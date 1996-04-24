Structure Flow and Trailing Stop

本指标在价格图表上绘制两条线：一条跟随市场方向的自适应流向线，以及一条只朝该方向移动、绝不回退的跟踪止损。一个小面板显示其背后的市场状态。

跟踪止损可以用五种不同的方法计算。它们并非同一思路的变体——每一种锚定的对象都不同，在同一张图表上它们经常给出不一致的结论。

流向线

一条自适应均线。当价格来回震荡时它平滑得更重，当价格单向行进时平滑得更轻，因此在行情推进时紧贴价格，又不会在震荡区间里追逐每一次波动。三个参数控制它：测量窗口，以及所允许的最快与最慢平滑程度。

噪声过滤会在价格尚未离开该线足够远时保持它不动。该阈值以 ATR 表示，因而会随品种自动缩放，而不是假定某个固定的点值。

跟踪止损及其五种方法

止损只朝趋势方向推进。它绝不逆趋势移动，也绝不回撤，因此在盘整期间会保持原有水平，而不会向价格靠拢。当价格穿越它时，趋势反转，止损移至另一侧。

摆动枢轴 — 锚定于流向线最近一次的摆动位置，若 ATR 跟踪更贴近则改用后者。属于结构型：它位于市场上一次转向的位置。

— 锚定于流向线最近一次的摆动位置，若 ATR 跟踪更贴近则改用后者。属于结构型：它位于市场上一次转向的位置。 ATR 跟踪 — 与流向线保持固定的 ATR 距离，逐根K线棘轮式推进。五者中最平滑的一种，因为它继承了流向线自身的平滑特性。

— 与流向线保持固定的 ATR 距离，逐根K线棘轮式推进。五者中最平滑的一种，因为它继承了流向线自身的平滑特性。 SuperTrend — 围绕每根K线中位价的 ATR 通道，收盘价穿越时反转。它并不平滑而是呈阶梯状：随K线逐级推移，而非随均线弯曲。

— 围绕每根K线中位价的 ATR 通道，收盘价穿越时反转。它并不平滑而是呈阶梯状：随K线逐级推移，而非随均线弯曲。 吊灯止损 — 锚定于回溯期内流向线的最高点或最低点。能扛住那些更紧的方法早已放弃的回调。

— 锚定于回溯期内流向线的最高点或最低点。能扛住那些更紧的方法早已放弃的回调。 唐奇安通道 — 回溯期内的最高价与最低价，完全不含 ATR 成分。五者中最宽、反转最慢的一种。

由于锚定对象不同，它们给出的答案也不同。其中一张截图展示了同一张比特币日线图上的三种方法：一种已看跌 111 根K线，一种看跌 61 根，另一种看涨 20 根。相同的数据、相同的设置，却有三种都站得住脚的解读。哪一种适合您，取决于您如何交易，而非哪一种才是正确的。

同一图表上可运行多个实例，各自采用不同的方法并拥有各自的面板——上述截图正是这样制作的。

状态面板

每根K线上评估四项条件：流向的方向、它相对于波动率通道的位置、市场的摆动结构，以及当前推动力的强弱。面板显示其中有多少项达成一致、方向如何，同时给出流向的趋势持续时间、波动率状态与压缩读数。

这是对市场当前所处位置的概括，而非行动指令。四项条件一致描述的是当下，并不预测随后会发生什么。

面板可置于任意角落或垂直居中，当同一图表上运行多个实例时，还可切换为仅两行的紧凑形式。

从 EA 中读取

全部八个缓冲区均已开放并有完整文档。其中四个根本不绘制——它们的存在是为了让 EA 以数值形式读取指标的结论，而不必从图形中推断。

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "StructureFlowTrailingStop"); double stop[], regime[]; ArraySetAsSeries(stop, true); ArraySetAsSeries(regime, true); CopyBuffer(h, 2, 0, 100, stop); // 跟踪止损位 CopyBuffer(h, 7, 0, 100, regime); // 1..5，见下文

0 — 流向线

— 流向线 1 — 流向线颜色索引

— 流向线颜色索引 2 — 跟踪止损位

— 跟踪止损位 3 — 止损颜色索引

— 止损颜色索引 4 — 条件质量，0 至 100

— 条件质量，0 至 100 5 — 条件位掩码：1 流向、2 波动率、4 结构、8 推动力，故 15 表示四项全部一致

— 条件位掩码：1 流向、2 波动率、4 结构、8 推动力，故 15 表示四项全部一致 6 — 趋势方向，+1 或 −1

— 趋势方向，+1 或 −1 7 — 市场状态：1 趋势、2 震荡、3 压缩、4 扩张、5 衰竭

缓冲区 7 尤其值得留意。需要在轮动行情中暂停操作的系统，可以直接读取它，而不必自行推导一套状态判断。

其中一张截图展示了数据窗口中单根K线上这些数值及其标签。

输入参数

流向线 — 自适应窗口、最快与最慢平滑，以及以 ATR 表示的噪声阈值

— 自适应窗口、最快与最慢平滑，以及以 ATR 表示的噪声阈值 跟踪止损 — 方法、ATR 周期与倍数、通道回溯期，以及枢轴设置

— 方法、ATR 周期与倍数、通道回溯期，以及枢轴设置 市场结构 — 两侧各需多少根K线构成一个摆动，以及多少次突破可确认状态转换

— 两侧各需多少根K线构成一个摆动，以及多少次突破可确认状态转换 条件 — 推动力阈值、一种状态需维持多少根K线才计入，以及向前评估多少根K线

— 推动力阈值、一种状态需维持多少根K线才计入，以及向前评估多少根K线 显示 — 两种颜色，以及面板所在角落、垂直位置、偏移、字号与紧凑模式

截图说明

比特币日线，同时运行三种方法 — 摆动枢轴、吊灯止损与 SuperTrend，各有自己的面板，对同一张图表给出不同结论。

— 摆动枢轴、吊灯止损与 SuperTrend，各有自己的面板，对同一张图表给出不同结论。 数据窗口 — 单根K线上全部可读缓冲区，包括市场状态与条件位掩码。

— 单根K线上全部可读缓冲区，包括市场状态与条件位掩码。 US30 五分钟图 — 止损紧随一波持续回升，在每一次停顿时保持原有水平。

— 止损紧随一波持续回升，在每一次停顿时保持原有水平。 黄金日线 — 一个完整周期：止损跟随上涨，在顶部反转，随后跟随下跌。

— 一个完整周期：止损跟随上涨，在顶部反转，随后跟随下跌。 AUDJPY 一小时图，以及 ETHUSD、GOOGL 与 EURCAD 日线 — 在外汇、加密货币与股票上呈现同样的行为。

— 在外汇、加密货币与股票上呈现同样的行为。 状态面板与参数窗口 — 全部设置，以及下拉列表中的五种方法。

计算行为

已收盘K线的数值为最终值。正在形成的K线在每个 tick 上依据内部状态的一份副本重新计算，因此止损能对实时价格作出反应，而历史所依赖的那份状态只在K线收盘时推进一次。一条只在收盘时更新的跟踪止损，恰恰会在最关键的行情中纹丝不动。

在计算取得所需历史数据之前不会绘制任何内容，也绝不会用不完整的窗口算出数值再当作完整结果绘制出来。

说明

绘制在价格图表上。两条可见线条，无独立子窗口。

同一图表可挂载多个实例，各自使用不同方法并拥有独立面板。若两个实例使用相同方法，应为其设置不同的面板位置。

止损是一个价位，而不是订单。 本指标绘制的是跟踪止损应处的位置。它不知道您的持仓，不会下单或修改订单，也不管理交易。

本指标绘制的是跟踪止损应处的位置。它不知道您的持仓，不会下单或修改订单，也不管理交易。 成交量读数使用跳动量，任何经纪商都会提供。

无外部依赖。所有数值均在指标内部计算。它不调用任何其他指标，因此没有可能失效的句柄，无需另行安装任何组件，也不依赖您标准指标文件夹的状态。

本产品是什么，不是什么

这是一款用于技术分析和筛选市场状况的工具。它不是交易系统，不产生买卖信号，不提供投资建议，也不会开仓或管理持仓。

这里刻意没有入场箭头。止损位与达成一致的条件数量描述的是市场当前所处的位置；把它转化为决策是读者的工作，而不是指标的工作。

它是描述性的而非预测性的，本产品亦不作任何绩效方面的声明。

免费演示版可在策略测试器中运行。请把它放到您实际交易的品种和周期上，逐一试用五种止损方法，并在自己的图表上作出判断。

该开发者的其他工具 我开发 MT5 指标与 EA，注重代码整洁、文档完整、不重绘——采用收盘K线逻辑、经过验证的缓冲区，且不依赖任何其他指标。 此处的五状态分类与 Oscillator Regime Suite 所用的完全相同，区别在于后者将其应用于独立子窗口中由成交量派生的序列，而非图表上的价格。 查看全部已发布产品 → 对计算方法、缓冲区，或在您自己的 EA 中使用本指标有疑问？欢迎给我发私信，我很乐意解答。

由 MT5/MQL5 开发者 Narayanan Mohanan 开发并维护。

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