果被归纳为单一的市场状态值，人工交易者与程序化交易系统均可直接使用。 工作原理 On-Balance Volume（OBV）根据所选的成交量来源计算。默认使用 Tick 成交量；当经纪商提供真实成交量时，则自动使用真实成交量。 在 OBV 序列上分别计算快速与慢速移动平均线（默认为 EMA 12 与 EMA 26），两者的差值构成 OBVCD 柱状图 。随后在该柱状图上计算一条 信号线 ，默认使用 9 周期 SMA。 上下波动带采用 20 周期标准差与 1.618 偏差系数计算。波动带可以作用于信号线，也可以直接作用于柱状图。 由于波动带基于标准差，因此会在市场活跃时自动扩张、
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标以历史曲线的形式绘制八种主要货币的相对强弱，数据由 28 个主要货币对分解而来。面板告诉您当前的状况，本指标则展示市场如何走到今天：哪种货币一直在走强，哪种已经掉头，以及排名在何处易主。 全部八条序列均以有完整文档的指标缓冲区形式开放，EA 可以直接读取货币强弱数值。 分解原理 八种货币中的每一种都出现在二十八个货币对中的七个里。它的强度就是这七个读数的平均值，并在其作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而非走弱。 每个货币对恰好影响两种货币，对基础货币为正、对报价货币为负，因此在全部二十八个货币对上这些贡献相互抵消，八个强度值之和为零。指标以此作为内部校验：若数值不能相互抵消，则说明分解有误。这也意味着读数是相对的而非绝对的。一种货币并非自身强势，而只是相对于这一组中的其余货币强势。 由于计算读取的是货币而非图表，无论指标挂在哪个品种上，出现的都是同样的八条曲线。 历史曲线能展示而快照无法展示的内容 排名告诉您今天的次序。历史则告诉您这一次序维持了多久、领先者仍在攀升还是已经转向，以及两种货币何时互换了位置。交叉之处就是排名易主之时。 可以关闭单独的货币，
Oscillator Regime Suite
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标将收敛/发散结构——快速移动平均线减去慢速移动平均线，并配以信号线——应用于 由成交量派生的序列 ，而非价格。可选择三种数据源：累积成交量差额、强力指数与能量潮。 结果之上绘制自适应波动率通道，并将每一根已完成的K线归类为五种市场状态之一。该状态以数值缓冲区的形式开放，因此 EA 可以直接读取。 数据源为何重要 标准 MACD 衡量的是价格动量，而这在上方的K线中本就一目了然。这三种数据源衡量的是另一件事：在价格发生该走势的同时，成交量究竟在积累还是在派发。 三者并不可以互相替代。其中一张截图在同一图表上以完全相同的参数同时显示三者，以便并排观察差异。 累积成交量差额 — 带符号成交量的累积值，在每日、每周或每月开始时重新锚定。正是这一锚定使其成为一种交易时段度量，而非全历史度量。 强力指数 — 该K线的价格变动乘以其成交量，再进行平滑。与另外两者属于不同的量。 能量潮 — 带符号成交量的累积值，自历史起点连续累加，不做重置。 累积成交量差额与能量潮共享带符号成交量的累积基础，仅在锚定方式上不同。若将差额的锚定设为连续，两者将产生完全相同的序列，这也是检验两条计算路径是否一致的实
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